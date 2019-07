Transfercoup? FC Emmenbrücke steht vor der Verpflichtung der Ex-FCL-Profis Puljic und Pacar Der FC Emmenbrücke ist in zwei Jahren von der 3. Liga in die 2. Liga interregional durchmarschiert. Nun könnten beim FCE bald zwei ehemalige Profis des FC Luzern unterschreiben.

(jwe) 100-jährig wird der FC Emmenbrücke im Jahr 2021. Bis dahin will der FCE in der 1. Liga spielen. Kein unrealistisches Ziel, nach dem Durchmarsch von der 3. Liga in die 2. Liga interregional in den letzten beiden Jahren.

Nun macht der Verein ernst: Gemäss Transfermarkt.ch soll Tomislav Puljic in der kommenden Saison für den FC Emmenbrücke auflaufen. Der 36-jährige Kroate ist ehemaliger Profi beim FC Luzern und spielte zuletzt für den FC Vaduz. Laut dem Onlineportal hat der 1,92 Meter grosse Innenverteidiger einen Vertrag bis im Sommer 2020 unterschrieben.

In Zukunft könnte Tomislav Puljic im FCE-Gelb statt wie hier im Jahr 2016 im FCL-Gelb spielen. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus)

Weiter soll auch Janko Pacar in Zukunft im Gersag auflaufen. Der 28-jährige Stürmer spielte zuletzt in der Promotion League für Yverdon, ist ebenfalls ehemaliger Profi mit Vergangenheit beim FC Luzern und soll einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben haben.

Janko Pacar spielte auch für den SC Kriens – hier im Jahr 2012. (Bild: Pius Amrein)



Der FC Emmenbrücke will zu den beiden allfälligen Transfers keine Stellung nehmen. Fakt ist: Janko Pacar lief am Wochenende bereits für den FCE auf – in einem Trainingsspiel gegen den SC Buochs.