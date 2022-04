Hallensport Die Stanser Handballerinnen liefern Abstiegskampf pur Der BSV Stans ringt in der SPL 2 das favorisierte Spono Eagles II mit 33:27 nieder und verbessert seine Chancen im Kampf um den Ligaerhalt.

Julia Lussi (am Ball) nutzte alle ihre sechs Abschlusschancen. Bild: Manuela Koch-Jans (Stans, 14. April 2022)

In den Armen lagen sich nach Spielschluss alle, sie war aber jene Person, die am meisten geherzt wurde: Melina Hofstetter. Die Torhüterin des BSV Stans wuchs am Donnerstag im Heimspiel gegen die Spono Eagles II über sich hinaus, totalisierte am Ende 18 Paraden und erreichte damit eine Abwehrquote von 40 Prozent. «Es war megacool, teilweise konnte ich es selbst kaum glauben», kommentierte die 26-jährige Krienserin, die nun schon ihre siebte Saison in Stans spielt.

Ihre starke Darbietung war ein zentraler Faktor für den überraschenden 33:27-Sieg gegen die zweite Auswahl der Nottwilerinnen. Diese führen die Tabelle der SPL-2-Abstiegsrunde nämlich souverän an, hatten mit Ana Emmenegger und Carmen Jund zudem zwei Exponentinnen des Fanionteams im Aufgebot, während die Nidwaldnerinnen auf den letzten Platz abgerutscht sind. Überdies beklagt Stans Verletzungspech, nur zwei Feldspielerinnen sassen auf der Bank.

Puls der Trainerin schnellt empor

Und so nahm die Partie zunächst den erwarteten Verlauf. Stans wirkte fahrig und nervös. Die Gäste aus dem Kanton Luzern waren ebenfalls nicht stilsicher, lagen nach zehn Minuten aber mit 6:2 in Front. Die Stanser Trainerin Gréta Grandjean reagierte, nahm ein Time-out, ordnete Umstellungen in Abwehr und Defensive an – und traf damit genau die richtigen Massnahmen. Fortan wirkte der Auftritt harmonischer, vor allem der Angriff kam besser auf Touren. «Es war während 60 Minuten eine Kampfleistung, ohne Kampf wäre es nicht möglich gewesen», resümierte Kreisläuferin Julia Lussi.

Sie war neben Hofstetter der Fels in der Brandung, organisierte die Defensive und liess sie sich vorne keine ihrer sechs Abschlusschancen nehmen. «Ich versuche, unserem Team die Aggression zu vermitteln. Am Kreis laufe ich derweil, bis der Pass kommt. Ich bin eher der schnelle Typ», erklärte sie lachend. Mit der stabilen Deckung als Basis fanden die Stanserinnen ins Tempospiel und hatten das Skore bis zur Pause wieder ausgeglichen (15:15). «In der Kabine ging dann ein Ruck durch das Team», verriet Lussi. «Ich wusste, dass ein Sieg absolut machbar war», befand Trainerin Grandjean, deren Puls gemäss Messuhr auf bis zu 157 Schläge pro Minute emporgeschnellt war.

Flavia Kuster wird reaktiviert

Die Art und Weise, wie der BSV Stans nach dem Seitenwechsel einem rauschenden 33:27-Erfolg entgegenstürmte, war erstaunlich. Nadja Fellmann, die Torschützin vom Dienst, die in Halbzeit eins sieben Mal getroffen hatte, blieb draussen, liess sich ihre rechte Hand verarzten. «Ich habe sie nach dem letzten Spiel nähen lassen müssen, die Wunde ist wieder aufgerissen», sagte Fellmann – und mit einem Schulterzucken hielt sie fest: «Jetzt gehe ich sie halt wieder nähen.» Kein Zweifel: So geht Abstiegskampf.

Mit Bravour übernahmen ihre Teamkolleginnen mehr Verantwortung, drückten unentwegt aufs Tempo, fanden immer wieder Lücken in Sponos wenig überzeugender 5:1-Defensive. Und dann war da eben noch Melina Hofstetter, die ihr Tor phasenweise regelrecht zunagelte. Nach drei Niederlagen in Folge meldet sich Stans damit im Kampf um den Ligaerhalt zurück. «Das gibt uns richtig Schwung», betont Lussi mit Blick auf die restlichen drei Spieltage, die mit Leimental, Aargau Ost und Brühl II drei Teams in Reichweite bereithalten. Um das schmale Kader etwas zu bereichern, wird die langjährige Nationalliga-Spielerin Flavia Kuster für den Saisonschlussspurt reaktiviert.