Altdorfer Fussballer holen Punkt im Tessin Gegen ein aggressiv auftretendes Taverne behält Altdorf die Nerven und spielt 1:1. Peter Fedier

Tobias Kirschenhofer (am Ball) erzielt die 1:0-Führung für den FC Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 17. März 2019)

Gerade mal gut zwei Minuten waren gespielt, als der Schiedsrichter einen Tessiner wegen des wiederholten Foulspiels verwarnte. Auch in der Folge scheuten sich die Tessiner nicht, das Altdorfer Aufbauspiel schon in der Urner Platzhälfte durch hartes Einsteigen früh zu stören. Altdorf liess sich jedoch nicht einschüchtern, hielt dagegen, versuchte sich auf das Spielerische zu konzentrieren. Torgefahr brachten jedoch vorerst nur gerade zwei Freistösse. In der 10. Minute von Tavernes Goalgetter Daniel Mele und in der 16. Minute durch Kartal Cil, die jedoch beide von der Mauer abgelenkt wurden. Daraufhin zeigte Taverne mehr, Altdorf aber die zielstrebigeren Angriffe. Dies dann auch in der 21. Minute, als eine Kombination der Gebrüder Kirschenhofer zum 1:0 für Altdorf führte. Jérôme behauptete den Ball auf der rechten Seite geschickt, legte zurück auf Tobias, dessen Abschluss vermochte der stark reagierende Tessiner Hüter zwar noch abzuklatschen, war dann jedoch gegen den Nachschuss machtlos.

In der Folge drängte Taverne vehement auf den Ausgleich und versuchte immer wieder seinen Topskorer Daniel Mele zu lancieren. Dieser wurde jedoch durch den sehr gut verteidigenden Cédric Gisler wirkungsvoll abgeschirmt, und da auch der Abwehrblock Altdorfs als Ganzes gut stand, war für die Tessiner kein Durchkommen. Die nächste echte Torchance kreierte dann in der 30. Minute wieder Altdorf. Kartal Cil kam nach einer guten Kombination allein vor dem Tor zum Abschluss, machte eigentlich alles richtig, aber der Tessiner Hüter verhinderte das 0:2 mit einer Glanzparade.

Druck in der zweiten Halbzeit wird zu gross

In der 56. Minute zwang dann Samuel Lustenberger den Tessiner Hüter mit einem perfiden Freistoss zu einer starken Parade. Danach erhöhte Taverne die Kadenz. Das Spiel lief mehrheitlich Richtung Altdorfer Tor. Es gelang den Urnern in dieser Phase einfach zu wenig, sich hinten zu lösen. So fiel dann in der 69. Minute der nun verdiente Ausgleich. Ein Eckball von links, leicht abgelenkt, landete im Altdorfer Tor. Bis zum Schlusspfiff war das Spiel weiter hart umkämpft. Echte Torchancen gab es jedoch keine mehr, sodass es schliesslich beim leistungsgerechten Remis blieb. (pf)