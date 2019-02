Eine Lektion für die Kleinen: Kriens verliert gegen Servette deutlich Keine Chance für den SC Kriens gegen den Tabellenleader: Der Aufsteiger unterliegt daheim gegen Servette deutlich mit 0:3 (0:1). Arthur Bucher

Urtic (Kriens, links) und Servette-Torschütze Iapichino. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus, Kriens, 23. Februar 2019)

Derweil sich der SC-Kriens-Präsident Werner Baumgartner darüber ärgerte, dass die Servette-Fans mit ihrem Feuerwerk einen Teil des Kunstrasens zerstörten, marschierte die SCK-Mannschaft enttäuscht in die Umkleidekabine: Das 0:3-Verdikt war eine Lektion – abgesendet vom schlagkräftigen Servette, adressiert an die kleinen Krienser.

Klar, Kriens wehrte sich eine Halbzeit lang fleissig und geschäftig, hätte in der 37. Minute mit etwas mehr Zielstrebigkeit, mit etwas mehr Genauigkeit sogar in Führung gehen können: Stürmer Saleh Chihadeh eroberte sich im Duell mit Christopher Routis beherzt den Ball und stand plötzlich vor der Entscheidung, entweder selber zu schiessen oder den Ball zum wartenden Nico Siegrist rüberzuschieben. Chihadehs Querpass war schliesslich zu ungenau, Ex-FCL-Verteidiger Sally Sarr vermochte den Ball wegzuspedieren, bevor er bei Siegrist ankam. Statt mit einem 1:0 gingen die Krienser mit einem 0:1 in die Pause. Dennis Iapichino erzielte in der Nachspielzeit nach einem Genfer Powerplay-Intermezzo mit einem herrlichen Weitschuss die Servette-Führung.

«Diese Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn»

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann sehr deutlich, wie weit Genf und Kriens auf der Schweizer Fussball-Landkarte auseinanderliegen. «Wir wollten den Ausgleich zu schnell», sagte Kriens-Captain Marco Wiget, «dann hat uns Servette unsere Grenzen aufgezeigt.» Ja, es war eine Lektion in Geduld und Effizienz, ein Lehrstück, was Vorwärtsbewegung zum sowie Konzentration am und im gegnerischen Strafraum bedeutet. Die Krienser, die bevorzugt auf ihren aufopfernden Amateurfussball verweisen, durften gestern die Genfer ein bisschen bestaunen und bekamen von Servette demonstriert, wie professioneller Challenge-League-Fussball aussieht.

Alex Schalk mit einem weiteren präzisen Weitschuss (60.) und Thimothé Cognat (69.) aus sechs Metern Distanz nützten eine eigentlich kurze Krienser Schwächeperiode nämlich gnadenlos aus und führten somit die Entscheidung herbei. Wie sehr also, Captain Wiget, tut dieser 0:3-Rückschlag weh? «Niederlagen tun sowieso immer weh. Aber wir sind im Kopf stark, diese Niederlage wirft unser sicher nicht aus der Bahn», erklärte er. Und Wiget erinnerte sich an die 2:3-Heimniederlage vor der Winterpause gegen dasselbe Servette, als Kriens eine 2:1-Führung in der Nachspielzeit noch preisgab. «Eigentlich hat das 2:3 damals viel mehr weh getan als diesmal das 0:3.»

Wo Servette nächste Saison spielen wird, scheint ziemlich klar – nämlich in der Super League. Doch vielmehr interessiert uns die Frage, wo Kriens dann sein wird. Mit der Antwort wird es noch eine ganze Weile dauern. Aber wie stark Kriens im Kopf (und auf dem Rasen) wirklich ist, werden sogleich die nächsten beiden Auswärtspartien im Cup (am Donnerstag beim FC Zürich) und vor allem in der Meisterschaft (am Sonntag in Chiasso) belegen.