Radsport Reusser findet nach der dramatischen WM-Aufgabe wieder die Freude am Zeitfahren und wird Europameisterin: «Sehr speziell» Marlen Reusser schnappt sich bereits zum dritten Mal den Europameistertitel. Bei den Männern darf sich Stefan Bissegger über Silber freuen, Teamkollege Küng stürzt hingegen dramatisch.

Marlen Reusser krönt sich im Zeitfahren zum dritten Mal zur Europameisterin. Bild: Keystone

Am Ende ist es eine Machtdemonstration, die Marlen Reusser auf den niederländischen Strassen von Emmen hinlegt. Am 32. Geburtstag beschenkt sich die Bernerin mit ihrem dritten Europameistertitel im Zeitfahren in Serie. Sie distanziert die zweitplatzierte Britin Anna Henderson gleich um 43 Sekunden, die Österreicherin Christina Schweinberger schnappt sich Bronze.

Doch der Erfolg auf dem 29.8 Kilometer langen Parcours ist hinsichtlich der turbulenten Vorgeschichte alles andere als selbstverständlich. Rückblende: Am 10. August steigt Reusser als heisseste Anwärterin auf den WM-Titel im Kampf gegen die Uhr in Glasgow ins Rennen. Doch nach etwas mehr als der Rennhälfte sitzt die Schweizerin nicht mehr auf dem Sattel, sondern mit aufgerissenem Trikot und weinend im Gras am Strassenrand. In einer bemerkenswerten Stellungnahme macht sie mentale Ermüdungserscheinungen geltend. «Ich hatte keinen Bock und bin gestoppt. Womöglich würden ganz viele Leute mal eine Pause benötigen und wir sollten mehr davon machen», sagt sie unter anderem.

Die Beziehung zum Zeitfahren bröckelt. In dieser Disziplin, in der sie zu den Weltbesten gehört, Olympia-Silber und zweimal WM-Silber im Palmarès besitzt. Eine Disziplin, die keine Fehler verzeiht, bei der sich der Athlet mit dem Fahrgerät in einer symbiotischen Beziehung befinden muss. Eine Disziplin, bei der man alleine unterwegs in den Wind fährt, die intrinsische Motivation unerlässlich ist. «Ich will herausfinden, ob ich wieder Freude und Musse dafür finde», gibt sich Reusser vor dem EM-Rennen skeptisch. Nun hat sie die Gewissheit, dass die Freude zurück ist, das Tief überwunden. «Dieser Hattrick ist schon sehr speziell», frohlockt Reusser nach dem Rennen.

Silber für Bissegger, Küng stürzt heftig

Auch die Schweizer Männer dürfen über eine Medaille jubeln. Zwar gelingt es Stefan Bissegger nicht, seinen Titel vom Vorjahr zu verteidigen, doch der 25-jährige Thurgauer sichert sich Silber. «Die Medaille bedeutet mir viel. Endlich läuft es mal wieder in diesem Jahr. Auch wenn es nicht Gold ist, bin ich sehr zufrieden.»

Gold geht an den überlegenen Briten Joshua Tarling. Der 19-Jährige fährt 43 Sekunden vor Bissegger über die Ziellinie. Bronze sichert sich der Belgier Wout van Aert. Pech bekundet Stefan Küng. Der 29-jährige Thurgauer liegt wenige Kilometer vor dem Ziel auf Podestkurs, als er zu nahe an eine Streckenbegrenzung fährt und stürzt. Blutüberströmt und vom Malheur gezeichnet beendet dieser das Rennen dennoch auf dem 11. Rang.