Fussball Altdorfer Zittersieg im Abstiegskampf, Stans hat es nun erwischt Der FC Stans (2. Liga regional) muss sich dem FC Altdorf mit 1:2 beugen. Der Abstieg steht praktisch fest.

Haben alles probiert: Die Stanser mit Fabian Howald (am Ball) gegen den Altdorfer Dario Zgraggen. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 7. Mai 2022)

Es sieht fünf Partien vor Schluss der Meisterschaft für den FC Stans ganz böse aus. Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Altdorf sind die 15 Punkte Rückstand auf einen Nichtabsteigerplatz nicht mehr wettzumachen. Nach neun 2.-Liga-Saisons ist der Weg zurück in die 3. Liga so gut wie sicher. «Das wars wohl», sinnierte Stans-Trainer Christopher Pithan nach der Partie. Und legt nach:

«Einen Punkt hätten wir schon verdient. Doch wie in vielen engen Spielen zuvor vergaben wir viel zu viele Torchancen.»

Die motiviert auftretenden Stanser gingen in diesem Abstiegsknüller in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. David Lehmann profitierte von einem weiten Zuspiel von Luca Moser und einer «im Schilf stehenden» Altdorf-Abwehr. Er brauchte den Ball nur noch ins leere Tor einzuschieben. Elf Minuten später erbte Fabian Nickel nach Vorarbeit von Yannis Tresch und einer tollen Abwehr von Stans-Goalie Manuel Odermatt zum 1:1-Ausgleich. Und in der 39. Spielminute verhinderte Altdorf-Goalie Kai Stutz mit einer Superparade nach einem Abschluss von Sandro Howald den erneuten Rückstand.

Altdorfern fehlt trotz Überzahl die Sicherheit

Die wohl spielentscheidende Szene in diesem von vielen Fouls geprägten Abstiegskampf ereignete sich kurz vor der Pause. Nach einem schnellen Konter konnte Livio Bühler den durchgebrochenen Yannis Tresch nur noch mit einem Foul stoppen: Der Ref zeigte Gelb-rot. Die Entscheidung fiel in der 68. Minute. Tobias Nickel staubte nach einem Flankenball von Manuel Ruhstaller zum Siegtreffer ab. In der Schlussphase avisierte dann Altdorfs Goalie Kai Stutz zum Matchwinner für die nach dem Siegtor völlig «neben den Schuhen stehenden» Altdorfer. Die nie aufgebenden Stanser hatten noch drei Topchancen durch David Lehmann (2) und Nicolas Schneuwly. Doch der Altdorf-Goalie rettete mit tollen Paraden die drei wichtigen Punkte für sein Team.

So jubelten am Ende die Gäste aus Altdorf. «Wir waren uns bewusst, dass dieser Gang nach Stans ein schwieriger wird. Doch wir haben uns diese drei Punkte auch erkämpft. Und durften uns in der hektischen Schlussphase auf die Abwehrkünste von Kai Stutz verlassen, der uns diese drei Punkte rettete», freute sich Captain Dario Zgraggen.

«Weshalb wir in der Schlussphase gegen die nur noch mit zehn Mann spielenden Stanser noch in Panik gerieten, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht steckte bei uns auch etwas die Angst im Nacken, diesen wichtigen Match doch noch zu verlieren»,

verweiste der grossgewachsene 24-jährige Innenverteidiger. Altdorf kommt trotz dieses Zittersieges nicht entscheidend von hinten weg und muss auf dem drittletzten Tabellenplatz liegend weiter um den Ligaerhalt bangen.

Es läuft zu viel gegen die Stanser

Bei Stans-Trainer Christopher Pithan war der Frust ob dieser erneuten knappen Niederlage nicht zu übersehen: «Mein Team spielte wirklich gut, hat alles gegeben. Es sollte eben nicht sein.» Und machte auf Ironie:

«Für die letzten fünf Partien haben wir uns dennoch ein Ziel gesetzt. Wir wollen unter allen Umständen noch den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren. Denn die Moral und der Teamspirit sind trotz der Erfolglosigkeit da. Wir werden nochmals Vollgas geben.»

Für Stans-Präsident Ivan Christen, der vor der Partie den zurückgetretenen Trainer Benji Hess würdigte, ist ein Abstieg kein Grund, um sich zu hintersinnen. «So ist es im Sport. Diese Saison lief eben viel zu viel gegen uns. Deshalb müssen wir diesen akzeptieren. Mir tun nur die Spieler leid, die für den Verein alles geben, aber für ihr Engagement nicht belohnt wurden.»