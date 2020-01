Die Krienser Squasherin Ambre Allinckx will nach dem Titel greifen In dieser Squash-Saison wird die NLA der Frauen statt in Einzelrunden an zwei Wochenenden ausgetragen.

Die 17-jährige Krienserin Ambre Allinckx engagiert sich auch in der kommenden Meisterschaft für den Squashclub Pilatus.Bild: Stefan Kleiser (Uster, 27. Oktober 2019) Stefan Kleiser

Ambre Allinckx präsentiert sich in guter Form. Das Jahr hat deshalb gleich mit einem tollen Ergebnis begonnen. An den British Junior Open, dem wichtigsten und am stärksten besetzten Turnier im Nachwuchs-Bereich, belegte die Krienserin vor zwei Wochen den hervorragenden 10. Rang. «So gut habe ich noch nie abgeschnitten», erklärt die 17-Jährige. In der aktuellen Ausgabe der Weltrangliste wird Ambre Allinckx nach ihrem Sieg ohne Satzverlust an den Swiss Junior Open auf Platz 135 geführt. Es ist ihre persönliche Bestmarke.

Am 29. Januar geht die Jagd nach Zählern auf der Profi-Tour im finnischen Mikkeli weiter. Und Mitte März kann die Innerschweizerin dank einer Wild Card am Grasshopper-Cup in Zürich starten, an dem erstmals seit vielen Jahren wieder ein Frauen-Tableau ausgeschrieben wurde. Alleine die Teilnahme am World-Tour-Bronze-Event wird der Schweizer Vize-Meisterin 80 Punkte einbringen und sie in der Weltrangliste um rund 20 Positionen vorrücken lassen. Damit wird Ambre Allinckx eine grosse Sorge los.

Allinckx vor dem ersten Meistertitel?

«Im Moment ist es für mich noch schwierig, in die Turniere zu kommen», erklärt die Nummer 1 des Europa-Rankings der Juniorinnen. «Es gibt nicht so viele Turniere, und auf die wenigen Events stürzen sich alle.» Zum Glück würden auch an den U19-Turnieren einige wenige Punkte verteilt, sagt Allinckx, die im Sommer nach Barcelona gezügelt ist, um ganz auf Squash zu setzen. Die Teenagerin bleibt jedoch im Squashclub Pilatus Kriens lizenziert – und tritt für den Verein auch in der Nationalliga A der Frauen an.

«Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich für Pilatus spielen kann», erklärt Ambre Allinckx. «Ich kann einfach nicht jede Woche oder jede zweite Woche anreisen.» Da kommt es günstig, dass die Meisterschaft diesen Winter nicht mehr in Einzelrunden ausgetragen wird, sondern sämtliche Partien an zwei Wochenenden in Uster stattfinden. «Wir haben gute Chancen dem Titel zu gewinnen», ist Ambre Allinckx vor der Playoff-Qualifikation vom 25. und 26. Januar überzeugt. Die Finalspiele sind auf den 27. und 28. März angesetzt.

Matchpraxis bei den Männern

Ob den Krienser Spielerinnen ohne die regelmässigen Partien der NLA der Frauen etwas fehlt? «Ich spiele auch noch bei den Männern in der NLB», antwortet Simona Frevel, die Nummer 3 des Teams. Es laufe ihr dort zwar «noch nicht so gut», sagt die 17-Jährige. Von sieben Duellen hat sie eines gewonnen. «Aber vom Männerspiel kann man fast mehr profitieren.» Weil sie schneller und mit mehr Kraft agieren. In ihrem letzten Jahr als Juniorin startet Simona Frevel zudem international, «mehr als auch schon», sagt sie.

Sarah Lüdin steht wie Simona Frevel ebenfalls im Männerteam in der NLB-Meisterschaft im Court. «Damit ich Matchpraxis bekomme», erklärt die Nummer 6 der Schweiz. Früher habe sie vor allem ausgeholfen. Ernstkämpfe bestreitet die 20-Jährige auch an Turnieren. «Ich spiele jedoch aktuell praktisch nur national, da ich im Maturajahr bin.» Sie finde es schade, dass es die Meisterschaft in der bisherigen Form nicht mehr gebe, sagt Sarah Lüdin. «Mit dieser verkürzten Saison fühlt es sich mehr an wie ein Turnier und weniger wie Interclub.»

Für Turniere in die Schweiz zurückgekehrt

Anders ist die Lage für Ambre Allinckx. Seit dem Umzug sei sie dreimal in der Schweiz gewesen, sagt sie – für Turniere in Genf, Uster und Langnau am Albis. Darum fehlten ihr die Interclub-Partien. «Einerseits, weil wir ein cooles Team haben. Und andererseits, weil ich auch in Spanien in keinem Team spiele.» Aber: «Weil ich diese Saison auf der Profi-Tour und Juniorenturniere präsent bin und auch noch in Mulhouse in der französischen Meisterschaft, absolviere ich doch einen ganzen Haufen Wettkämpfe.»