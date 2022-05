Fussball Der FC Altdorf springt über den Strich Die Altdorfer besiegen den favorisierten FC Littau mit 2:0. Damit sind sie erstmals seit langem nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Die Altdorfer mit Manuel Ruhstaller (rechts) zeigen gegen Littau eine kämpferisch tadellose Leistung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Mai 2022)

Im gestern ausgetragenen Duell mit dem klar favorisierten Tabellenvierten Littau zauberte Gastgeber Altdorf einen Traumstart auf den Rasen der heimischen Schützenmatte. Manuel Ruhstaller bescherte den Urnern bereits in der 4. Minute die 1:0-Führung. Nach toller Vorarbeit von Fabian Nickel versenkte er den Ball aus rund 14 Metern gekonnt in der rechten Ecke. Nur zwei Minuten später doppelte Captain Dario Zgraggen mit einer Weitschussbombe, die nur Zentimeter am linken Pfosten vorbeikrachte, beinahe nach.

Nach diesem überaus fulminanten Start flachte die Partie deutlich ab. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit zeigten die Gäste, dass auch sie offensiv etwas zu bieten haben. In der 37. Minute warteten sie mit einem gefährlichen Freistoss auf, der allerdings nur die Oberkante der Latte streifte.

FCA tankt Selbstvertrauen

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Luzerner den Druck weiter, wobei sie sich zunächst keine wirklich gefährlichen Chancen erarbeiten konnten. In der 57. Minuten profitierte Altdorfs Sturmtank Raphael Herger von einem unnötigen Ballverlust auf Seiten der Gäste. Er konnte alleine aufs Tor losziehen und liess sich diese Chance zum 2:0 nicht entgehen. Kurz darauf hatte Ruhstaller einen weiteren Treffer auf dem Fuss. Seine spektakuläre Direktabnahme aus der Drehung wurde von einem Verteidiger im letzten Moment abgefälscht und flog dadurch knapp am Posten vorbei. 23 Minuten vor Schluss tat sich Altdorf-Keeper Samuel Stutz mit einer Glanztat hervor, indem er einen satten Weitschuss, der genau gepasst hätte, mit einem gewaltigen Hechtsprung aus der linken Ecke fischte. Nur wenig später wurde Littau-Spieler Dominic Britschgi vom Schiedsrichter wegen wiederholtem Meckern vom Platz gestellt. Damit war der Mist geführt. In Unterzahl waren die Luzerner weit davon entfernt, dem Match noch eine entscheidende Wende zu gehen. Letztlich mussten sie froh sein, nicht noch deutlicher verloren zu haben. Die Hausherren verzeichneten nämlich in der restlichen Spielzeit noch einen Schuss an die Latte durch Fabian Nickel und eine absolute Topchance, die Yannis Marty vergeigte.

«Heute ist uns eine sehr gute Leistung gelungen, vor allem auch in kämpferischer Hinsicht», bilanzierte Altdorf-Trainer Dominic Herger. «In unserer Lage geht es nicht darum, schön zu spielen, sondern vor allem Punkte einzufahren. Das ist uns mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, obwohl einige Tenöre verletzungsbedingt abwesend waren, gelungen.» Dann fügte er an: «Wir hatten den Gegner gut im Griff. Gefährlich wurde es nur bei stehenden Bällen. Dieser Sieg gegen eines der Spitzenteams ist sehr gut fürs Selbstvertrauen.» Altdorf ist auf Kosten von Obergeissenstein auf den drittletzten Tabellenplatz vorgerückt und liegt erstmals seit langem wieder über dem Strich. Von einem Befreiungsschlag wollte Herger aber noch nicht sprechen: «Ich gehe davon aus, dass es bis zum Schluss eng bleiben wird. Wir müssen versuchen, uns Schritt für Schritt aus dem Abstiegssumpf zu befreien. In den letzten Matches gab es eine Aufwärtstendenz. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir es schaffen können.»