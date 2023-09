Radsport Vingegaard-Helfer Van Hooydonck verursacht wegen medizinischem Problem ein Autounfall – seine schwangere Frau sass neben ihm Er ist der Edelhelfer von Wout van Aert und verhilft Jonas Vingegaard zum Sieg bei der Tour de France. Nun musste Radprofi Nathan Van Hooydonck zu Abklärungen in den Spital, aber blieb entgegen ersten Medienberichten selber nicht verletzt.

Nathan van Hooydonck (links) musste nach einem Unfall reanimiert und ins Spital gebracht werden. Bild: Daniel Cole / AP

Der Radprofi Nathan van Hooydonck hat in seiner Heimat Belgien in Kalmthout einen Autounfall verursacht. Der Helfer von Jonas Vingegaard, dem zweifachen Sieger der Tour de France, wurde entgegen ersten Medienberichten selber nicht verletzt.

Van Hooydoncks Team Jumbo-Visma bestätigte den Unfall. Er habe sich hinter dem Steuer unwohl gefühlt, was zur Verwicklung in den Verkehrsunfall geführt habe, schrieb das Team auf X, dem früheren Twitter. Später liess das Team wissen, dass der Radprofi bei dem Unfall selbst keine Verletzungen erlitten habe. Sein Zustand sei nicht kritisch. Van Hooydonck werde sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um zu klären, warum er sich plötzlich unwohl gefühlt habe.

Drei Personen verletzt

Der Radprofi soll den Unfall mit mindestens fünf Autos verursacht haben. Er soll sich am Steuer laut der Polizei plötzlich unwohl gefühlt und eine rote Ampel überquert haben. Dabei fuhr er in mehrere auf der anderen Seite der Kreuzung wartende Fahrzeuge. Drei Personen in den anderen Autos, darunter ein Kind, erlitten leichtere Verletzungen.

