Radsport Nach Pogacar-Sturz: Weltmeister Remco Evenepoel triumphiert in Lüttich Dank einer Attacke rund 30 Kilometer vor dem Ziel gewinnt der belgische Radprofi Remco Evenepoel mit 23 Jahren bereits zum zweiten Mal Lüttich-Bastogne-Lüttich. Der bisherige Saison-Überflieger Tadej Pogacar stürzt früh im Rennen und muss mit einem längeren Ausfall rechnen.

Remco Evenepoel zeigte in seiner Heimat eine Machtdemonstation. Julien Warnand / EPA

Vorjahressieger Remco Evenepoel entscheidet das Radrennen Lüttich-Bastogne-Lüttich überlegen für sich. Trotzdem war ihm im Ziel nicht nur zum Jubeln zumute. Grund dafür: Der Top-Favorit Tadej Pogacar, welcher die Radszene momentan dominiert, stürzte bereits nach 84 der 258,1 Kilometer. Dabei zog er sich mehrere Brüche im linken Handgelenk zu. Somit endete der Traum vom Ardennen-Triple für den Slowenen ziemlich abrupt.

Der Slowene hätte als erst dritter Fahrer im gleichen Jahr das Amstel Gold Race, die Flèche Wallonne sowie Lüttich-Bastogene-Lüttich für sich entscheiden können. Wie lange der 24-Jährige ausfällt, ist noch nicht absehbar. «Es ist zu früh, um das zu sagen. Es ist nicht nur ein Knochen gebrochen, sondern mehrere. Das könnte es kompliziert machen», sagte UAE-Teamchef Mauro Gianetti über den zwölffachen Saisonsieger.

In Abwesenheit von Pogacar zeigte sein Rivale Remco Evenepoel eine beeindruckende Leistung. Wie im Vorjahr siegte er zum Abschluss der Frühjahres-Klassiker. Der Weltmeister traf im Regenbogentrikot mit über einer Minute Vorsprung solo im Ziel ein. «In diesem Trikot zu gewinnen, ist magisch. Ich wollte ein Foto, um es an die Wand zu hängen. Das habe ich geschafft», meinte der Belgier im Anschluss. Das Podium komplettierten der Brite Thomas Pidock sowie der Kolumbianer Santiago Buitrago .

Durfte sich bereits im Vorjahr als Sieger feiern lassen: Der 23-jährige Remco Evenepoel. Julien Warnand / EPA

Die Schlüsselszene des Rennens spielte sich an der bis zu 22 Prozent steilen Côte de la Redoute ab. Bei seiner ersten grossen Attacke konnte nur Pidcock folgen. Lediglich drei Kilometer später war auch der Mountainbike-Olympiasieger abgehängt. Im weiteren Verlauf baute Evenepoel seinen Vorsprung in den zahlreichen kurzen Steigungen stets aus. Bei starkem Regenwetter zum Ende des Rennens hin konnte er auch in den Abfahrten den Vorsprung beibehalten und einen Sturz vermeiden.

Hirschi in den Top 10 - Reusser auf dem Podium

Aus Schweizer Optik konnte Marc Hirschi mit dem zehnten Platz überzeugen. Der Berner, welcher nach dem Ausscheiden von Pogacar zum Leader von Team UAE Emirates aufstieg, kam mit einem Rückstand von 1:48 ins Ziel. Er konnte sich in einer Verfolgergruppe festsetzen. Der zweite Schweizer am Start, Mauro Schmid, war in erster Linie als Helfer von Evenepoel engagiert und konnte das Rennen nicht beenden. Für sein Team Soudal-Quickstep war es derweil beim 4. Monument im Frühling der erste grosse Sieg der Saison.

Mit Evenepoels Sieg geht die Saison der Frühjahrsklassiker im Radsport zu Ende. Diese Woche steht mit der Tour de Romandie eine Schweizer Rundfahrt auf dem Programm, welche vielen Fahren als Vorbereitung für den Giro d'Italia dient.

Marlen Reusser (rechts) strahlt bei der Siegerehrung neben Elisa Longo Borghini (ITA) und Demi Vollering (NED). Tom Goyvaerts/Freshfocus / Zuma/Belga

Was Pogacar bei den Männer verpasste, schaffte Demi Vollering bei den Frauen. Die Niederländerin triumphierte nach ihren Siegen beim Amstel Gold Race und dem Flèche Wallonne auch in Lüttich. Die Bernerin Marlen Reusser fuhr mit 22 Sekunden Rückstand auf das Podest und wurde starke Dritte. Auch die zweite Schweizerin Elise Chabbey zeigte mit Platz 5 ein gutes Rennen.