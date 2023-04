Reaktion auf Auseinandersetzung FC Bayern München suspendiert Sadio Mané vorläufig Bayern-Superstar Sadio Mané ist nach seinem angeblichen Angriff auf seinen Teamkollegen Leroy Sané offenbar vorläufig suspendiert worden.

Sadio Mané (links) soll seinem Teamkollegen Leroy Sané ins Gesicht geschlagen haben. Keystone

Der FC Bayern soll nach Informationen der «Bild»-Zeitung auf eine angebliche Kabinenauseinandersetzung reagiert und Sadio Mané vorläufig suspendiert haben. Details zum Strafmass blieben zunächst unbekannt. Eine Stellungnahme der Münchner lag bis Donnerstagnachmittag nicht vor.

Die Münchner Vereinsführung reagierte demnach auf eine Auseinandersetzung zwischen dem Senegalesen Mané und Leroy Sané noch in der Kabine nach dem 0:3 bei Manchester City in der Champions League am Dienstag. Über den Vorfall hatten am Mittwoch mehrere Medien berichtet. Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten zwischen beiden Profis während des Spiels.

Laut mehrerer Medienberichte mussten die beiden Offensivspieler am Donnerstagmorgen zum Rapport bei den Vereinsbossen. Im Training zeigten sich Mané und Sané gelöst und wärmten sich in derselben Trainingsgruppe auf. (dpa)