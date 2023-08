Rad-WM Downhillerin Balanche komplettiert Medaillensatz und hadert: «Da bin ich wirklich schlecht gefahren» Camille Balanche komplettiert dank WM-Silber im Downhill ihren Medaillensatz. Ohne Zwischenfälle im obersten Streckenabschnitt wäre gar der Weltmeistertitel möglich gewesen.

Downhill-Spezialistin Camille Balanche gewinnt an der Rad-WM in Schottland Silber. Bild: Keystone

Auf einmal durfte Camille Balanche in den schottischen Highlands wieder mit WM-Gold liebäugeln. Bei der letzten Zwischenzeit des Downhill-Wettkampfs in Fort William lag die letzte Kontrahentin auf der Strecke lediglich noch sechs Zehntel vor der 33-jährigen Neuenburgerin. Doch im letzten Streckenabschnitt erwischte die Österreicherin Valentina Höll die Sprünge einwandfrei, konnte nochmals viel Tempo aufbauen und hatte schlussendlich 2,02 Sekunden Vorsprung im Ziel. Die 21-jährige Salzburgerin, die bereits in der Qualifikation die Schnellste gewesen war, verteidigte damit ihren Titel vom Vorjahr.

«Natürlich bin ich hierhergekommen, um das Regenbogentrikot zu gewinnen», so Balanche etwas wehmütig. Ihr war gleich bewusst, wo das Duell um Gold entschieden wurde. Auf dem 2,8 Kilometer langen, technisch anspruchsvollen Kurs mit einem Höhenunterschied von 550 Meter erwischte die Schweizerin keinen guten Start. «Im oberen Abschnitt bin ich wirklich schlecht gefahren. Diese Kurven liegen mir nicht sonderlich.» Im Hinterkopf hatte die Neuenburgerin dabei auch den Sturz in der Qualifikation.

Dritte WM-Medaille

Diesen konnte sie danach jedoch ausblenden und erwischte die nächsten Abschnitte nach Wunsch. «Je länger das Rennen andauerte, umso besser wurde ich. Alles in allem bin ich zufrieden», resümierte die 33-jährige Schweizerin. Für Balanche ist es die dritte WM-Medaille. Nach dem Weltmeistertitel 2020 und Bronze im Folgejahr hat sie nun in Schottland den Medaillensatz komplettieren können.

Die 33-jährige Neuenburgerin hat nun ihren Medaillensatz an Weltmeisterschaften komplettiert. Bild: Keystone

Mit Lisa Baumann klassierte sich eine weitere Schweizerin unter den besten 15. Die 21-jährige Neuenburgerin büsste auf die Weltmeisterin 16,19 Sekunden ein und landete auf dem 15. Platz. Bei den Männern, die im Anschluss an der Reihe waren, konnte sich jedoch kein Schweizer unter den besten 20 rangieren. Der 25-jährige Solothurner Janis Lehmann beendete den Wettkampf auf dem 23. Platz (+10,72 Sekunden). Beim Rennen, das durch den einsetzenden Regen unberechenbar wurde, krönte sich überraschend der Brite Charlie Hatton zum Weltmeister. (gav)