Rangliste Engadin Skimarathon: Die Resultate aller Zentralschweizer auf einen Blick Rund 11'000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt nahmen am Sonntag den 52. Engadin Skimarathon «unter die Latten». Wir haben für Sie sämtliche Zentralschweizer Läuferinnen und Läufer alphabetisch aufgelistet und nach Kantonen sortiert.

Aus den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug, Schwyz und Uri haben insgesamt 1107 Langläufer den 52. Engadin Skimarathon absolviert. Und aus dem Freiamt nahmen 29 Sportlerinnen und Sportler teil. Die Ranglisten im Überblick:

Die Langläuferinnen und Langläufer unterwegs auf der Strecke von Maloja nach S-chanf. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (13. März 2022)

Aus dem Kanton Luzern haben 430 Sportlerinnen und Sportler entweder den Marathon oder den Halbmarathon unter die Füsse genommen. Schnellster Luzerner über 41,195 Kilometer ist Simon Leu aus Buchrain mit einer Zeit von 1 Stunde, 44 Minuten und 38 Sekunden, etwas mehr als 8 Minuten hinter Sieger Roman Furger aus Uri. Die schnellste Luzerner Frau über die Marathon-Distanz kommt aus Buttisholz und heisst Maëlle Minnig. Sie liegt rund 28 Minuten hinter Siegerin Nadja Kälin. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 61. Leu Simon 1992 Buchrain 1:44.38,3 155. Koch Elmar 1982 Sempach 1:52.08,7 175. Hörler Adrian 1982 Luzern 1:53.22,2 185. Richli Erich 1966 Beromünster 1:53.55,7 191. Piazza Camillo 1995 Horw 1:54.13,5 200. Lauber Erwin 1967 Schwarzenberg LU 1:54.27,1 239. Sanak Frantisek 1990 Luzern 1:56.11,0 307. Studhalter Raphael 2002 Horw 1:58.27,2 314. Bachmann Beat 1978 Weggis 1:58.36,6 324. Fassbind Urs 1978 Luzern 1:58.58,7 343. Fankhauser Lars 2001 Finsterwald b. Entlebuch 1:59.32,5 347. Piazza Livio 1992 Horw 1:59.38,7 400. Guidali Marco 1981 Gisikon 2:01.39,0 436. Müller Tim 2000 Ebikon 2:02.54,8 438. Birrer Lukas 1979 Grosswangen 2:02.58,3 475. Steiger Marco 2001 Horw 2:03.44,5 501. Thalmann-Vogel Martin 1981 Flühli LU 2:04.16,8 509. Friesenegger David 1983 Luzern 2:04.29,8 547. Christener Fabian 1986 Marbach LU 2:05.39,4 549. Buchli Reto 1973 Luzern 2:05.42,5 629. Kurmann Andreas 1956 Willisau 2:07.54,4 640. Fankhauser Hans-Martin 1967 Finsterwald b. Entlebuch 2:08.11,3 677. Fässler Othmar 1973 Hochdorf 2:08.51,9 747. Hildbrand Markus 1965 Luzern 2:10.55,9 760. Ruosch Michael 1982 Kriens 2:11.14,5 766. Leu Hugo 1958 Buchrain 2:11.24,3 767. Elmiger-Imgrüth Bernhard 1972 Ermensee 2:11.26,2 786. Schnider Daniel 1995 Schüpfheim 2:11.48,9 871. Burch Xaver 1965 Malters 2:14.04,1 878. Gassmann Philippe 1988 Horw 2:14.14,9 884. Ruffieux Florian 1989 Malters 2:14.22,9 919. Schöpfer David 1994 Sempach 2:15.18,0 929. Weiss Stefan 1967 Reidermoos 2:15.33,9 954. Amstad Mirco 1988 Ebikon 2:16.08,7 962. Ruoss Adrian 1991 Triengen 2:16.14,5 964. Trachsler Hansruedi 1972 Oberkirch LU 2:16.15,9 965. Arregger Stephan 1979 Luzern 2:16.16,5 971. Koller Marcel 1975 Hellbühl 2:16.20,1 1007. Reinhard Willy 1969 Finsterwald b. Entlebuch 2:17.05,4 1008. Stadelmann Werner 1959 Schwarzenberg LU 2:17.08,2 1011. Wüest Kurt 1956 Ettiswil 2:17.11,9 1016. Stocker Beat 1957 Neudorf 2:17.21,4 1028. Büel Lukas 1989 Luzern 2:17.31,3 1029. Bruckert Boris 1978 Luzern 2:17.33,8 1036. Bernet Willi 1970 Willisau 2:17.45,4 1037. Bader Dominique 1969 Emmenbrücke 2:17.49,9 1041. Küchler Hans 1969 Pfaffnau 2:17.59,7 1052. Portmann Stefan 1968 Malters 2:18.22,2 1067. Becker Andreas 1983 Luzern 2:18.33,0 1157. Amstad Jörg 1988 Buchrain 2:19.56,9 1165. Borghi Tarcisio 1962 Ruswil 2:20.04,3 1184. Wedlich Thomas 1968 Emmen 2:20.24,2 1208. Joos Bernhard 1968 St. Niklausen LU 2:20.52,5 1209. Nyffenegger Pedro 1964 Rothenburg 2:20.52,9 1230. De Beus Alexander 1996 Luzern 2:21.10,2 1271. Burri Matthias 1965 Luzern 2:21.52,1 1274. Lisibach Martin 1979 Luzern 2:21.56,8 1298. Meyer Daniel 1988 Horw 2:22.23,4 1317. Schwarzentruber Pius 1965 Willisau 2:22.48,1 1322. Schmidiger Raphael 1978 Willisau 2:22.53,1 1351. Brun Sandro 1990 Ebnet 2:23.23,1 1424. Heggli Stephan 1967 Hochdorf 2:24.45,0 1435. Kull Peter 1962 Luzern 2:24.55,9 1441. Wipfli Manuel 1991 Malters 2:24.59,1 1469. Peter Martin 1963 Richenthal 2:25.20,7 1477. Chamoulaud Samson 1985 Luzern 2:25.28,4 1482. Unternährer Bruno 1967 Schüpfheim 2:25.33,2 1497. Mueller Xaver 1957 Willisau 2:25.41,9 1518. Osterwalder Hans 1957 Rigi Kaltbad 2:26.05,7 1570. Kunz Peter 1975 Sempach 2:26.45,5 1571. Degen Jonas 1985 Kriens 2:26.47,3 1595. Thormann Sebastian 1976 Kriens 2:27.12,7 1603. Wipfli Hans 1962 Luzern 2:27.23,0 1616. Häfliger Othmar 1963 Schötz 2:27.40,6 1619. Arregger Thomas 1975 Schüpfheim 2:27.42,0 1637. Jäger Jonas 1992 Luzern 2:27.57,9 1643. Grüter André 1987 Triengen 2:28.03,1 1664. Höfer Hugues 1970 Meggen 2:28.25,2 1675. Stalder Luca 1997 St. Erhard 2:28.37,2 1677. Meister Rolf 1971 Kriens 2:28.37,5 1707. Bächler Florian 1979 Kriens 2:29.11,5 1711. Burch Cyrill 1998 Malters 2:29.14,5 1745. Burri Matthias 1973 Schüpfheim 2:29.44,5 1752. Bühler Hanspeter 1961 Sursee 2:29.51,1 1765. Huwiler Roland 1966 Emmen 2:30.05,9 1781. Lustenberger Karl 1952 Marbach LU 2:30.19,9 1807. Wagner Martin 1960 Emmenbrücke 2:30.55,1 1833. Lütolf Reto 1971 Ettiswil 2:31.15,7 1841. Rey Patrick 1983 Horw 2:31.25,3 1854. Thalmann Pius 1955 Entlebuch 2:31.37,8 1873. Hüsken Olav 1971 Luzern 2:31.56,2 1875. Habermacher Josef 1961 Luzern 2:32.01,9 1919. Renggli Markus 1965 Luzern 2:32.38,2 1927. Schwed Dorian 1979 Emmenbrücke 2:32.51,9 1942. Zimmermann Josef 1963 Kriens 2:33.08,0 1963. Landolt Christian 1978 Luzern 2:33.38,7 1964. Suter Pascal 1987 Buchrain 2:33.39,3 1972. Steiner Lukas 1990 Luzern 2:33.46,3 1983. Voeroes Samuel 1979 Luzern 2:33.51,5 2004. Flury Peter 1957 Sempach 2:34.02,7 2041. Engel-Duss David 1976 Schüpfheim 2:34.36,3 2055. Schöpfer Michael 1987 Horw 2:34.53,7 2092. Pretz Fabian 1992 Luzern 2:35.23,7 2103. Piazza Bruno 1956 Horw 2:35.36,1 2111. Sidler Patrick 1983 Kottwil 2:35.42,8 2114. Furrer Bruno 1960 Horw 2:35.47,0 2176. Michaud Frédéric 1977 Luzern 2:36.47,4 2196. Rogger Georg 1956 Buttisholz 2:37.09,0 2199. Renggli Beat 1955 Buttisholz 2:37.12,8 2206. Galliker German 1971 Inwil 2:37.20,8 2243. Deschwanden Paul 1955 Horw 2:37.55,1 2271. Mccarthy Sean 1994 Luzern 2:38.31,1 2297. Schütz-Balmer Bruno 1971 Adligenswil 2:39.09,2 2299. Schacher Beat 1973 Buchrain 2:39.13,4 2306. Haas Pascal 1975 Obernau 2:39.17,9 2339. Schumacher Bruno 1976 Egolzwil 2:39.47,2 2349. Burri Josef 1962 Eschenbach LU 2:39.58,8 2360. Becker Urs 1978 Luzern 2:40.12,5 2362. Broch Roland 1977 Root 2:40.16,1 2391. Wernas Timon 1991 Luzern 2:40.47,0 2405. Böhm Christoph 1980 Grosswangen 2:41.04,1 2430. Schweizer Ueli 1960 Malters 2:41.26,9 2440. Keller Reto 1972 Horw 2:41.38,1 2443. Amrein Marcel 1976 Luzern 2:41.40,0 2476. Schneider Pascal 1992 Luzern 2:42.12,8 2493. Durrer Roman 1979 Willisau 2:42.26,3 2517. Kathriner Guido 1980 Luzern 2:42.50,2 2530. Honegger Othmar 1957 Root 2:43.01,1 2538. Henry Daniel 1956 Weggis 2:43.10,1 2541. Büel Christian 1987 Luzern 2:43.11,3 2542. Vogel Laurin 2002 Malters 2:43.13,3 2552. Bucheli Fabian 1995 Sempach Station 2:43.22,2 2582. Schmutz Alain 1963 Horw 2:43.48,3 2604. Brönnimann Christian 1991 Kriens 2:44.14,5 2605. Muri Roger 1987 Luzern 2:44.15,5 2630. Berli Marco 1988 Rain 2:44.35,9 2634. Portmann Roger 1968 Schüpfheim 2:44.42,6 2635. Stalder Reto 1966 St. Erhard 2:44.42,8 2644. Witschonke Patrick 1996 Sempach 2:44.53,6 2685. Näf Patrik 1974 Oberkirch LU 2:45.44,4 2687. Ummel Raphael 1997 Kriens 2:45.46,3 2701. Wanzenried Raphael 1995 Luzern 2:46.00,4 2728. Amstad Heinz 1962 Buchrain 2:46.30,5 2739. Baumgartner Silvan 1988 Kriens 2:46.36,9 2746. Isler Stephan 1978 Luzern 2:46.41,1 2782. Portmann Lukas 1964 Meggen 2:47.11,9 2783. Baumeler Pius 1958 Sempach 2:47.13,7 2787. Helfenstein Roland 1969 Neuenkirch 2:47.18,0 2839. Winiger Martin 1980 Luzern 2:48.26,9 2859. Illi Roland 1967 Mosen 2:48.50,3 2917. Weiss Jörg 1948 Vitznau 2:49.39,3 2939. Betschart Reto 1977 Vitznau 2:50.06,4 2969. Müller Uwe 1968 Ebikon 2:50.35,7 2983. Burri Stefan 1996 Rain 2:50.45,6 2985. Lang Tobias 1985 Luzern 2:50.45,9 2998. Thalmann Philipp 1992 Marbach LU 2:50.58,8 3008. Klöti Simon 1992 Luzern 2:51.06,2 3012. Lustenberger Urs 1951 Triengen 2:51.07,7 3023. Spescha Fabian 1986 Luzern 2:51.15,1 3052. Ochsner Lukas 1968 Ebikon 2:51.37,1 3135. Böni Peter 1960 St. Erhard 2:53.04,8 3167. Brechbühl Marco 1993 Luzern 2:53.45,6 3201. Brun Niklaus 1965 Entlebuch 2:54.25,5 3207. Lötscher Ivan 1990 Marbach LU 2:54.29,8 3284. Forrer Marcel 1975 Buchrain 2:56.05,2 3360. Fischer Roland 1965 Udligenswil 2:57.20,9 3372. Bächler Stefan 1983 Buchrain 2:57.43,2 3379. Heeb Johann 1989 Luzern 2:57.49,9 3448. Bachmann Othmar 1977 Hellbühl 2:59.16,1 3451. Zerbini Immanuel 1986 Luzern 2:59.18,5 3478. Jans Christian 1971 Kriens 2:59.47,4 3503. Willmann Adrian 1989 Kriens 3:00.14,6 3518. Duss Dominik 1977 Luzern 3:00.30,9 3579. Felder Roman 1995 Marbach LU 3:01.46,3 3580. Loiarro Giuseppe 1977 Schwarzenberg LU 3:01.50,7 3602. Mundprecht Tim 1989 Kriens 3:02.20,2 3604. Vonlaufen Raphael 1982 Emmenbrücke 3:02.24,5 3631. Erni Robi 1961 Alberswil 3:02.54,5 3643. Wirtz Raphael 1993 Kriens 3:03.09,1 3674. Rohrer Marc 1987 Meggen 3:03.42,9 3680. Haas René 1965 Hochdorf 3:03.51,5 3696. Wüest Michael 1966 Römerswil LU 3:04.14,3 3710. Bur Pascal 1996 Kriens 3:04.28,0 3730. Antoniutti Manuel 1969 Horw 3:04.51,4 3801. Bühlmann Martin 1975 Luzern 3:06.01,8 3810. Grolimund Felix 1986 Oberkirch LU 3:06.11,9 3867. Bjöörn Per 1974 Kriens 3:07.19,4 3910. Camps Willy 1955 Rigi Kaltbad 3:08.09,5 3916. Schilt Martin 1976 Hohenrain 3:08.12,6 3953. Egli Toni 1969 Nottwil 3:08.47,8 3976. Zemp Bruno 1984 Luzern 3:09.24,5 3992. Kusserow Martin 1981 Luzern 3:09.42,2 4020. Christen Pirmin 1985 Luzern 3:10.15,1 4077. Portmann Willi 1947 Schüpfheim 3:11.30,3 4081. Weber Michael 1965 Ebikon 3:11.30,8 4110. Blum Vinzenz 1940 Emmenbrücke 3:12.12,0 4125. Hofstetter Fabian 1989 Entlebuch 3:12.21,8 4126. Christen Roger 1986 Ruswil 3:12.21,9 4137. Maurer Roger 1963 Sursee 3:12.28,9 4139. Hossli Daniel 1964 Luzern 3:12.32,5 4209. Kaufmann Martin 1973 Rain 3:13.56,9 4215. Lang Fabian 1980 Luzern 3:14.05,4 4219. Uhlmann Peter 1967 Willisau 3:14.10,6 4252. Blum Markus 1960 Egolzwil 3:14.46,9 4260. Niedermann Felix 1965 Luzern 3:14.55,0 4285. Zgraggen Cornelio 1987 Meggen 3:15.24,0 4316. Grüter Stefan 1976 Ruswil 3:16.02,3 4318. Koch Marcel 1975 Kriens 3:16.03,6 4330. Gander Kurt 1964 Büron 3:16.17,4 4336. Krummenacher Sven 1990 Marbach LU 3:16.24,6 4350. Wigger Pius 1983 Nottwil 3:16.46,0 4360. Sommer Roland 1983 Grosswangen 3:16.54,3 4379. Andereggen Silvan 1991 Luzern 3:17.26,2 4404. Iten Roland 1970 Rothenburg 3:18.05,8 4425. Engel Dimitri 2003 Schüpfheim 3:18.28,4 4452. Theiler Kilian 1987 Luzern 3:18.59,3 4468. Gebistorf Markus 1970 Kriens 3:19.16,0 4478. Bucher Martin 1968 Flühli LU 3:19.28,6 4494. Wyss Philippe 1996 Luzern 3:19.42,7 4506. Fankhauser Marco 1996 Hasle LU 3:19.55,9 4536. Dahinden Franz 1971 Schüpfheim 3:20.39,7 4562. Brazerol Rolf 1969 Neuenkirch 3:21.20,9 4603. Sidler Michael 1987 Luzern 3:22.13,7 4607. Graber Samuel 1990 Ebikon 3:22.22,6 4629. Egli Benno 1957 Kriens 3:22.48,4 4638. Straub Kevin 1989 Neuenkirch 3:22.57,3 4648. Heer Adrian 1968 Hitzkirch 3:23.12,5 4649. Birrer Martin 1967 Grosswangen 3:23.13,7 4669. Forster Christian 1964 Meggen 3:23.44,0 4716. Fischer Louis 1956 Luzern 3:24.54,8 4717. Bucher Beat 1967 Beromünster 3:24.55,4 4740. Van Leeuwen Robbert 1989 Luzern 3:25.30,8 4746. Commandeur Joris 1984 Luzern 3:25.37,7 4772. Schneider Daniel 1975 Schenkon 3:26.12,4 4795. Vogel-Schnider Josef 1966 Malters 3:26.46,7 4806. Degen Xaver 1953 Malters 3:27.06,8 4825. Künzli Michael 1985 Luzern 3:27.34,9 4850. Thürig Hans 1941 Rothenburg 3:28.12,2 4868. Regamey Nicolas 1970 Adligenswil 3:28.33,8 4955. Saxer Patrick 1974 Sörenberg 3:31.31,8 4958. Estermann Bernhard 1956 Malters 3:31.35,4 4968. Moll Markus 1970 Meggen 3:31.46,8 4995. Stadelmann Marcel 1976 Hildisrieden 3:32.48,9 5044. Jäger Martin 1962 Beromünster 3:34.23,0 5054. Forster Cyril 1999 Luzern 3:34.42,7 5093. Brendebach Luca 1970 Sursee 3:36.06,1 5132. Bitzi Andreas 1982 Luzern 3:37.06,8 5133. Gabriel Walter 1954 Neuenkirch 3:37.10,6 5161. Dörig Franz 1953 Hildisrieden 3:38.04,6 5170. Streit Bernhard 1987 Luzern 3:38.25,1 5176. Hottiger Gabriel 1991 Luzern 3:38.46,9 5187. Aebersold Adrian 1969 Root 3:39.12,6 5193. Blum Flavio 1984 Emmenbrücke 3:39.18,3 5214. Schenk Christian 1977 Luzern 3:39.55,6 5217. Glanzmann Peter 1974 Grosswangen 3:40.10,6 5277. Schneider Manuel 1969 Luzern 3:42.26,3 5315. Rohner Mario 1980 Luzern 3:44.06,8 5324. Schäfer Jonas 1998 Luzern 3:44.24,3 5329. Stalder Benedikt 1964 Hellbühl 3:44.40,5 5337. Bürgi Hans Ulrich 1965 Luzern 3:45.09,2 5353. Wobmann Michael 1987 Marbach LU 3:45.41,4 5363. Happel Felix 1982 Meggen 3:46.01,1 5376. Kreienbühl Patrick 1969 Horw 3:46.40,0 5387. Stocker Markus 1967 Rothenburg 3:47.10,7 5411. Germann Alfons 1957 Grosswangen 3:48.07,1 5416. Fallet André 1973 Horw 3:48.16,3 5422. Zurfluh-Koller Stefan 1975 Hildisrieden 3:48.23,3 5423. Vonarburg Peter 1964 Luzern 3:48.24,3 5424. Ziemssen Jörg 1972 Obernau 3:48.25,0 5430. Häberli Armin 1996 Dagmersellen 3:48.38,7 5477. Holschbach Stefan 1977 Luzern 3:50.19,4 5484. Stalder Ramon 1989 Luzern 3:50.33,2 5503. Brechbühl Jörg 1968 Kriens 3:51.48,7 5532. Achermann Martin 1992 Luzern 3:53.08,9 5579. Bächler Peter 1955 Buchrain 3:55.08,1 5592. Bieri Dominik 1989 Horw 3:55.39,6 5686. Rösch Markus 1971 Horw 4:00.13,5 5702. Lehringer Christian 1976 Kriens 4:01.29,3 5732. Ilisevic Luka 1995 Luzern 4:03.42,1 5739. Tschopp Daniel 1970 Rain 4:04.13,1 5767. Gloggner Philipp 1968 Luzern 4:06.00,2 5816. Schneider Georg 1950 Weggis 4:09.33,8 5825. Kronenberg Marco 1976 Ebikon 4:10.29,3 5842. Strebel Pius 1968 St. Urban 4:12.19,8 5876. Haas Robert 1970 Kriens 4:15.00,6 5877. Jäger Andreas 1992 Luzern 4:15.04,9 5920. Braunschweiler Stefan 1988 Kriens 4:20.21,2 5920. Pedrun Fabrizio 1986 Luzern 4:20.21,2 5924. Pfammatter Andreas 1957 Pfaffnau 4:20.30,1 5968. Signer André 1977 Luzern 4:26.14,3 5992. Steiner Oskar 1955 Werthenstein 4:29.06,8 6042. Krieger Abraham 1947 Grosswangen 4:36.58,2 6072. Sidler André 1977 Kriens 4:41.50,9 6073. Sidler Rolf 1977 Obernau 4:41.51,3 6075. Bachmann Marcel 1973 Obernau 4:42.04,9 6076. Spiekermann David 1970 Kriens 4:42.05,4 6124. Leu Jan 1979 Luzern Reussbühl 4:50.21,7 6204. Schubiger Gregor 1945 Ebikon 5:17.17,3 6217. Zellweger Max-Ulrich 1940 Meggen 5:25.01,4 6251. Bühler Christoph 1981 Rain 5:48.59,6

Marathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 88. Minnig Maëlle 1995 Buttisholz 2:14.43,1 105. Hummel-Stebler Silvia 1985 Sursee 2:17.49,6 150. Kühne Leandra 1998 Büron 2:25.19,8 154. Fässler Andrea 1973 Hochdorf 2:25.36,1 161. Bärtsch Pierina 1989 Luzern 2:26.03,8 179. Degen Regina 1987 Kriens 2:28.32,9 185. Duss Madlen 1999 Doppleschwand 2:29.12,4 206. Leu Andrea 1989 Buchrain 2:32.04,7 275. Huwyler Mirjam 1973 Luzern 2:38.01,1 303. Ruckli Julia 1998 Buchrain 2:41.18,7 322. Bussmann Kristina 1981 Luzern 2:43.16,1 349. Kremmel Anita 1961 Luzern 2:44.50,2 386. Elmiger-Imgrüth Maya 1971 Ermensee 2:47.38,8 388. Stoffel Olivia 1981 Luzern 2:47.50,0 402. Berchtold Fabienne 1989 Luzern 2:48.47,8 419. Donauer Chiara 1994 Luzern 2:49.52,2 423. Bjöörn Sabrina 1977 Kriens 2:50.21,5 453. Rebsamen Verena 1966 Hochdorf 2:53.06,7 454. De Beus Brenda 1996 Kriens 2:53.12,1 476. Burri Daniela 1981 Schüpfheim 2:55.07,5 506. Huber Elena Nora 1996 Luzern 2:56.45,0 510. Weichsel Laura 1990 Luzern 2:57.02,4 513. Reinhard Claudia 1968 Finsterwald b. Entlebuch 2:57.25,5 514. Städler Marion 1970 Luzern 2:57.26,3 628. Christen Florina 1989 Ruswil 3:05.15,0 663. Hänni Nadine 1980 Inwil 3:08.09,8 703. Müller Stephanie 1991 Kriens 3:10.29,1 818. Burri Selina 1995 Entlebuch 3:17.09,3 821. Duss-Aschwanden Anna 1969 Doppleschwand 3:17.21,8 822. Limacher Ayla 2000 Hohenrain 3:17.23,1 838. De Rond Judith 1993 Luzern 3:18.14,8 885. Dahinden Sarina 2001 Schüpfheim 3:20.39,9 924. Brun Anita 1966 Entlebuch 3:22.24,0 931. Plihal Jola 1989 Weggis 3:22.53,2 963. Bur Stefanie 1999 Kriens 3:24.43,1 977. Halter Boysen Betina 1983 Malters 3:25.32,0 998. Wicki Julia 1996 Hasle LU 3:26.40,0 1067. Schnider-Thalmann Heidi 1989 Sörenberg 3:31.32,8 1098. Trüssel Lea 1998 Luzern 3:33.55,2 1141. Müller Eliane 1991 Schenkon 3:36.34,7 1160. Troxler Mirjam 1991 Luzern 3:37.32,2 1183. Keller Tina 1996 Luzern 3:39.04,8 1192. Iselin Corinne 1984 Kriens 3:39.33,2 1225. Engel-Langenegger Corine 1970 Schüpfheim 3:41.46,8 1281. Mahlstein Andrea 1979 Luzern 3:46.17,0 1365. Grob Martina 1991 Luzern 3:52.05,9 1385. Bachmann Sara 1991 Luzern 3:53.59,2 1396. Joller-Schelbert Irma 1962 Vitznau 3:55.08,7 1413. Odermatt Anita 1990 Kriens 3:56.34,0 1414. Dörig Hildegard 1959 Hildisrieden 3:56.34,3 1422. Bertschi Silvia 1991 Rickenbach LU 3:57.33,5 1442. Seidler Camille 1993 Mauensee 3:58.53,1 1459. Haas Manuela 1976 Hochdorf 3:59.55,4 1469. Piasecka Karolina Magdalena 1982 Luzern 4:00.59,3 1473. Infanger Barbara Lia 1980 Sempach 4:01.25,9 1477. Baldinger Jessica 1986 Egolzwil 4:02.07,0 1524. Zurfluh-Koller Barbara 1976 Hildisrieden 4:07.41,6 1575. Wynistorf Andrea 1986 Adligenswil 4:14.59,3 1576. Pfenninger Anja 1997 Luzern 4:15.05,4 1699. Klapdor Silke 1986 Luzern 4:34.12,9 1704. Wüest Andrea 1997 Nottwil 4:34.59,8 1720. Gloor Kimena 1992 Luzern 4:38.21,0 1741. Leu Marion 1980 Luzern Reussbühl 4:50.23,1 1747. Kälin Nadine 1994 Sursee 4:51.55,1 1770. Graf Antonia 1991 Luzern 5:02.13,6 1770. Wehner Mercedes 1988 Kriens 5:02.13,6 1785. Niedermann Hanan 1967 Luzern 5:17.46,8

Halbmarathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 9. Fankhauser Nils 2007 Finsterwald b. Entlebuch 1:01.24,1 68. Bertschmann Enrik 2006 Kastanienbaum 1:20.28,3 104. Zumbühl Anton 1947 Emmenbrücke 1:26.28,5 125. Ebneter Stephan 1965 Ebikon 1:29.31,5 148. Estermann Erwin 1974 Neuenkirch 1:31.08,5 160. Frey Peter 1940 Rickenbach LU 1:32.38,1 164. Hofstetter Simon 1968 Luzern 1:32.57,1 165. Flury Franz 1951 Hochdorf 1:33.19,7 170. Studhalter Martin 1969 Horw 1:33.54,2 209. Lauber Markus 1964 Luzern 1:38.33,4 235. Jans Rolf 1967 Horw 1:40.47,2 278. Limacher Walter 1968 Hellbühl 1:44.45,0 292. Erni Tony 1953 Willisau 1:45.50,3 296. Müller Michael 1980 Neudorf 1:46.01,3 300. Wirz Guido 1972 Reiden 1:46.34,2 316. Meier Sandro 1975 Emmenbrücke 1:47.44,5 331. Heimgartner Beat 1961 Luzern 1:49.50,6 412. Tschanz Urs 1968 Kastanienbaum 2:00.03,0 419. Studhalter Jan 1997 Horw 2:01.14,5 439. Bienz Christian 1985 Horw 2:03.20,4 447. Büchler Philipp 1990 Weggis 2:04.20,1 454. Studhalter Paul 1970 Horw 2:05.15,1 477. Betschart Walter 1947 Vitznau 2:08.20,9 480. Portmann Sandro 1987 Luzern 2:08.34,5 488. Häfliger Marco 1986 Luzern 2:09.30,5 563. Bättig Severin 1977 Horw 2:19.30,4 584. Wieser Georg 1956 Sempach Station 2:23.17,6 602. Rothenbühler Ernst 1943 Geuensee 2:25.11,5 653. Nigg Pascal 1997 Horw 2:36.32,6 675. Nussbaum Peter 1960 Malters 2:41.31,6 744. Frei Markus 1958 Beromünster 3:03.41,4

Halbmarathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 7. Heggli Ruth 1976 Root 1:13.56,4 16. Accola Ursina 1980 Luzern 1:17.55,4 21. Wicki Romina 1996 Marbach LU 1:20.18,0 42. Nussbaum Rita 1966 Malters 1:30.23,3 97. Lang-Steinegger Sabrina 1984 Luzern 1:38.56,5 99. Wyss Melanie 1991 Luzern 1:39.07,4 135. Brauns Jasmin 1989 Eschenbach LU 1:43.07,5 154. Jäger Elisabeth 1962 Beromünster 1:45.18,6 173. Leyens Lada 1987 Mauensee 1:46.48,2 178. Müller Petra 1970 Ebikon 1:47.41,0 183. Rufener Beatrice 1958 Luzern 1:48.07,1 193. Maurer Lorena 1997 Horw 1:49.23,2 215. Ehrler Laura 2002 Sursee 1:51.50,5 221. Delpechitra Yvonne 1963 Luzern 1:52.31,6 225. Biro Enik 1985 Menznau 1:52.53,6 260. Peters Mare 1959 Kriens 1:57.15,0 263. Moser Lynn 1992 Luzern 1:57.32,2 289. Schmid Carina 1995 Sursee 2:00.49,5 292. Bussmann Céline 1990 Meggen 2:01.30,1 297. Meister Martina 2003 Horw 2:02.09,4 312. Joller Fabien Christina 1992 Vitznau 2:04.19,7 327. Flück Sandra 1993 Luzern 2:06.27,7 344. Careddu Silvia 1989 Luzern 2:09.06,8 372. Rufer Barbara 1980 Schötz 2:11.20,8 373. Seidmann Simona 1988 Luzern 2:11.41,5 380. Reinecke Margareta 1955 Hildisrieden 2:12.38,3 382. Betschart Lisbeth 1953 Vitznau 2:12.39,5 398. Mocellin Sophie 1988 Luzern 2:14.19,8 422. Mathis Sandra 1980 Luzern 2:17.15,4 508. Müller Franziska 1980 Neuenkirch 2:29.42,0 509. Mullaney Mary 1993 Luzern 2:29.43,0 619. Lang Elvira 1964 Ebikon 2:58.47,4

Von den 80 Sportlerinnen und Sportlern aus dem Kanton Nidwalden ist Christian Stebler aus Wolfenschiessen mit einer Zeit von 1 Stunde, 39 Minuten und 52 Sekunden der Schnellste, bei den Frauen über die Marathon-Distanz ist es Bianca Schmidli aus Buochs mit einer Zeit von 2 Stunden, 39 Minuten und 56 Sekunden. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 28. Stebler Christian 1981 Wolfenschiessen 1:39.52,6 50. Joller Bruno 1980 Stans 1:42.53,1 88. Christen Daniel 1973 Stans 1:47.08,6 258. Frei Björn 1996 Ennetmoos 1:56.55,3 335. Kaufmann Robi 1968 Büren NW 1:59.21,2 383. Bergsma Dominic 1996 Ennetbürgen 2:00.59,5 440. Süess Dimitri 1973 Stans 2:03.01,6 468. von Holzen André 1989 Ennetmoos 2:03.32,1 589. Lyrenmann Christian 1981 Ennetbürgen 2:06.50,3 613. Zumbühl René 1973 Oberdorf NW 2:07.26,8 804. Röthlin Viktor 1974 Ennetmoos 2:12.15,3 867. Nebel Fabian 1976 Beckenried 2:14.01,5 1151. Broch Silvan 1975 Stansstad 2:19.48,8 1190. Gerig Christof 1972 Oberdorf NW 2:20.37,6 1235. Thomi Oliver 1969 Stans 2:21.14,4 1239. Sturdy Joel 1990 Buochs 2:21.19,8 1295. Bründler Marco 1993 Dallenwil 2:22.20,2 1385. Filliger Martin 1985 Buochs 2:24.03,8 1440. Kempf Felix 1964 Buochs 2:24.57,9 1554. Zumbühl Ivan 1989 Wolfenschiessen 2:26.33,5 1842. Niederberger Walter 1963 Stans 2:31.26,6 2207. Blättler Christoph 1971 Hergiswil NW 2:37.22,5 2226. Niederberger Urs 1968 Oberdorf NW 2:37.41,0 2546. Würsch Kevin 1985 Stansstad 2:43.17,4 2757. Heini Albin 1960 Stans 2:46.50,3 2955. Durrer Peter 1974 Beckenried 2:50.24,9 3183. Windlin Christoph 1990 Oberdorf NW 2:53.56,3 3202. Gisler Markus 1971 Hergiswil NW 2:54.26,3 3266. Christen Ueli 1996 Wolfenschiessen 2:55.49,4 3288. Schmidiger Peter 1966 Buochs 2:56.08,7 3445. Burt Mark 1989 Beckenried 2:59.11,2 3471. Christen Patrick 1982 Oberdorf NW 2:59.40,5 3474. Huber Franz 1973 Hergiswil NW 2:59.43,4 3498. Bühler Paul 1967 Büren NW 3:00.08,7 3516. Mathis Stefan 1995 Wolfenschiessen 3:00.27,0 3693. Müller Thomas 1965 Stans 3:04.10,4 3797. Bucher Michael 1991 Beckenried 3:05.59,4 3798. Spiegelberg Rico 1972 Stans 3:06.00,0 3799. Berlinger Matthias 1986 Beckenried 3:06.00,2 3825. Lauener Stefan 1956 Büren NW 3:06.36,2 3853. Frei Christoph 1959 Ennetmoos 3:07.02,1 4045. Steiner Daniel 1965 Buochs 3:10.44,4 4246. Aschwanden Stefan 1990 Buochs 3:14.37,5 4247. Baggenstos Martin 1991 Stans 3:14.38,0 4445. Hengartner Stephan 1979 Stans 3:18.51,2 4724. von Holzen Willy 1956 Ennetmoos 3:25.03,1 4750. Züsli Ramon 2002 Hergiswil NW 3:25.43,8 4756. Züsli André 2002 Hergiswil NW 3:25.54,4 4787. Barmettler Sepp 1955 Stans 3:26.29,7 4799. Furrer Guido 1976 Fürigen 3:26.58,0 4893. Schürmann Roland 1968 Ennetbürgen 3:29.25,8 4894. Schürmann Adrian 1971 Ennetbürgen 3:29.26,2 4920. Broger Roger 1973 Oberdorf NW 3:30.20,8 5696. Züsli Hans 1955 Hergiswil NW 4:01.11,0

Marathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 286. Schmidli Bianca 1995 Buochs 2:39.56,7 408. Odermatt Anita 1981 Stans 2:49.12,4 445. Frey Rahel 1984 Stans 2:52.26,6 508. Lyrenmann Tamara 1985 Ennetbürgen 2:56.48,1 559. Gander Karin 1975 Wolfenschiessen 3:00.48,1 584. Simmen Andrea 1975 Hergiswil NW 3:02.40,7 609. Compassi Sabina 1966 Büren NW 3:04.26,0 697. Burch Nora-Lina 1992 Wolfenschiessen 3:09.57,1 833. Schopfer Karin 1982 Beckenried 3:17.59,4 840. Bircher Karin 1988 Oberdorf NW 3:18.18,4 842. Loetscher Andrea 1982 Hergiswil NW 3:18.23,7 999. Odermatt Vanessa 1990 Stans 3:26.40,4 1117. Gut Regina 1978 Wolfenschiessen 3:35.18,2 1586. Barmettler Miryam 1988 Stans 4:16.53,7

Halbmarathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 159. Zgraggen Christian 1971 Ennetbürgen 1:32.30,1 161. Abry Thomas 1962 Stans 1:32.38,4 218. Barmettler Roman 1987 Stans 1:39.28,6 277. Bucher Ueli 1977 Buochs 1:44.44,6 354. Gisler Harry 1963 Hergiswil NW 1:52.31,1 460. Besse David 2001 Emmetten 2:06.35,0 514. Zahnd David 1987 Hergiswil NW 2:12.39,1 575. Baltis Rolf 1946 Stans 2:21.08,5

Halbmarathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 6. Barmettler Daniela 1987 Stans 1:12.48,6 12. Gander Sara 2003 Wolfenschiessen 1:16.09,5 72. Keiser Maria 1969 Stans 1:34.57,1 81. Casanova Hengartner Renata 1981 Stans 1:36.51,8

In einer Zeit von 1 Stunde, 48 Minuten und 43 Sekunden ist Lars Zumstein aus Sachseln über die Marathon-Distanz der Schnellste. Bei den Frauen hat Helene Auchli aus Engelberg in einer Zeit von 2 Stunden, 38 Minuten und 28 Sekunden die Nase vorne. Insgesamt kamen 60 Langläuferinnen und Langläufer aus Obwalden am Engadin Skimarathon ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 109. Zumstein Lars 1988 Sachseln 1:48.43,3 201. Burch Renato 1961 Sarnen 1:54.27,2 431. Müller Ruedi 1969 Sarnen 2:02.39,7 462. Imdorf Philipp 1978 Sachseln 2:03.20,4 582. Blank Walter 1966 Sarnen 2:06.41,1 753. Schmidiger Thomas 1965 Sachseln 2:11.02,9 775. Windlin Lars 1987 Engelberg 2:11.39,0 803. Michel Adrian 1980 Kerns 2:12.10,6 984. Küchler Markus 1964 Sarnen 2:16.41,7 1148. Curti Reto 1972 Alpnach Dorf 2:19.45,2 1222. Westreicher Ursin 1995 Kerns 2:21.00,6 1330. Amstad André 1990 Alpnach Dorf 2:23.04,8 1479. Rohrer Michael 1979 Kerns 2:25.30,4 1516. Britschgi Andre 1984 Stalden (Sarnen) 2:26.05,5 1533. Kathriner Kevin 1986 Wilen (Sarnen) 2:26.15,6 1655. Strahm Thomas 1971 Giswil 2:28.17,5 1667. Zumstein Hugo 1972 Giswil 2:28.27,8 2059. Omlin Fabian 1989 Alpnach Dorf 2:34.57,8 2447. Britschgi Alois 1969 Giswil 2:41.45,0 2698. von Wyl Daniel 1967 Wilen (Sarnen) 2:46.00,2 2748. Vogler Andreas 1967 Kerns 2:46.45,1 2892. Röthlin André 1988 Alpnach Dorf 2:49.12,2 3029. Britschgi Mathias 1980 Sarnen 2:51.16,8 3048. Ziegler Swen 1980 Kerns 2:51.34,6 3155. Rohrer Peter 1965 Sachseln 2:53.26,7 3224. Holzer Marco 1980 Engelberg 2:54.56,4 3439. Dillier Bruno 1961 Giswil 2:58.59,8 3695. Gubelmann Yves 1993 Sarnen 3:04.12,7 3703. Jacquot Paul 1995 Sarnen 3:04.24,5 3760. Kiser Alois 1942 Sarnen 3:05.26,2 4228. Picard Marc 1968 Engelberg 3:14.18,1 4352. Spichtig Pirmin 1985 Sachseln 3:16.47,6 4653. Burch Philipp 1986 Stalden (Sarnen) 3:23.22,7 4819. Waldis Simon 1988 Sachseln 3:27.26,7 5022. Wainwright Steven 1966 Sachseln 3:33.42,1 5121. Arnold Remigi 1945 Engelberg 3:36.49,3 5273. Spichtig Jörg 1962 Sachseln 3:42.12,0 5287. Britschgi Hugo 1972 Sachseln 3:42.59,0 5366. Windlin Kevin 1992 Kerns 3:46.04,9 5491. von Wyl Hugo 1960 Alpnach Dorf 3:50.59,5 5777. von Holzen Ernst 1943 Engelberg 4:06.47,1

Marathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 276. Auchli Helene 1970 Engelberg 2:38.28,3 398. Ruckstuhl Corinne 1996 Engelberg 2:48.39,4 452. Merloni Serafina 1997 Engelberg 2:53.01,3 515. Bodi Edström Lina 1988 Engelberg 2:57.39,3 647. Vogler Karin 1968 Kerns 3:07.07,3 661. Windlin Heidi 1959 Engelberg 3:08.01,4 874. Schmid Simone 1975 Alpnach Dorf 3:20.14,3 1106. Hürzeler Stefanie 1993 Engelberg 3:34.38,8 1174. Kunz Kathrin 1985 Stalden (Sarnen) 3:38.19,3 1279. Huber Svenja 1992 Kerns 3:46.05,8 1553. Britschgi Jasmin 1985 Stalden (Sarnen) 4:11.37,2

Halbmarathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 12. Neiner Markus 1962 Sarnen 1:03.19,5 142. Röthlin Gerhard 1954 Kerns 1:30.51,8 411. Kuster Herbert 1951 Engelberg 2:00.01,7 505. Kellenberger Heinrich 1935 Kerns 2:11.29,5

Halbmarathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 30. Arnet Ruth 1967 Engelberg 1:26.57,4 166. Gander Petra 1971 Sarnen 1:46.17,1 271. Waldis Marisa 1988 Sachseln 1:58.25,4 661. Leibundgut Tina 1992 Alpnach Dorf 3:55.46,2

Aus dem Kanton Schwyz kamen 222 Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Schnellster Langläufer ist Roman Schaad aus Unteriberg in einer Zeit von 1 Stunde, 40 Minuten und 40 Sekunden. Bei den Frauen absolvierte Sophia Velicer aus Rothenthurm in einer Zeit von 1 Stunde, 57 Minuten und 42 Sekunden die 41,195 Kilometer am Schnellsten. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 30. Schaad Roman 1993 Unteriberg 1:40.40,5 33. Beeler Samuel 1999 Rothenthurm 1:41.24,8 38. Steinauer Ricky 2000 Einsiedeln 1:41.28,9 40. Grätzer Daniel 1998 Unteriberg 1:41.31,8 81. Kälin Christian 1979 Bennau 1:46.56,9 83. Beeler Armin 1968 Rothenthurm 1:47.04,0 117. Pulfer Stefan 1981 Einsiedeln 1:49.13,8 125. Kälin Silvan 1993 Einsiedeln 1:49.30,3 137. Schön Reto 1972 Gross 1:50.10,4 146. Geiges Thomas 1986 Einsiedeln 1:51.00,3 214. Sommerhalder Andreas 1959 Oberiberg 1:55.15,2 245. Tribelhorn Patrick 1975 Reichenburg 1:56.18,3 257. Ulrich Sepp 1966 Einsiedeln 1:56.52,7 265. Rickli Nicola 1992 Egg SZ 1:57.05,5 282. Boomsma Nils 1968 Schindellegi 1:57.35,6 320. Seematter Philip 1998 Gross 1:58.54,1 388. Durrer Reto 1969 Einsiedeln 2:01.11,0 402. Hurschler Andreas 1977 Trachslau 2:01.43,3 408. Ott Marcel 1979 Unteriberg 2:01.51,8 409. Riatsch Corsin 1989 Einsiedeln 2:01.52,4 411. Zberg Stefan 1979 Schwyz 2:01.58,9 418. Beeler Karl 1959 Rothenthurm 2:02.08,5 564. Stalder Paul 1967 Goldau 2:06.03,6 590. Birrer René 1977 Einsiedeln 2:06.51,4 598. Pradera Marco 1972 Galgenen 2:06.57,3 655. Krauer Urs 1967 Wangen SZ 2:08.19,2 675. Romer Andreas 1979 Bennau 2:08.49,4 687. Hartweg Michael 1972 Wollerau 2:09.07,4 751. Bachmann Peter 1961 Wollerau 2:11.01,1 772. Zurfluh Markus 1965 Oberarth 2:11.36,7 829. Grätzer Tobias 1996 Einsiedeln 2:12.42,4 833. Grab Mark 1991 Schindellegi 2:12.49,8 836. Endres Ralph 1963 Feusisberg 2:12.59,6 844. Heinzer Andreas 1986 Einsiedeln 2:13.10,5 848. Adachi Yamato 1983 Einsiedeln 2:13.19,3 868. Fässler Philipp 1988 Seewen SZ 2:14.01,7 874. Hirsch Edgar 1974 Einsiedeln 2:14.07,6 894. Klaus Oliver 1973 Tuggen 2:14.30,9 896. Heinzer Fabian 1999 Schwyz 2:14.31,8 927. Lanzerstorfer Gerhard 1971 Altendorf 2:15.31,6 942. Schmidig Damian 1985 Schwyz 2:15.55,4 999. Kälin Maurus 1971 Einsiedeln 2:16.57,9 1052. Volkov Sasha 1975 Lachen SZ 2:18.22,2 1117. Föhn Manuel 1992 Einsiedeln 2:19.12,3 1245. Steiner Albert 1962 Schwyz 2:21.23,3 1249. Rothlin Martin 1967 Einsiedeln 2:21.27,5 1268. Huser Patrik 1984 Arth 2:21.46,1 1288. Kistler Peter 1980 Lachen SZ 2:22.08,9 1333. Paul Aksel 2003 Schindellegi 2:23.07,2 1379. Lustenberger Marc 1971 Sattel 2:23.57,0 1381. Leimbacher Roland 1963 Einsiedeln 2:23.57,9 1403. Frauenlob Lucas 2002 Wollerau 2:24.22,3 1452. Fässler Andreas 1985 Studen SZ 2:25.06,9 1519. Weiss Carlo 1961 Wangen SZ 2:26.06,4 1524. Betschart Roman 1990 Brunnen 2:26.11,9 1527. Birchler Christian 1977 Einsiedeln 2:26.13,7 1559. Arnold Adrian 1984 Rickenbach SZ 2:26.37,3 1581. Mächler Marco 1983 Galgenen 2:26.56,8 1602. Ott Andreas 1969 Wollerau 2:27.22,3 1625. Rothlin Delaja 2004 Einsiedeln 2:27.49,5 1785. Föhn Adrian 1973 Rickenbach b. Schwyz 2:30.24,5 1791. Föhn Ralph 1961 Schwyz 2:30.37,6 1792. Mächler Valentin 1970 Lachen SZ 2:30.40,1 1884. Brotzer David 1977 Reichenburg 2:32.09,3 1888. Uhl Pascal 1983 Pfäffikon SZ 2:32.14,9 1928. Ulrich Patrick 1982 Feusisberg 2:32.52,2 2060. Heinzer Othmar 1954 Illgau 2:34.57,9 2113. Bodmer Remo 1978 Wangen SZ 2:35.45,1 2125. Fuchs Josef 1951 Trachslau 2:35.56,6 2142. Lagler Klemens 1966 Oberiberg 2:36.12,7 2171. Marfurt Louis 1985 Küssnacht am Rigi 2:36.40,9 2230. Dettling Thomas 1964 Brunnen 2:37.44,3 2325. Furrer Michael 1981 Pfäffikon SZ 2:39.37,3 2356. Furrer Dominik 1990 Willerzell 2:40.06,4 2396. Lötscher Erwin 1952 Ibach 2:40.57,6 2399. Bodenmann Peter 1952 Pfäffikon SZ 2:40.59,8 2459. Kälin Veit 1981 Willerzell 2:41.55,5 2524. Zurkirchen Claudio 1992 Ibach 2:42.54,6 2562. Haas Ingo 1976 Wilen b. Wollerau 2:43.31,0 2571. Betschart Marino 1991 Sattel 2:43.35,5 2597. Keller Thomas 1973 Siebnen 2:44.09,3 2705. Wüthrich Willi 1969 Küssnacht am Rigi 2:46.06,0 2712. Burth Stefan 1975 Wollerau 2:46.13,1 2758. Hausheer Pius 1965 Einsiedeln 2:46.50,4 2769. Zeugin Fabian 1988 Trachslau 2:46.58,4 2789. Schelbert Oskar 1962 Steinen 2:47.21,6 2826. Känd Kalle 1965 Feusisberg 2:48.04,2 2871. Knecht Max 1969 Pfäffikon SZ 2:48.57,0 2884. Vögeli Marco 1973 Pfäffikon SZ 2:49.08,3 2936. Werro Gian Marco 1989 Altendorf 2:50.01,6 2979. Gubser Nicolas 2001 Bäch SZ 2:50.42,7 3003. Schnüriger Adrian 1985 Morschach 2:51.02,4 3037. Fässler Maurus 1989 Wollerau 2:51.22,2 3059. Manser Bruno 1971 Pfäffikon SZ 2:51.44,3 3161. Widerberg Edward 2004 Bäch SZ 2:53.39,0 3203. Schuler Pirmin 1987 Willerzell 2:54.26,7 3209. von Euw Heinz 1958 Küssnacht am Rigi 2:54.32,8 3212. Schilliger Sandro 1987 Merlischachen 2:54.36,8 3264. Nauer Oski 1971 Oberiberg 2:55.45,6 3278. Fischer Christian 1979 Lachen SZ 2:55.59,7 3327. Schelbert Stefan 1966 Muotathal 2:56.45,3 3357. Bisig Ruedi 1971 Trachslau 2:57.17,8 3364. Lehmann Stefan 1986 Lachen SZ 2:57.26,6 3377. Sieber Moritz 1996 Gross 2:57.46,9 3378. Mucha Max 1988 Wollerau 2:57.49,4 3413. Baur Oliver 1982 Siebnen 2:58.32,5 3449. Röllin Richard 1962 Immensee 2:59.16,8 3461. Truttmann Toni 1967 Steinerberg 2:59.34,5 3485. Kalmin Jeremy Michael 2004 Wollerau 2:59.55,3 3514. Betschart Daniel 1979 Gersau 3:00.26,5 3588. Kirik Dmitry 1977 Immensee 3:02.04,6 3626. Buchli Mirco 1979 Altendorf 3:02.49,7 3733. Schwyter Cornel 1969 Wangen SZ 3:04.57,3 3816. Brenner Tobias 1986 Wilen b. Wollerau 3:06.19,8 3845. Jost Roland 1965 Altendorf 3:06.55,1 3872. Monn Damian 1986 Wollerau 3:07.26,7 3997. Rust Marcel 1972 Gross 3:09.51,1 4071. Heck Philipp 1983 Freienbach 3:11.22,6 4085. Hüppi Willy 1961 Pfäffikon SZ 3:11.39,1 4091. Schönbächler Lukas 1993 Einsiedeln 3:11.47,2 4109. Draenert Nicolas 1986 Brunnen 3:12.10,3 4112. Furrer Hans 1958 Tuggen 3:12.13,4 4183. Gmür Etienne 1973 Bäch SZ 3:13.25,9 4328. Eberle Christian 1975 Bennau 3:16.13,9 4332. Langenegger Pirmin 1982 Brunnen 3:16.20,8 4409. Bamert Sven 1982 Reichenburg 3:18.10,5 4433. Lehner Roberto 1959 Bäch SZ 3:18.34,1 4453. Beglinger Markus 1983 Siebnen 3:19.00,2 4457. Zanchin Silvano 1967 Schübelbach 3:19.06,0 4540. Kälin Fredy 1961 Egg SZ 3:20.46,8 4612. Kramer Pascal 1980 Altendorf 3:22.27,4 4651. Thorpe Adrian 1972 Wollerau 3:23.17,2 4660. Neff Jonas 1980 Rickenbach b. Schwyz 3:23.35,8 4689. Maret Cédric 1970 Unteriberg 3:24.14,8 4704. Fässler Edi 1953 Willerzell 3:24.29,4 4722. Schleiss Samuel 1993 Schwyz 3:25.01,3 4723. Auf der Maur Karl 1963 Einsiedeln 3:25.01,4 4748. Curda Tobias 1982 Tuggen 3:25.41,2 4880. Schnider Franz 1958 Trachslau 3:29.01,7 4884. Zurbuchen Yves 1993 Einsiedeln 3:29.07,2 4896. Gilli Adrian 1970 Lachen SZ 3:29.30,5 4941. Gross Adrian 1980 Oberarth 3:31.06,5 5014. Maeder Wolfgang 1970 Einsiedeln 3:33.30,8 5026. Weiler Walter 1969 Arth 3:33.48,2 5049. Veit Marc 1970 Wollerau 3:34.34,7 5209. Affolter Peter 1962 Lachen SZ 3:39.47,4 5291. Odermatt Franz 1953 Brunnen 3:43.08,4 5292. Schleiss Fabian 1993 Schwyz 3:43.11,4 5307. Lang Andy 1965 Küssnacht am Rigi 3:43.43,4 5357. Hofmann Pieter 1984 Einsiedeln 3:45.49,1 5405. Schön Stefan 1984 Schindellegi 3:48.00,5 5453. Bavaud Thomas 1977 Wollerau 3:49.30,8 5505. Ebnöther Jonas 2000 Wangen SZ 3:51.51,4 5674. Studer Roger 1967 Pfäffikon SZ 3:59.36,2 5728. Marshall Peter 1961 Altendorf 4:03.17,2 5802. Rotzler Edwin 1947 Siebnen 4:08.30,4 5828. Notter André 1975 Schindellegi 4:10.52,4 5866. Velicer Gregory 1967 Rothenthurm 4:14.13,0 6028. Kälin Josef 1964 Euthal 4:35.03,1 6102. Fahrni Heinrich 1952 Einsiedeln 4:46.48,0 6116. Dönni Bruno 1981 Wangen SZ 4:49.20,5 6185. Truttmann Lars 1995 Goldau 5:07.24,2

Marathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 27. Velicer Sophia 1999 Rothenthurm 1:57.42,1 57. Schnüriger Anita 1967 Einsiedeln 2:07.43,3 110. Gasser Seraina 1992 Wollerau 2:18.49,8 126. Seematter Antoinette 1969 Gross 2:21.56,2 142. Kälin Bernadette 1969 Schindellegi 2:23.40,6 145. Pulfer Aline 1992 Einsiedeln 2:24.23,0 208. Zürcher Pia 1974 Reichenburg 2:32.06,9 211. Auf der Maur Angelika 1988 Brunnen 2:32.09,3 372. Brunner Cornelia 1978 Altendorf 2:46.54,4 390. Ulrich Monika 1981 Gross 2:47.53,1 467. Deplazes Silvana 1991 Einsiedeln 2:54.09,0 489. Zurfluh Erika 1975 Oberarth 2:55.53,4 504. Forrer Susanna 1960 Lachen SZ 2:56.42,6 524. Kündig Büeler Sonja 1982 Schwyz 2:58.21,5 560. Nicolai Alena 1981 Studen SZ 3:00.52,7 644. Niederberger Marina 1985 Seewen SZ 3:06.38,4 713. Schnyder Andrea 1988 Vorderthal 3:11.02,7 765. Bae Jiyoon 1981 Bäch SZ 3:13.16,1 828. Schönbächler Monika 1967 Einsiedeln 3:17.38,7 846. Clausen Marlies 1972 Lauerz 3:18.43,7 886. Kälin Flavia 2001 Egg SZ 3:20.45,7 1056. Schuler Petra 1993 Rothenthurm 3:30.58,5 1151. Schuler Nicole 1993 Willerzell 3:36.58,8 1321. Kälin Erika Rosa 1969 Rothenthurm 3:49.09,3 1337. Budja Nathalie 1979 Wollerau 3:50.05,2 1374. Bianchi-Auf der Mau Angela 1981 Lauerz 3:52.34,0 1435. Roth Sandra 1974 Schwyz 3:58.32,9 1463. Gates Gwen 1976 Bäch SZ 4:00.14,0 1489. Huser Karin 1989 Wangen SZ 4:03.33,6 1539. Ylikorkala Anna 1974 Bäch SZ 4:09.03,4 1569. Velicer Irene 1996 Rothenthurm 4:14.12,9 1617. Kortenbusch Marina 1970 Wollerau 4:20.19,6 1698. Zanchin Laura 1995 Siebnen 4:34.09,2 1806. Bezzenberger Stephanie 1978 Feusisberg 5:43.22,2

Halbmarathon Herren Overall Rang Name und Vornamen Jahrgang Ort Zeit 41. Schädler Beat 1962 Einsiedeln 1:14.51,8 79. Lustenberger Nick 2006 Sattel 1:22.04,7 138. Widmer Ueli 1961 Wollerau 1:30.30,4 171. Gwerder Christoph 1994 Schwyz 1:34.02,6 201. Laib Dölf 1961 Buttikon SZ 1:38.04,6 231. Nussbaumer Edi 1973 Einsiedeln 1:40.24,4 350. Castrischer Björn 1967 Siebnen 1:52.02,5 398. Gernhöfer Urs 1967 Altendorf 1:58.16,4 483. Weber Cédric 1972 Einsiedeln 2:08.45,2 490. Ruoss Heinz 1957 Altendorf 2:09.47,9 694. Geser Frédéric 1953 Gross 2:47.33,1 710. Liurni Marco 1976 Steinen 2:52.52,7 764. Belk Daniel 1972 Alpthal 3:22.34,1

Halbmarathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 37. Seematter Angela 1995 Einsiedeln 1:29.12,1 41. von Euw Claudia 1987 Küssnacht am Rigi 1:30.20,0 44. Lustenberger Andrina 2003 Sattel 1:30.40,0 53. Lustenberger Patricia 1973 Sattel 1:32.34,2 94. De Saab Adèle 2005 Wollerau 1:38.41,0 116. Röllin Béatrice 1963 Immensee 1:41.00,8 155. Schürmann Nicole 1972 Lauerz 1:45.22,3 242. Vanoli Cornelia 1959 Küssnacht am Rigi 1:55.05,3 295. Gubler Sandra 1969 Wollerau 2:02.02,5 350. Laib Ilena 1995 Buttikon SZ 2:09.40,3 368. Weber Rendel 1966 Altendorf 2:11.04,4 409. Hüppi Deborah 1993 Pfäffikon SZ 2:15.24,8 643. Gisler Isabelle 1990 Willerzell 3:22.33,9

Schnellster Urner und damit auch Sieger des 52. Engadin Skimarathons über die Marathon-Distanz ist Roman Furger aus Schattdorf in einer Zeit von 1 Stunde, 35 Minuten und 59 Sekunden, knapp vor Dario Cologna. Die schnellste Urnerin über die Marathon-Distanz ist Stefanie Arnold aus Spiringen in einer Zeit von 1 Stunde, 57 Minuten und 10 Sekunden. Insgesamt kamen aus Uri 75 Langläuferinnen und Langläufer ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 1. Furger Roman 1990 Schattdorf 1:35.59,5 156. Briker Roman 1975 Unterschächen 1:52.09,9 162. Nager Pascal 1992 Realp 1:52.25,2 181. Tresch Patrick 1983 Schattdorf 1:53.30,9 204. Gisler Hanspeter 1982 Altdorf UR 1:54.33,3 310. Kempf Robert 1971 Unterschächen 1:58.32,9 443. Muheim Toni 1987 Altdorf UR 2:03.04,2 592. Müller Rolf 1963 Bürglen UR 2:06.53,1 621. Kempf Fabian 1990 Altdorf UR 2:07.44,5 637. Kempf Silvan 1993 Unterschächen 2:08.07,8 648. Arnold Markus 1984 Spiringen 2:08.17,6 648. Deplazes André 1982 Altdorf UR 2:08.17,6 793. Renner Anton 1964 Hospental 2:11.57,6 846. Büeler Stefan 1984 Altdorf UR 2:13.12,4 865. Walker Beat 1969 Wassen UR 2:14.00,0 875. Gisler Ueli 1983 Schattdorf 2:14.09,4 941. Arnold Marcel 1958 Altdorf UR 2:15.55,3 1107. Kelly Andrew 1971 Schattdorf 2:19.06,4 1129. Simmen Franz-Xaver 1976 Altdorf UR 2:19.23,0 1284. Poletti Carlo 1986 Schattdorf 2:22.07,1 1311. Baumann Bernhard 1976 Realp 2:22.45,5 1368. Bohren Bruno 1963 Bürglen UR 2:23.39,7 1698. Herger Markus 1975 Schattdorf 2:28.59,7 1711. Simmen Max 1963 Andermatt 2:29.14,5 1809. Furrer Simon 1980 Flüelen 2:30.57,5 1829. Huwyler Kilian 1974 Attinghausen 2:31.13,8 2091. Baumann Walter 1964 Altdorf UR 2:35.22,6 2108. Schuler Martin 1979 Altdorf UR 2:35.41,2 2149. Würsten Marcel 1995 Schattdorf 2:36.17,2 2236. Inderbitzin Bruno 1975 Altdorf UR 2:37.49,5 2244. Walker Roger 1971 Schattdorf 2:37.56,6 2340. Planzer Beat 1956 Schattdorf 2:39.50,0 2370. Zwyssig Hanspeter 1966 Schattdorf 2:40.30,4 2474. Riedi Ivan 1972 Altdorf UR 2:42.12,0 2752. Gisler Roman 1970 Altdorf UR 2:46.47,5 2794. Müller Mathias 1996 Bürglen UR 2:47.29,4 2924. Zopp Beat 1957 Andermatt 2:49.50,8 3112. Ilg Harry 1977 Altdorf UR 2:52.42,6 3130. Ruch Andreas 1960 Altdorf UR 2:53.01,9 3134. Walker Roman 1971 Schattdorf 2:53.03,2 3302. Arnold Alex 1949 Bürglen UR 2:56.26,4 3337. Van der Meer Fabian 1991 Bürglen UR 2:56.53,5 3442. Bader Adrian 1987 Seelisberg 2:59.07,0 3505. Senn Roland 1967 Schattdorf 3:00.15,4 3558. Gisler Urs 1985 Altdorf UR 3:01.23,3 3559. Nager Hans-Werner 1955 Realp 3:01.23,7 3750. Arnold Lukas 1979 Bürglen UR 3:05.19,9 3888. Schilter Edi 1960 Schattdorf 3:07.48,7 3951. Planzer Reto 1980 Schattdorf 3:08.47,0 4090. Arnold Michael 1988 Bürglen UR 3:11.46,2 4283. Gnos Reto 1978 Attinghausen 3:15.23,3 4962. Medici Raphael 1989 Altdorf UR 3:31.39,3 5295. Imhof Andi 1984 Attinghausen 3:43.13,7 5504. Herger Kari 1991 Spiringen 3:51.50,4 5673. Simmen Georg 1974 Andermatt 3:59.27,9 6003. Sicher Valentin 1950 Gurtnellen 4:29.56,8

Marathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 23. Arnold Stefanie 1996 Spiringen 1:57.10,0 46. Abächerli Margrit 1967 Erstfeld 2:03.44,1 204. Baumann-Zurfluh Irène 1967 Altdorf UR 2:31.56,6 237. Tresch Manuela 1986 Schattdorf 2:34.15,4 295. Ruch Barbara 1962 Altdorf UR 2:40.45,5 352. Kempf Sarah 1982 Silenen 2:44.54,7 613. Planzer-Berchtold Lena 1987 Schattdorf 3:04.39,8 805. Herger Esther 1977 Spiringen 3:16.22,0 853. Gisler Mirina 1998 Erstfeld 3:19.01,6 1127. Gisler Sonja 1972 Erstfeld 3:35.36,6 1517. Kempf Anja 1994 Schattdorf 4:06.11,1 1790. Rudin Sophia 1987 Bürglen UR 5:22.43,9

Halbmarathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 78. Schuler Karl 1961 Bürglen UR 1:22.03,0 271. Spitzer Claudio 2000 Altdorf UR 1:44.29,4 273. Schuler Daniel 1979 Altdorf UR 1:44.30,5 386. Zgraggen Marco 1971 Altdorf UR 1:57.02,6 567. Welti Edgar 1968 Schattdorf 2:20.13,7

Halbmarathon Damen Overall Rang Name und Vornamen Jahrgang Ort Laufzeit 147. Spitzer Fabiana 1997 Altdorf UR 1:44.28,0 341. Gisler Stefanie 1998 Bürglen UR 2:08.56,4

240 Zugerinnen und Zuger liefen am 52. Engadin Skimarathon entweder über den Marathon oder den Halbmarathon ins Ziel. Schnellster Zuger über die Marathon-Distanz ist Michael Eggenberger aus Hünenberg See in einer Zeit von 1 Stunde, 42 Minuten und 44 Sekunden. Bei den Frauen lief Gloria Müller aus Unterägeri in einer Zeit von 2 Stunden, 23 Minuten und 18 Sekunden als schnellste Zugerin ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 49. Eggenberger Michael 1977 Hünenberg See 1:42.44,5 192. Trommsdorff Robin 1988 Cham 1:54.14,7 232. Eder Philipp 1981 Unterägeri 1:55.49,0 253. Abächerli Roland 1977 Menzingen 1:56.35,3 276. Güntert Thomas 1979 Zug 1:57.32,6 292. Thomasius Max Antonio 1986 Hünenberg See 1:57.51,3 303. Gisler Martin 1987 Unterägeri 1:58.14,4 338. Nüssli Philipp 1980 Unterägeri 1:59.22,8 372. Betschart Andreas 1958 Unterägeri 2:00.26,4 389. Schönenberger Lovis 1978 Rotkreuz 2:01.12,3 407. Guess Martin 1985 Baar 2:01.50,4 417. Borner Joel 1994 Hagendorn 2:02.05,8 541. Benz Reto 1974 Hünenberg See 2:05.33,3 554. Zwyssig Martin 1963 Oberwil b. Zug 2:05.49,5 568. Fuchs Bruno 1976 Zug 2:06.08,5 633. Amrein Denis 1987 Zug 2:08.01,5 709. Gmür Patrick 1967 Baar 2:09.36,9 727. Berweger Peter 1969 Walchwil 2:10.10,8 802. Thoma Roland 1986 Baar 2:12.07,3 808. Burri Christoph 1970 Steinhausen 2:12.20,9 1010. Steinhübl Kilian 1971 Zug 2:17.10,8 1101. Luchs Hans 1961 Baar 2:19.00,6 1113. Senn Robert 1960 Zug 2:19.08,7 1167. Jordi Claudio 1989 Zug 2:20.07,3 1196. Stettler Hugo 1953 Zug 2:20.42,7 1265. Utnegaard Per 1959 Oberägeri 2:21.44,5 1324. Pfister Urs 1964 Oberägeri 2:23.00,5 1340. Iten Albert 1962 Oberägeri 2:23.15,6 1416. Rust André 1972 Walchwil 2:24.36,2 1453. Schumpf Jürg 1957 Zug 2:25.07,9 1490. Schwab Christoph 1976 Cham 2:25.38,2 1499. Lustenberger Andreas 1986 Baar 2:25.50,1 1527. Good Thomas 1969 Cham 2:26.13,7 1569. Scheffrahn Raymund 1966 Baar 2:26.45,0 1676. Zemp Reto 1984 Cham 2:28.37,4 1868. Traber Fabio 1981 Oberägeri 2:31.51,5 1874. Schwegler Alain 1996 Menzingen 2:31.58,8 1896. Severin Adrian 1989 Zug 2:32.23,0 1934. Glanzmann Peter 1961 Baar 2:32.57,5 1952. Meyer Dominik 1965 Zug 2:33.25,2 2098. Birkenmeier Jürg 1968 Hagendorn 2:35.29,5 2100. Hegglin Peter 1962 Menzingen 2:35.34,1 2132. Röllin Walter 1977 Menzingen 2:36.01,5 2167. Elsener Reto 1988 Menzingen 2:36.34,6 2220. Westerlind Pär 1974 Cham 2:37.33,2 2229. Hotz Gregor 1971 Zug 2:37.42,8 2245. Regli Thomas 1971 Cham 2:37.59,5 2285. Rösner Daniel 1984 Zug 2:38.54,5 2290. Köpfli Gilles 1986 Zug 2:38.58,8 2297. Hotz Markus 1964 Unterägeri 2:39.09,2 2302. Kilchör Thomas 1966 Zug 2:39.14,8 2337. Kalberer Albert 1946 Oberägeri 2:39.45,1 2363. Hitzler Louis 2001 Baar 2:40.17,0 2385. Kolb Patrick 1970 Steinhausen 2:40.41,3 2414. Müller Ingo 1965 Rotkreuz 2:41.16,4 2418. Ciurinskas Agnius 1976 Baar 2:41.20,6 2501. Paul Roland 1972 Unterägeri 2:42.37,2 2516. Henzi Damian 1959 Cham 2:42.48,5 2540. Schaffhuser Rafael 1980 Steinhausen 2:43.11,0 2545. Carl Christian 1972 Hünenberg See 2:43.17,0 2660. Weiss Paco 1981 Zug 2:45.10,2 2674. Hotz Roman 1956 Baar 2:45.32,5 2710. Pötzsch Christian 1985 Zug 2:46.12,3 2790. Müller Quirin 2004 Unterägeri 2:47.22,6 2844. Müller Michael 1992 Cham 2:48.36,1 2852. Schmid Benedikt 1972 Hünenberg See 2:48.44,4 2880. Zurkirchen Markus 1965 Oberwil b. Zug 2:49.03,4 2885. Pulver Johann Martin 1966 Baar 2:49.08,4 2911. Wyss Alexander 1969 Zug 2:49.34,3 2976. Häfner Marco 1989 Baar 2:50.39,8 2983. Borgen Mads 1997 Walchwil 2:50.45,6 3050. Raimann Silvan 1969 Cham 2:51.35,7 3051. von Ah Roger 1970 Cham 2:51.36,2 3104. Hüsser Patrick 1992 Steinhausen 2:52.38,4 3151. Lustenberger Beat 1965 Baar 2:53.22,4 3182. Ciurinskas Giedrius 1981 Baar 2:53.55,4 3257. Elsener Roger 1996 Baar 2:55.32,4 3265. Hausheer Rolf 1962 Cham 2:55.47,9 3275. Zürcher Pascal 1994 Menzingen 2:55.57,7 3334. Rust Hans 1952 Walchwil 2:56.52,7 3425. Zinner Cassian 1991 Zug 2:58.44,0 3437. Berchtold Christoph 1986 Walchwil 2:58.58,2 3452. Tresch Mario 1977 Zug 2:59.19,3 3489. Moos Wolfgang 1971 Baar 3:00.01,2 3492. Spörri Cyril 1992 Zug 3:00.03,9 3581. Weibel Raphael 1986 Zug 3:01.51,9 3611. Lim Roman 1981 Zug 3:02.36,1 3644. Mueller Michel 1970 Oberägeri 3:03.14,4 3659. Bronder Constantin 2001 Oberägeri 3:03.29,4 3683. Bissig Hans 1952 Hünenberg See 3:03.52,8 3958. Waldis Severin 1984 Cham 3:09.02,1 4008. Meienberg Francois 1970 Unterägeri 3:10.01,9 4051. Feldmann Daniel 1960 Zug 3:10.49,4 4073. Rüegg Alex 1981 Zug 3:11.23,4 4155. Stäuble Roland 1966 Steinhausen 3:12.53,2 4161. Huber Levin 2000 Hünenberg See 3:12.59,4 4187. Fontana Kevin 1998 Neuheim 3:13.28,7 4196. Franz Alain 1974 Oberägeri 3:13.42,8 4259. Moos Stefan 1968 Zug 3:14.54,1 4265. Hitzler Michael 1971 Baar 3:14.58,6 4388. Schilt Thomas 1968 Oberägeri 3:17.40,8 4411. Holmberg Peter 1973 Zug 3:18.14,0 4436. Kanis Dominic 1995 Menzingen 3:18.38,5 4446. Lüscher Robin 1998 Neuheim 3:18.51,4 4454. Noyes Keith 1964 Zug 3:19.00,4 4456. Schreckenberger Boris 1971 Zug 3:19.01,4 4483. Limacher Peter 1967 Unterägeri 3:19.31,7 4495. Wismer Tom 2003 Zug 3:19.43,5 4497. Itend Gerhard 1959 Unterägeri 3:19.45,1 4544. Kühne-Nussbaumer Bernhard 1968 Unterägeri 3:20.52,5 4564. Brazerol Markus 1970 Allenwinden 3:21.21,3 4567. Stöckli Othmar 1969 Zug 3:21.21,8 4613. Moewes Daniel 1986 Cham 3:22.28,4 4664. Özkocak Ercan 1984 Rotkreuz 3:23.40,5 4690. Niedermann Kevin 1989 Rotkreuz 3:24.16,9 4794. Thiele Niels 1986 Allenwinden 3:26.43,3 4802. Koch Markus 1967 Baar 3:27.00,6 4834. Kubli Ueli 1969 Menzingen 3:27.47,9 4841. Iten Fabio 1991 Unterägeri 3:27.54,0 4869. Arnold Reto 1977 Baar 3:28.36,7 4883. Oeschger Silvano 1989 Zug 3:29.04,5 4906. Guidon Matthias 1987 Rotkreuz 3:29.49,7 4946. Bähler Cédric 1999 Hünenberg 3:31.18,9 4960. Reding Simon 1976 Zug 3:31.36,8 4966. Lafrance Peter 1976 Neuheim 3:31.43,9 5001. Schurtenberger Philip 1979 Oberägeri 3:32.58,2 5011. Schöni Robin 1989 Rotkreuz 3:33.21,4 5029. Cathry Ivo 1983 Zug 3:33.54,0 5047. Wyss Michael 1976 Unterägeri 3:34.32,7 5070. Ludwig Daniel 1977 Zug 3:35.18,5 5090. Barmet Olivier 1993 Zug 3:35.59,6 5091. Matter Hans Rudolf 1953 Zug 3:36.05,8 5108. Arnet Yves 1993 Zug 3:36.27,3 5158. Sarain Marco 1966 Zug 3:38.01,9 5231. Gräzer Roman 1979 Baar 3:40.37,0 5246. Droll Patrick 1972 Unterägeri 3:41.01,7 5339. Huber Timon 1999 Baar 3:45.14,1 5355. Syfrig Peter 1973 Steinhausen 3:45.46,1 5381. Wasser Beat 1965 Buonas 3:46.53,7 5432. Huber Raphael 1976 Oberägeri 3:48.43,2 5433. Gretener Jonas 1999 Zug 3:48.50,5 5476. Kummer Stephan 1977 Cham 3:50.19,2 5480. Bassi Ermano 1954 Zug 3:50.23,2 5569. Grab Alexander 1985 Zug 3:54.41,5 5631. Keller Moritz 1946 Cham 3:57.36,1 5727. Bieri Marco 1983 Baar 4:03.16,6 5747. Stocker Xaver 1948 Zug 4:04.40,1 5807. Popp David 1977 Zug 4:08.51,8 5837. Gehrig Andrin 1998 Neuheim 4:11.37,8 5841. Kaiser Philippe 1979 Zug 4:12.17,3 5940. Moos Ernst 1936 Zug 4:22.29,2 6022. Pieniadz Artur 1982 Cham 4:33.48,0 6036. Vogel Frédéric 1994 Unterägeri 4:36.31,6 6037. Gretener Nils 2001 Hünenberg See 4:36.33,5 6087. Zeman Jan 1996 Unterägeri 4:44.52,0 6179. Puselja Viktor 1995 Baar 5:07.19,3 6181. Mcdonald Jérôme 1995 Baar 5:07.21,6 6182. Niederberger Oswald 1994 Zug 5:07.21,8 6184. Steiger Lukas 1994 Baar 5:07.23,9 6220. Ferrero Adrian 1973 Baar 5:26.36,6 6221. Myers Benjamin 1989 Unterägeri 5:26.36,9 6253. Staub Roger 1975 Neuheim 5:49.07,0

Marathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 141. Müller Gloria 1999 Unterägeri 2:23.18,2 149. Zimmermann Fiona 2004 Walchwil 2:25.18,3 163. Bammert Seraina 1996 Walchwil 2:26.43,6 188. Luthiger Arina 1997 Baar 2:29.52,0 193. Huwiler Sibylle 1982 Cham 2:30.30,9 207. Süess Martina 1993 Zug 2:32.05,6 215. Imhof Sabrina 1986 Hünenberg See 2:32.28,1 420. Iten Selina 1997 Unterägeri 2:50.05,5 422. Moczko Anja 1994 Cham 2:50.14,0 474. Zimmermann Jana 2002 Walchwil 2:54.53,3 557. Paul Michaela 1975 Unterägeri 3:00.41,5 562. Fischer Lotti 1962 Oberägeri 3:01.01,5 581. Regli Helena 2003 Cham 3:02.17,0 598. Friedli Claudia 1967 Baar 3:03.41,0 632. Bronder Patricia 1997 Oberägeri 3:05.51,2 633. Kilchör Sandra 1964 Zug 3:05.53,7 675. Bammert Fabienne 1996 Walchwil 3:08.38,9 690. Urfer Wyss Barbara 1969 Zug 3:09.26,5 724. Rey Jolanda 1988 Rotkreuz 3:11.27,5 834. Rust Nicole 1981 Walchwil 3:18.04,8 971. Schuler Margreth 1965 Cham 3:25.14,5 1060. Scheffrahn Deborah 2000 Baar 3:31.17,1 1063. Cathry Martina 1987 Zug 3:31.28,0 1087. Schurtenberger Franziska 1977 Oberägeri 3:32.56,5 1091. Bachmann Andrea 1981 Baar 3:33.08,2 1109. Andrén Holmberg Anna 1973 Zug 3:34.55,5 1115. Kilchör Janine 1995 Zug 3:35.16,4 1126. Schnüriger Sarina 1996 Unterägeri 3:35.35,7 1153. Bähler Jacqueline 1996 Hünenberg 3:37.14,7 1194. Hogberg Nina Eilen 1972 Unterägeri 3:39.41,7 1228. Kralikova Marie 1998 Oberägeri 3:42.03,8 1240. Hegglin Victoria 1998 Menzingen 3:43.06,0 1333. Küng Luzia 1959 Cham 3:49.40,8 1404. Hausheer Andrea 1977 Rotkreuz 3:55.46,9 1406. Müller Elvira 1966 Rotkreuz 3:55.53,3 1420. Rösner Tanja 1985 Zug 3:57.29,6 1464. Felder Marisa 1997 Zug 4:00.16,2 1472. Huber Milena 1994 Baar 4:01.25,1 1484. Weiss Lisa 1996 Oberwil b. Zug 4:02.53,7 1485. Weiss Ines 1996 Oberwil b. Zug 4:02.54,0 1527. Spahni Renate 1979 Unterägeri 4:08.12,8 1626. Büchi Nuria 1984 Zug 4:21.52,9 1708. Stoeckli Christine 1963 Zug 4:35.56,1 1731. Weishaupt Corina 1991 Neuheim 4:44.51,1 1740. Dorner Sophie 1986 Zug 4:49.55,5 1769. Gartmann Sereina 1983 Baar 5:02.12,6 1778. Rösselet Aline 1994 Zug 5:07.24,1

Halbmarathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 31. Abächerli Fredy 1963 Edlibach 1:11.09,0 46. Schramek Peter 1980 Cham 1:16.30,6 71. Walser Jörg 1964 Cham 1:21.00,8 140. Herzog Martin 1975 Cham 1:30.42,7 232. Westerlind Edwin 2006 Cham 1:40.25,0 256. Gretener Ignaz 1963 Zug 1:42.20,2 357. Odermatt Hans 1963 Baar 1:52.43,2 436. Ciurinskas Aivaras 1984 Baar 2:03.02,9 472. Gätzi Martin 1979 Baar 2:07.28,5 511. Cully Nicholas 1982 Baar 2:12.21,8 548. Martinet Samuel 1990 Zug 2:17.28,2 585. Wadsack Lukas 1982 Zug 2:23.23,4 603. Birrer Martin 1988 Zug 2:25.13,1 626. Naef Christophe 1997 Zug 2:29.49,2 731. Zeman Vlastimir 1969 Unterägeri 2:58.01,8

Halbmarathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 19. Hauser Katja 1989 Neuheim 1:19.33,7 57. Walser Sarina 2007 Cham 1:32.53,6 106. Kilchör Fiona 1997 Zug 1:39.39,4 108. Walser Susanna 1967 Cham 1:39.53,4 161. Steinhübl Anna 1999 Zug 1:45.48,3 174. Kremmel Corina 1988 Zug 1:47.02,9 176. Müller Arlette 1988 Zug 1:47.32,4 210. Eugster Delphine 1994 Zug 1:51.19,2 307. Rickenbach Stefanie 1996 Holzhäusern ZG 2:03.10,8 334. Kambeitz Ellen 1980 Unterägeri 2:07.32,2 354. Jacomella Miranda 1991 Baar 2:09.55,5 364. Müller Stephanie 1994 Zug 2:10.42,6 505. Betschart Jana 1995 Zug 2:29.15,5 525. Neuvonen-Mulvie Reetta 1976 Zug 2:32.38,2 547. Westerlind Maria 1974 Cham 2:36.16,9 617. Theiler Pia 1982 Unterägeri 2:57.49,6

Aus dem Freiamt kamen 29 Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Schnellster Langläufer ist Adrian Suter aus Merenschwand in einer Zeit von 2 Stunden, 2 Minuten und 24 Sekunden. Bei den Frauen absolvierte Nicole Grob aus Merenschwand in einer Zeit von 2 Stunden, 34 Minuten und 35 Sekunden die 41,195 Kilometer am Schnellsten. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Marathon Herren Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 428. Suter Adrian 1972 Merenschwand 2:02.24,0 937. Renggli Marcel 1980 Auw 2:15.45,3 966. Kreyenbühl Burkard 1966 Muri AG 2:16.17,1 1366. Leemann Matthias 1967 Buttwil 2:23.36,4 1678. Häuselmann Martin 1979 Merenschwand 2:28.38,4 1906. Mettauer Beat 1966 Waltenschwil 2:32.30,7 2192. Strebel Patrik 1986 Kallern 2:37.05,2 2402. Notter Beat 1963 Muri AG 2:41.02,7 2590. Steffen Willi 1964 Muri AG 2:44.01,7 2717. Villiger René 1969 Auw 2:46.21,3 2781. Birrer Rudolf 1961 Boswil 2:47.11,4 2981. Rebsamen Philipp 1975 Auw 2:50.43,6 3292. Keusch Willy 1952 Boswil 2:56.14,8 3507. Kissling Rudolf 1965 Sins 3:00.19,3 3553. Strebel Hermann 1962 Aristau 3:01.14,3 4267. Fischer Bernhard 1975 Boswil 3:15.00,9 4295. Villiger Othmar 1969 Auw 3:15.33,0 4509. Haller Thomas 1985 Muri AG 3:20.01,7 5019. Brückner Ralf 1975 Mühlau 3:33.37,5 5465. Weber Christoph 1989 Muri AG 3:49.55,8 6134. Vögeli Markus 1955 Waltenschwil 4:53.44,3

Marathon Damen Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 240. Grob Nicole 1975 Merenschwand 2:34.35,1 436. Brunner-Stäger Ramona 1981 Beinwil (Freiamt) 2:51.06,2 1296. Läger Gerlind 1962 Mühlau 3:47.20,4 1370. Füglistaller Alice 1996 Muri AG 3:52.25,7

Halbmarathon Männer Overall Rang Name und Vorname Jahrgang Ort Laufzeit 190. Adler Hans 1951 Oberrüti 1:36.02,4 416. Fischer Markus 1975 Merenschwand 2:00.38,9 679. Brunner Felix 1975 Beinwil (Freiamt) 2:43.25,6