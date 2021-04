Rassimusskandal FCB-Spieler während Partie gegen Vaduz rassistisch beleidigt: «Kalulu ist ein Bananenpflücker» Aufregung in der Partie zwischen dem FC Basel und dem FC Vaduz: Über die Aussenmikrofone ist zu hören, wie jemand im Stadion FCB-Flügelspieler Aldo Kalulu rassistisch beleidigt.

Wird rassistisch beleidigt: Aldo Kalulu (links). Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

So war es mit Sicherheit nicht gemeint, als Bernhard Burgener vor eineinhalb Wochen sagte, dass alle an diesem Montag nach Basel schauen werden, auf dieses Spiel zwischen dem FC Basel und dem FC Vaduz. Der Präsident des FCB wollte eine Reaktion seiner Mannschaft und seines Trainers sehen. Doch all dies gerät nach einer Szene in der 18. Minute in den Hintergrund.

«Der Kalulu isch ä Bananepflücker»



Dürfte hoffentlich nicht so schwierig sein, denjenigen ausfindig zu machen, der sich hier dermassen im Vokabular vergriffen hat. Ich will doch einfach mal ein Fussballspiel geniessen. #rotblaulive pic.twitter.com/lchzpnJXq0 — Simon Häring (@_shaering) April 5, 2021

Nachdem Aldo Kalulu eine Grosschance kläglich vergibt, fangen die Aussenmikrofone des SRF Worte ein, die einen Rassismus-Skandal auslösen: «Ich glaube, der Kalulu war mal einmal ein Bananenpflücker. Der schreit im Zeugs herum.» Unglaublich. Wer die Worte in Richtung des Franzosen gesagt hat, ist noch unklar. Der FC Basel sagt auf Anfrage, dass man Kenntnis vom Fall habe. «Wir müssen herausfinden, wer das war, aber mehr kann ich jetzt noch nicht dazu sagen», sagt Mediensprecher Simon Walter.

SRF Sport nimmt Stellung

Die SRG ist zuständig für die TV-Produktion im St. Jakob-Park. SRF Sport teilt während der Partie mit, man habe keinen Einfluss auf Äusserungen von Drittpersonen. SRF distanziere sich von jeglicher Art von Rassismus.

#SRF distanziert sich von jeglicher Art von #Rassismus. Stellungnahme zum rassistischen Vorfall während des TV-Spiels am Ostermontag in #Basel. https://t.co/TXN1A5Abeu — SRF Sport (@srfsport) April 5, 2021

Der Basler Mittelfeldspieler Fabian Frei sagte im Interview bei SRF: «Wir als Mannschaft verurteilen eine solche Äusserung gegenüber einem unserer Mitspieler aufs Gröbste. Dass wir überhaupt darüber diskutieren müssen, macht mich sauer. In unserer Gesellschaft darf Rassismus keinen Platz haben. Eigentlich sollten wir hier nicht noch eine Plattform geben müssen, aber dennoch ist es wichtig, dass wir uns klar Rassismus aussprechen.»

Das traurige Déjà-vu für Kalulu

Für Kalulu selbst ist es ein trauriges Déjà-vu. Bereits vor zweieinhalb Jahren wurde der 25-Jährige Opfer eines rassistischen Vorfalls. Damals wurde ihm in einem Spiel gegen den FC Zürich aus dem FCZ-Sektor eine Banane zugeworfen. Wenige Tage nach dem damaligen Vorfall sagte Kalulu in einem Interview mit dieser Zeitung:

«Ich habe gelacht. Ich kann das. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Es ist ja nicht die breite Masse, die so denkt. Nur weil da jetzt einer eine Banane geworfen hat, müssen wir nicht alles generalisieren.»

Er sei damals aber natürlich auch enttäuscht gewesen. So forderte er damals:

«Ich finde schon, dass der Werfer bestraft werden muss. Rassismus wie auch Gewalt haben im Stadion nichts verloren.»