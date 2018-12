Die NLB-Handballer von Altdorf und Emmen zittern 13 Spiele sind absolviert, die Vorrunde der NLB ist beendet. Während sich die Stanser in der vorderen Tabellenhälfte eingenistet haben, gehen Altdorf und Emmen auf Abstiegsplätzen in die Winterpause. Stephan Santschi

Der Stanser Christian Imfeld (am Ball) im Duell gegen Emmen-Keeper Ramon Häller. Bild: Boris Bürgisser (Stans, 3. November 2018)

Zehn Jahre ist es her, seit die Zentralschweiz letztmals mit drei Teams in der NLB vertreten war. Altdorf, Stans und Dagmersellen bildeten das Trio, das am Ende der Saison 2008/09 nach dem Abstieg der Luzerner auf ein Duo reduziert worden war. Aktuell sind mit Stans, Altdorf und Emmen wieder drei Vertreter aus hiesigen Gefilden in der zweithöchsten Liga des Landes unterwegs. Sie tun dies mit unterschiedlichem Erfolg, wie die Bilanz der am Wochenende abgeschlossenen Vorrunde zeigt.

Die Nidwaldner beenden die Vorrunde auf dem guten fünften Platz. Der Aufsteiger des Jahres 2017 hat sich damit in der vorderen Hälfte der Tabelle eingenistet. Unter Chefcoach Andy Gubler und neu mit dem spielenden Assistenztrainer Mario Obad zeigte Stans phasenweise begeisternden Tempohandball und sorgte dafür, dass kein anderes Team der NLB mehr Zuschauer zu seinen Heimspielen begrüssen konnte (490 im Schnitt). «Wir sind sehr stabil und ausgeglichen», sagt Gubler.

Zuletzt ist seinem Team der Erfolg aber etwas zu Kopf gestiegen, in den letzten vier Partien gewann sie nur noch einen Punkt. «Die Spieler dachten, es gehe ohne zu arbeiten. Auch das Erfolgreichsein will eben gelernt sein.» Dank dem Ausgleich in letzter Sekunde durch Mario Christen hat Stans am letzten Samstag zu Hause gegen GS/Kadetten Espoirs wenigstens noch einen Zähler sichern können (34:34). Für die Rückrunde wünscht sich Gubler mindestens nochmals die gleiche Punkteausbeute wie bisher. Ziel ist Rang vier, Aufstiegsambitionen hegt der Verein keine.

Vor vier Jahren noch stolzer A-Ligist, droht den Urnern nun der Fall in die 1. Liga. Nach der ersten Saisonhälfte stehen sie auf Rang 13 und damit auf einem Relegationsplatz. Der von Nebengeräuschen begleitete Abgang von Spielertrainer Mario Obad und zahlreiche weitere Mutationen haben das Team ordentlich durchgeschüttelt. «Hinzu kamen Verletzungen und die Tatsache, dass der Eingewöhnungsprozess der Neuen nicht so schnell funktionierte wie geplant», erklärt Trainer Sebastian Munzert, der aufgrund Personalmangels am letzten Samstag im Heimspiel gegen Biel (23:26) sein Comeback auf dem Platz gegeben hat.

Sein Resümee fällt entsprechend unerfreulich aus. «Die Idee war, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt mit drei Siegen mehr dastehen. Das hätte trotz den Ausfällen möglich sein müssen. Das ist ernüchternd.» Für die Rückrunde hofft er auf die Genesung von Marius Kasmauskas und Edvinas Vorobjovas. «Die Abwehr haben wir etwas stabilisieren können. Im Rückraum fehlte uns aber die Qualität.» Munzert ist überzeugt, dass in der Mannschaft genug Substanz steckt, um den Ligaerhalt zu schaffen.

Am Sonntag verloren die Emmer zum Jahresschluss auswärts gegen Yellow/Pfadi Espoirs mit 23:27. Es war die vierte Niederlage in Folge, das fünfte sieglose Spiel in Serie und so beendet die Mannschaft die Vorrunde auf dem letzten Platz. Alles schlecht also in Emmen? Keineswegs. «Mit den Leistungen bin ich bis auf zwei Ausnahmen nicht unzufrieden. Einzig die Resultate stimmen nicht», findet Trainer Heinz Fuhrimann. Als Aufsteiger sei man sich von Beginn weg der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst gewesen, «deshalb sind wir nun nicht total betrübt. Ich sehe nicht alles schwarz.»

In der Abwehr habe sich sein Team mittlerweile an den höheren Rhythmus gewöhnt, nun gehe es als nächstes darum, die Passqualität im Angriff zu verbessern. Auch tempomässig könne man zulegen, «unser Spiel vorne ist etwas statisch». In seinem Kader sieht Fuhrimann grosses Potenzial, «sehr grosses sogar». Er schwärmt von den Talenten Valentino Augugliaro, Ammar Idrizi, Basil Gnos und Roy Bucher, schätzt seine Goalies stark ein und weiss, dass auch der neuverpflichtete Ausländer Luka Kovacevic noch Luft nach oben hat. «Unser Ziel ist der Ligaerhalt. Zuversichtlich stimmt mich der Spielplan. In der Rückrunde werden wir die meisten direkten Konkurrenten noch zu Hause empfangen. Dort spielen wir bisher sehr vernünftig.»