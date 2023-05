Radsport Mäder fehlt wegen Covid, wer ist jetzt die Schweizer Hoffnung? – Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Giro d'Italia Etappen in der Schweiz, Superstars als Favoriten und eine Hiobsbotschaft: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Giro d’Italia.

Ist beim Giro nun doch nicht dabei: Gino Mäder. Valentin Flauraud / KEYSTONE

Am Samstag startet der 106. Giro d’Italia. Die zweitwichtigste Landesrundfahrt nach der Tour de France beginnt in den Abruzzen, am 28. Mai in Rom findet sie ihr Ende.

Wie sehen die Schweizer Chancen aus?

Aus Schweizer Sicht kommt die Hiobsbotschaft am Donnerstag Vormittag: Die Schweizer Hoffnung Gino Mäder fällt wegen eines positiven Covid-Tests für den Giro aus. Mäder hatte sich nach seinem Etappensieg 2021 und einem fünften Rang an der Vuelta grosse Ziele für die Italien-Rundfahrt gesteckt. In seinem Team Bahrain Victorious wäre er als Co-Leader an den Start gegangen.

Stefan Küng hat sich für die Zeitfahren einiges vorgenommen. Peter De Voecht/ Freshfocus

Nun sind nur noch zwei Schweizer dabei: die beiden Profis von Groupama FDJ Stefan Küng und Fabian Lienhard. Küng startet mit dem Giro in seine erste Rundfahrt in diesem Jahr, nach dem er rund einen Monat eine Rennpause eingelegt hat. Der Thurgauer dürfte insbesondere die ersten beiden der drei Zeitfahrprüfungen im Visier haben. «Ich bin in dieser Saison erst ein Zeitfahren gefahren, dieses habe ich aber gewonnen. Deshalb hoffe ich, die Serie fortsetzen zu könne», so Küng.

Der 29-jährige Fabian Lienhard bestreitet mit dem Grio seine zweite Grand-Tour überhaupt. An der Vuelta im letzten Jahr hat er alle überrascht und fuhr bei einer Etappe in die ersten Fünf. Er hofft am Giro auf ein ähnliches Highlight.

Wer sind die Favoriten?

Primoz Roglic ist der grosse Favorit auf den Giro-Sieg. Gian Mattia D'alberto / AP LaPresse

Der Topfavorit auf den Gesamtsieg heisst Primoz Roglic. Der 33-jährige Slowene hat in den vergangenen Jahren an Rundfahrten grosse Erfolge gefeiert, dreimal hat er die Vuelta in Spanien gewonnen. 2020 lieferte er sich an der Tour de France ein spektakuläres Duell mit Landsmann Tadej Pogacar, in dem er jedoch unterlegen war. Nach dem er die beiden letzten Frankreich-Rundfahrten wegen Stürzen nicht beenden konnte, konzenertiert sich der Team-Captain von Jumbo-Visma in diesem Jahr ganz auf den Giro d’Italia und lässt die Tour aus. Roglic muss beim Giro ohne zwei wichtige Helfer auskommen. Tobias Foss und Robert Gesink haben sich beide mit dem Coronavirus infiziert und fallen aus.

Erster Herausforderer von Roglic ist das Wunderkind Remco Evenepoel. Der 23-jährige Belgier gewann im letzten Jahr nicht den Weltmeistertitel im Strassenrennen und siegte an der Vuelta bei seiner ersten dreiwöchigen Rundfahrt überhaupt. In diesem Jahr hat er erneut für Furore gesorgt mit dem Erfolg an der UAE Tour und beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Remco Evenepoel gilt als Wunderkind. Julien Warnand / EPA

Als weitere Kandidaten auf den Gesamtsieg gelten der Waliser Geraint Thomas, der Brite Tao Geoghegan Hart und der Russe Alexander Wlassow.

Wie sehen die Etappen aus?

Insgesamt 21 Etappen über eine Länge von rund 3500 Kilometer müssen die Fahrer in drei Wochen bewältigen. Darunter befinden sich drei Einzelzeitfahren und sechs Hochgebirgsetappen. Der Start erfolgt mit dem Zeitfahren am Samstag von Fossacesia nach Ortona in den Abruzzen. 22 Tage später endet die Rundfahrt in Rom.

Aus Schweizer Sicht stechen insbesondere zwei Etappen des diesjährigen Giros ins Auge. Bei der 13. Etappe, am Freitag 19. Mai, befindet sich das Ziel in Crans Montana. Am Tag darauf startet die 14. Etappe in Sierre, von wo sie wieder zurück nach Italien geht. Sie endet dann in Cassano Magnago.

Wo ist der höchste Punkt?

Der höchste Punkt des Giro d’Italia wird seit 1965 nach dem fünfmaligen Gewinner Fausto Coppi benannt. Die «Cima Coppi» befindet sich in diesem Jahr bei der 13. Etappe an der Schweizer Grenze auf dem Col du Grand St. Bernard. Die Profis fahren dort auf eine Höhe von 2469 Metern.

Welche Trikots sind die wichtigsten?

Anders als bei den meisten Rundfahrten fährt der Leader beim Giro d’Italia nicht in einem gelben, sondern in einem rosaroten Trikot. Das «Maglia Rosa» ist angelehnt an die Papierfarbe der «Gazetta dello Sport», die den Giro veranstaltet. Der Führende der Punktwertung trägt das «Maglia Ciclamino», welches zyklamrot ist. Das Trikot der Bergwertung ist blau und heisst «Maglia Azzurra», der beste Nachwuchsfahrer in der Gesamtwertung fährt in weiss im «Maglia Bianca».

Das Trikot der Begierde: Der Australier Jai Hindley trägt das «Maglia Rosa». Massimo Paolone / AP

Wo wird der Giro übertragen?

Der gesamte Giro wird von SRF übertragen. Der Auftakt ist am Samstag ab 15:00 Uhr auf SRF zwei zu sehen.