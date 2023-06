Radsport Thibau Nys gewinnt den «Grossen Preis des Kantons Aargau» im Sprint vor Marc Hirschi Nichts ist es geworden mit der Titelverteidigung für Marc Hirschi. Im Sprint wird der Schweizer vom erst 20-jährigen Belgier Thibau Nys deutlich geschlagen. Enttäuscht ist Hirschi derweil nicht, eher überrascht, dass er im Sprint einer grossen Gruppe Zweiter wurde.

Der Belgier Thibau Nys gewinnt den «Gossen Preis des Kantons Aargau» deutlich vor Marc Hirschi (rechts neben dem Sieger im Hintergrund). Alexander Wagner

Das Ziel war noch ziemlich weit weg, da ahnte es Marc Hirschi bereits, dass es schwierig werden könnte mit seinem zweiten Sieg am «Grossen Preis des Kantons Aargau» in Serie. Zwar hatte sein Team UAE Emirates am zweitletzten Aufstieg zum Rotberg, der insgesamt siebenmal passiert werden musste, mit Finn Fisher-Black einen Mann in die Attacke geschickt, um es den starken Sprintern schwer zu machen. «Aber es zeichnete sich ab, dass einige Teams an einem Sprint interessiert waren», sagt Hirschi.

Und so kam es dann auch. Fast 30 Fahrer machten sich gemeinsam auf den letzten Kilometer und im Sprint setzte sich schliesslich der Belgier Thibau Nys deutlich vor Hirschi durch. Allzu enttäuscht war der Berner allerdings aufgrund der Rennkonstellation, die wegen des grossen Interesses des Felds an einem Sprint gegen ihn sprach, nicht. «Ich war vielmehr überrascht, dass ich trotzdem Zweiter wurde», sagt der 24-Jährige, der sich vor einem Jahr in Leuggern zwar ebenfalls im Sprint, allerdings in einer kleineren Gruppe ohne Topsprinter durchsetzen konnte.

Hirschi wird Zutritt zur VIP-Zone verwehrt

Das Rennverhalten der anderen Teams war gleichzeitig ein erneuter Ritterschlag für Hirschi, der von vielen Teamleitern als klarer Favorit auserkoren wurde und die ihre Taktik entsprechend deutlich gegen ihn ausrichteten. Natürlich ist der «Grosse Preis des Kantons Aargau» kein ganz grosser Klassiker unter den Eintagesrennen. Trotzdem war er erneut sehr stark besetzt und waren zahlreiche Profis am Start, die schon Etappen an einer der drei grossen Rundfahrten gewinnen konnten. Das in diesem Feld fast alles auf Hirschi schaut, unterstreicht seine Qualitäten eindrücklich.

Dass er damit aber trotzdem nicht überall erkannt wird, zeigte sich wenige Minuten nach dem Rennen, als er von einem Helfer daran gehindert wurde, die VIP-Zone zu durchfahren. Es war ein kurzer Ärger an einem Tag, den Hirschi sonst ganz offensichtlich vor Heimpublikum genoss. Der Berner nahm sich vor und nach der Siegerehrung viel Zeit, die Autogrammwünsche der zahlreichen meist jungen Fans mit Bidons in ihren Händen zu er­füllen.

Autogramme verteilte wenig später auch Fabio Christen. Der Lokalmatador hatte sein Heimrennen mit 2:22 Minuten Rückstand auf dem 33. Rang beendet und war damit der sechstbeste Schweizer. Vor ihm klassierten sich neben Hirschi noch Colin Stüssi (17. ), Gino Mäder (18.), Sébastian Reichenbach (22.) und Simon Pellaud (24.). Sie alle spielten im Rennverlauf allerdings nur Nebenrollen und traten nicht besonders auffällig in Erscheinung.

Der 20-jährige Sieger mit einem berühmten Vater

Die ersten dreieinhalb Stunden des Rennens prägte eine Ausreissergruppe, zu welcher mit Loris Rouiller und Christoph Janssen auch zwei Schweizer gehörten. Die zu Beginn siebenköpfige Gruppe reduzierte sich erst zu einem Quartett und dann zu einem Duo mit Christoph Janssen und Emanuel Zangerle, ehe der Österreicher 38,7 Kilometer vor dem Ziel als letzter der Gruppe eingeholte wurde. Zangerle wurde für seinen Effort nicht nur mit dem Bergpreis ­ausgezeichnet, sondern auch als der kämpferischste Fahrer des ­Tages geehrt.

Doch damit noch einmal zurück zum Sieger Thibau Nys, der seine erste Saison als Profi absolviert, mit dem «Grossen Preis des Kantons Aargau» aber schon sein zweites Rennen gewinnen konnte. Gut, der 20-Jährige hat das Velo-Gen auch im Blut. Sein Vater Sven war ein sehr erfolgreicher Radquer-Fahrer, der in seiner Karriere unter anderem zweimal Radquer-Elite-Weltmeister wurde.

Grosse Freude beim erst 20-jährigen Sieger Thibau Nys. Alexander Wagner

Druck verspüre er deswegen aber nicht, erklärte Thibau Nys. «Ich konzentriere mich auf meine Karriere. Dass es jetzt aber sofort so gut läuft, kann ich selbst kaum glauben. Es fühlt sich ein wenig so an, als schwebe ich auf einer Wolke», sagte der 20-Jährige vom Team Trek-Segafredo.

Bleibt zum Abschluss noch ein Blick auf Michael Schär. Der 36-jährige Schweizer, der seine Karriere Ende Saison beendet und sich auf Abschiedstournee befindet, klassierte sich mit 6:33 Minuten Rückstand auf dem 58 Rang.