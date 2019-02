Altdorfs NLB-Handballer beenden lange Durststrecke Der KTV Altdorf fegt den Tabellendritten Möhlin sensationell hoch mit 30:22 vom Platz. Dank diesem Exploit treten die Urner die rote Laterne wieder an Aufsteiger Emmen ab. Urs Hanhart

Rechtsaussen Fabian Auf der Maur wirft sechs Tore für die Altdorfer. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. Februar 2019)

Nach fünf zum Teil sehr bitteren Niederlagen in Serie ist es den Altdorfern am Samstag in der heimischen Feldli-Arena endlich gelungen, auf den Erfolgspfad zurückzukehren. Und das taten sie in sehr eindrücklicher Manier. Der Tabellendritte Möhlin wurde vom vormaligen Schlusslicht in der zweiten Halbzeit richtiggehend an die Wand gespielt. «In den vorangegangenen Spielen gegen Schaffhausen und Solothurn waren wir schon sehr nahe dran, endlich wieder zu triumphieren. Ich bin sehr erleichtert, dass es gegen Möhlin geklappt hat», sagte Altdorfs Trainer Sebastian Munzert nach dem Schlusspfiff. Dann fügte er noch an: «Ich hoffe, dass dies der Knackpunkt war. In den nächsten Spielen müssen wir versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen. Unsere Lage haben wir durch diesen Sieg leider nur minim verbessert.»

Die Platzherren starteten einmal mehr mit vielen Fehlern in das Spiel. Dadurch gerieten sie schnell mit zwei Toren in Rücklage. Nach dem harzigen Beginn drehte die KTV-Truppe jedoch gewaltig auf. In der 17. Minute bescherte Rechtsaussen Fabian Auf der Maur seinem Team die erstmalige Führung in dieser Partie. Er warf in spektakulärer Manier das 7:6. Kurz vor der Pause bauten die Gastgeber ihr Polster durch eine Tortriplette sogar auf drei Längen (12:9) aus. Weil Florian Henrich und Amer Zildzic daraufhin je eine Zwei-Minuten-Strafe absitzen mussten, kamen die Gäste bis zum Halbzeitpfiff jedoch fast wieder heran (Pausenstand 12:11).

Galavorstellung im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gelb-Schwarzen dann gewaltig auf. Sie steigerten sich in einen wahren Spielrausch hinein und zogen immer weiter davon. Dabei profitierten sie auch ein wenig davon, dass Möhlin häufig in Unterzahl spielen musste und dadurch den Faden vorübergehend völlig verlor. Die Aargauer produzierten gleich reihenweise technische Fehler und wurden ihrem Renommee als NLB-Spitzenteam alles andere als gerecht. Eine Viertelstunde vor Schluss lagen die Altdorfer bereits mit acht Toren Vorsprung (24:16) in Führung, womit die Begegnung bereits entschieden war. Wenig später nahm das komfortable Polster dann sogar zweistellige Dimensionen an, schrumpfte in der Schlussphase allerdings wieder etwas zusammen.

Torhüter Amrein in Hochform

«Den Grundstein zu diesem Sieg haben wir mit einer sehr guten Abwehrleistung gelegt. Möhlin ist ein Team, das uns spielerisch gut liegt. Wir haben es geschafft, uns optimal auf diesen Gegner einzustellen», bilanzierte Munzert. Massgeblichen Anteil an diesem vor allem für die Moral enorm wichtigen Erfolgserlebnis hatte nebst der gesamten Defensivabteilung auch Keeper Christian Amrein. Er parierte nicht weniger als 16 von 29 gegnerischen Würfen, darunter zwei Penaltys, und kam so auf eine sensationell gute Quote von 56 Prozent. Für einmal wusste nicht nur die Hintermannschaft, sondern auch die Offensive vollauf zu überzeugen. Fehlwürfe gab es durchs Band nur sehr wenige zu beklagen. Beste Altdorfer Skorer waren Fabian Auf der Maur und Amer Zildzic mit je sechs Torerfolgen, gefolgt von Florian Henrich und Thomas Adamcik, die je fünfmal reüssierten. Dank dem dritten Saisonsieg im 17. Spiel hat Altdorf den letzten Tabellenplatz wieder an Emmen abgetreten. Um aus der Abstiegszone wegzukommen, brauchen die Urner jetzt noch einige solche Exploits.