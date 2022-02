Handball Spannung im Kampf gegen den Abstieg: Altdorf düpiert erstmals Muotathal Die Altdorfer Handballer starten optimal in die 1.-Liga-Abstiegsrunde, bezwingen auswärts sogar Muotathal mit 28:27.

Altdorfs Samuel Wyss sucht den Abschluss. Bild: Manuela Jans-Koch (Muotathal, 12. Februar 2022)

Bisher agierten die Altdorfer in den Derbys glücklos, zweimal verloren sie in der Qualifikation gegen Muotathal, 27:29 und 23:28. Am letzten Samstag gelang ihnen in der 1.-Liga-Abstiegsrunde allerdings der erste Sieg, trotz komplizierter Personalsituation gewannen die Urner im Thäli mit 28:27. «Ich war etwas kribbelig vor dem Spiel, ich dachte, es könnte schwierig werden, weil wir dünn besetzt waren. Wir wollten einfach das Beste daraus machen», berichtet Altdorfs Trainer Stefan Epp und hält fest:

«Es lief nach Plan, das war eine super Leistung.»

Nicht verfügbar waren unter anderen Abwehrchef Tomas Adamcik (beruflich abwesend) und Captain Fabian auf der Maur (verletzt). In die Bresche sprangen die Jungen, gleich vier Akteure mit Jahrgang 2003 standen im Aufgebot, wovon zwei eine tragende Rolle spielten. Der rechte Flügel Lorin Schleich und der linke Aufbauer Lukas Müller trugen sich mit je fünf Treffern in die Torschützenliste ein. «Sie brauchen Führung, müssen zwischendurch mal Luft holen. Natürlich bin ich aber begeistert, wenn wir junge Spieler haben, die wollen. Dann gebe ich ihnen gerne Einsatzzeiten», so Epp.

Altdorfs Goalie in Topform

Weniger glücklich war Marius Kasmauskas, der Trainer Muotathals. Sein Team war eigentlich als Favorit ins Spiel gegangen, obwohl mit Spielmacher Alexander Suter (verletzt) und Stammgoalie Remo Betschart (krank) ebenfalls zwei wichtige Akteure fehlten.

«Hätte Amrein nicht einen guten Tag gehabt, hätte das Ergebnis total anders aussehen können. Ein guter Goalie ist die halbe Mannschaft»,

resümierte Kasmauskas mit Bezug auf Altdorfs Nummer eins Christian Amrein, der mit 20 Paraden eine grossartige Abwehrquote von 43 Prozent vorwies.

Coronapositiv getestete Spieler (und Trainer) haben Muotathal in den letzten Wochen zu schaffen gemacht, von einer zielgerichteten Vorbereitung konnte keine Rede sein, das erste Spiel des Jahres vor einer Woche musste wegen zu vieler Absenzen sogar verschoben werden. Darauf war wohl auch die unkonzentrierte Startphase zurückzuführen, nach 16 Minuten führten die Altdorfer in der Muotathaler Mehrzweckhalle mit 10:6. Dann stellte Kasmauskas die Abwehr um, ordnete auf den deutschen Spielmacher Florian Henrich und den kroatischen Aufbauer Petar Bubalo eine doppelte Manndeckung an.

Muotathaler haben «keine Angst»

Eine Massnahme, die Wirkung zeigte, Muotathal verkürzte den Rückstand kontinuierlich, glich in der 37. Minute erstmals wieder aus (18:18) und zog bis zur 52. Minute auf 26:23 davon. Dann aber ging in der Offensive plötzlich gar nichts mehr. Fehlwürfe, Zweiminutenstrafen, technische Fehler und ein vergebener Penalty ermöglichten Altdorf fünf Tore in Serie, die Wende zur 28:26-Führung und schliesslich den Sieg. Abstiegssorgen macht sich Kasmauskas nach dem Fehlstart indes nicht.

«Die Saison dauert noch lang, Suter und Betschart kehren bald zurück. Ich habe keine Angst, rechne nicht. Wir werden besser spielen.»

Die Altdorfer, die vor einer Woche bereits den West HBC zu Hause mit 29:23 bezwangen, sind derweil optimal in die Abstiegsrunde gestartet. In der Sechsergruppe ist mindestens Platz vier für den direkten Ligaerhalt nötig, der Fünfte muss in die Playouts, der Letzte wird relegiert. Stefan Epp ist zuversichtlich: «Das ist nicht überheblich gemeint. Doch wenn wir unsere Leistung abrufen, sollten wir nun durchmarschieren können.»