KTV Altdorf: Der Abstieg ist besiegelt Schlusslicht Altdorf zieht im NLB-Kellerduell gegen Emmen mit 33:39 den Kürzeren. Damit steht trotz noch zwei ausstehender Runden bereits fest, dass die Urner in die erste Liga verbannt werden. Urs Hanhart

Amer Zildzic (am Ball) konnte trotz seiner 9 Tore den Abstieg der Altdorfer nicht verhindern. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 30. März 2019)

Das Kräftemessen zwischen den beiden Tabellenletzten stand von Beginn weg unter einem etwas unglücklichen Stern. Kurz vor dem Anpfiff war nämlich bekannt geworden, dass der Tabellenzwölfte Biel gegen Stans überraschend einen Punkt geholt hatte. Dadurch schrumpften die Chancen der Altdorfer, die Seeländer noch vom drittletzten Platz zu verdrängen, auf ein absolutes Minimum zusammen. Aufgrund der deutlich schlechteren Torbilanz hätte die KTV-Truppe zum Abschluss drei Kantersiege einfahren müssen und Biel gleichzeitig nicht mehr punkten dürfen.

Vorsprung schnell dahingeschmolzen

Trotz dieser Hiobsbotschaft oder vielleicht genau deshalb legten die Gelb-Schwarzen im Kellerduell fulminant los. Sie starten wie die Feuerwehr und erarbeiteten sich in der Startphase schnell einen Drei-Tore-Vorsprung. Allerdings schmolz dieser relativ schnell wieder dahin. Emmen konnte in der 20. Minute ausgleichen (13:13) und zog anschliessend bis zum langen Break auf 20:17 davon. Nach der Pause kamen die Urner wieder heran und holten sich in der 40. Minute die Führung wieder zurück (25:24).

Mark Schelbert schiesst 14 Tore gegen Altdorf

In den letzten 20 Minuten hatten dann aber wieder die Luzerner das Sagen. Sie überrannten die durch viele 2-Minuten-Strafen gehandicapten Gäste richtiggehend und feierten einen verdienten 39:33-Heimsieg. Zum Matchwinner für Emmen avancierte Mark Schelbert, der nicht weniger als 14 Bälle im Kasten der Urner versenkte und dabei keinen einzigen Fehlversuch zu verzeichnen hatte. Im Gegensatz zum KTV Altdorf, für den die letzten zwei Meisterschaftsspiele nun bedeutungslos geworden sind, hat Emmen noch immer eine kleine Chance, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Heinz Fuhrimann auf Schützenhilfe angewiesen, pikanterweise auch von Altdorf, das zum Saisonabschluss noch gegen Biel anzutreten hat.