Rad-WM Reusser verpasst Medaille im Strassenrennen knapp: «Schade, liegen mir diese kurzen Anstiege nicht» Im Strassenrennen der Frauen gewinnt Lotte Kopecky die Goldmedaille. Marlen Reusser beendet das Rennen auf dem undankbaren vierten Rang.

Marlen Reusser wird im Strassenrennen der Frauen vierte. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com

Am letzten Tag der Rad-Weltmeisterschaften in Schottland gewinnt Lotte Kopecky im Strassenrennen der Frauen die Goldmedaille. Demi Vollering fährt zu Silber vor Cecilie Ludwig, Marlen Reusser beendet das Rennen auf dem undankbaren vierten Platz.

Gut 13 Kilometer vor dem Ziel fing der Kampf um die Medaillenplätze an, als Leaderin Elise Chabbey von ihrer Verfolgergruppe eingeholt wurde. Demi Vollering griff acht Kilometer vor der Zielline an und übernahm sogleich die Führung. Marlen Reusser blickte zur Niederländerin rüber, konnte sich jedoch nicht an ihr Hinterrad hängen. Weil Vollering aber von einem Krampf geplagt wurde, gab sie die Führung schon kurz darauf wieder ab.

Schliesslich wagte die Dänin Cecilie Ludwig eine Attacke aus dem Führungsfeld heraus, wobei nur Lotte Kopecky zu reagieren wusste und folglich zusammen mit der Dänin die Spitzengruppe bildete. Etwas über fünf Kilometer vor dem Ziel setzte sich Kopecky so weit ab, dass sie nicht mehr einzuholen war und souverän zu Gold fuhr.

Ludwig hingegen verteidigte ihren Platz nicht, sie wurde beim letzten Aufstieg erneut von Vollering eingeholt. Marlen Reusser, die zusammen Vollering angriff, musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Beim letzten Aufstieg konnte sie mit ihren Konkurrentinnen nicht mehr mithalten und verlor wertvolle Sekunden im Kampf um die Medaillen. Elise Chabbey, die das Rennen über 60 Kilometer anführte, beendete das Rennen auf dem siebten Platz.

«Wir hatten keinen konkreten Plan, wir wollten einfach ein gutes Rennen fahren. Elise (Chabbey) fuhr ein sehr gutes Rennen», sagte Reusser nach dem Rennen. «Es ist schade, dass mir diese kurzen Anstiege nicht so gut liegen. Ich wollte an Demi dranbleiben, aber war zu langsam».