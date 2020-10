300 Meter pure Muskelkraft: Starke Radfahrer mühen sich in Luzern den Berg rauf Niki Hug aus Olten lässt sich zum dritten Mal als Sieger des Luzerner Hillimator-Rennens feiern. Taktische Cleverness war gefragt.

Mitten in der Stadt Luzern versammelten sich zig Rennvelofahrer. Da standen ein Zelt, ein paar Männer mit Kopfhörern und Mikrofon und ein Mann mit gelber Leuchtweste. Ein aussergewöhnliches Bild für einen verregneten Samstagnachmittag. Auf der Hilliminator-Rennstrecke jedoch ging es hitzig zu und her. Während die einen den Berg hochheizten, standen die vier nächsten Athleten am Fusse des Hügels in Reih und Glied parat. Coronabedingt umfasste das Teilnehmerfeld nur knapp 50 Fahrerinnen und Fahrer.

Doch trotz schmalem Teilnehmerfeld war sich OK-Präsident Ruben Wey sicher: «Es war wichtig, dass wir dieses Rennen durchgeführt haben. Die Athleten hatten gerade diesen Sommer viele Trainingskilometer bewältigt und waren bereit und motiviert für dieses Rennen.» Die garstigen Wetterbedingungen schienen ihnen nichts auszumachen. Unter ihnen viele Amateurfahrer, aber auch einige Profis im Sinne von Berufsvelofahrer, die – wenn nicht gerade Coronabedingungen herrschen – auch vom nahen Ausland anreisen, um die Luzerner Hochbühlstrasse hochzuklettern.

Der Wunsch, nie angetreten zu sein

60 Höhenmeter auf rund 300 Metern galt es zu bewältigen. Dabei waren die ersten Meter besonders entscheidend. Wer schnell in das Pedal einklickte und den Rhythmus fand, gewann entscheidende Meter. Im unteren Abschnitt, wo die Strasse noch etwas breiter ist, liess die Rennstrecke wagemutige Überholmanöver zu. Der obere Streckenteil präsentierte sich etwas schmaler. Die letzte Kurve und die Ziellinie ist in Sichtweite. Für die letzten Meter galt: Tempo halten, Kräfte nochmals mobilisieren und möglichst schnell die Ziellinie passieren. «Es gibt durchaus Fahrer, die kommen im Ziel an und wünschen sich, gar nie erst angetreten zu sein», erklärte Ruben Wey. Die 300 Meter erweisen sich als sehr steil, harzig und kräftezehrend. Umso reizvoller das Gefühl, im Ziel anzukommen. Nicht umsonst krampften sich vergangenen Samstag die rund 50 Teilnehmer mit schmerzverzerrten Gesichtern die Hochbühlstrasse hinauf.

Hug in der Favoritenrolle

Das Rennen begann mit der Einzelqualifikation. Darauf folgten die Achtelfinal- und Viertelfinalläufe. Im Anschluss der Halbfinal- und als Höhepunkt der Finallauf. Nebst purer Muskelkraft war viel Köpfchen gefordert. Gestartet wurde zu viert, weiter kamen die ersten zwei. Warum also schon sämtliches Pulver verschiessen, wenn ein zweiter Rang für die Qualifikation reichte? Einer, der genau wusste, wie er seine Kräfte einzuteilen hatte, war der Oltner Niki Hug (#empor.team). Der Sieger von 2017 und 2019 fuhr taktisch sehr clever und schaffte mit einem weiteren Sieg das Tripple am Hilliminator in Luzern. Doch auch für ihn als Hilliminator-Profi war die diesjährige Austragung eine Herausforderung. «Ich hatte Respekt vor der Unterkühlung. Ich habe mich zwischen den Rennläufen stets bewegt, bin den Hügel auf einer anderen Route x-mal rauf- und runtergefahren. Wenn du unterkühlt an den Start gehst, geht gar nichts mehr», so Hug kurz nach dem Rennen. Hug und viele andere Fahrer plagte diesen Sommer die Ungewissheit, überhaupt ein Rennen bestreiten zu können. Umso motivierter gingen sie in Luzern an den Start. Hugs Teamkollege Roman Wiederkehr musste als Hilliminator-Neuling arg einstecken. «Ich hab’s auf den ersten Metern vergeben. Wie es scheint, habe ich die Kniffs und Tricks noch nicht ganz raus», scherzte der Rennfahrer.

Dem Stadtrennen fehlten heuer eindeutig die Zuschauer. So waren es Familie, enge Freunde, Teamkollegen und die Organisatoren selbst, die am Streckenrand für Stimmung sorgten. «Wenn dir jemand ins Ohr schreit, gibt dir das richtig viel Schub», schwärmte Hug und war mit seiner Hilliminator-Leistung durchaus zufrieden. «Wichtig ist, dass keiner vor dir über die Ziellinie fährt», neckte er selbstbewusst. Auch Ruben Wey, OK-Präsident und Erfinder des Hilliminators, ist Feuer und Flamme für sein Bergrennen. «Egal ob Profi oder Amateur – Zurufe und jede Menge Applaus kriegt hier jeder. Zudem ist die Strecke überschaubar und einfach perfekt für dieses Rennen. Kurz gesagt: Diese Strasse schreit nach einem Rennen.»