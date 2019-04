Amriswil lässt Luzern keine Chance: Souverän qualifiziert Amriswil lässt auch im zweiten Halbfinalspiel Volley Luzern keine Chance und qualifiziert sich locker für den Playoff-Final. Dort trifft der Titelfavorit auf Lausanne UC. Bernhard Windler

Amriswil lässt auch im zweiten Halbfinalspiel Volley Luzern keine Chance. (Bild: Nadia Schärli)

Die Luzerner Bahnhofhalle war noch selten so gut gefüllt wie am Samstag. Denn nach der guten Leistung im knapp verlorenen ersten Spiel des Playoff-Halbfinals rechnete sich Volley Luzern durchaus gute Chancen aus, gegen den hohen Favoriten aus Amriswil zumindest ein Entscheidungsspiel zu erzwingen. Doch bald einmal sahen die Gastgeber ihre Strategie von den Ostschweizern durchkreuzt. Nach sechs Aufschlägen von Ewoud Gommans führte Volley Amriswil schon mit 9:3. Auch in der Folge erhöhte sich der Vorsprung bis zum deutlichen 25:14-Satzgewinn stetig.

Die Amriswiler Festspiele fanden auch im zweiten Satz ihre Fortsetzung. Mit gefährlichen Aufschlägen brachten die Gäste die Luzerner Annahme konstant in Schwierigkeiten. Das bewirkte, dass der griechische Passeur Adam Anagnostopoulos seinen besten Angreifer Strahinja Brzakovic nur selten optimal einsetzen konnte. Der Serbe enttäuschte denn auch übers ganze Spiel gesehen mit nur 10 Punkten bei 33 Angriffen. Oder anders gesagt: Die Fokussierung des Amriswiler Blocks auf den Liga-Topscorer war ein durchschlagender Erfolg. Schon bald führte Amriswil mit sieben Punkten und verwaltete diesen Vorsprung bis zum 25:17.

Gommans überragend

Dank sehr guter Annahmen und exzellenter Verteidigungsarbeit konnte Passeur Josh Howatson auch im dritten Satz alle nur erdenklichen Angriffsvarianten ausprobieren, und an diesem Tag funktionierte einfach alles. Wenn aus dem kompakten Team ein Spieler hervorzuheben war, dann war es Aussenangreifer Gommans, der mit Aufschlag, Annahme, Drei-Meter-Angriffen, Finten und krachenden Smashes brillierte. Auch der dritte Satz war früh vorentschieden. Auch dieser Spielabschnitt war früh zu Gunsten der Favoriten aus dem Thurgau entschieden und endete mit einem deutlichen 25:17-Satzgewinn für Amriswil.

Erstes Finalspiel am Freitag

Am kommenden Freitag, 12. April, startet Volley Amriswil um 19.30 Uhr in der heimischen Sporthalle Tellenfeld ins Playoff-Final. Als Qualifikationssieger hat Amriswil in den Spielen eins und drei jeweils Heimvorteil. Gegner im Kampf um den Meistertitel wird einmal mehr Lausanne UC sein. Die Waadtländer eliminierten in den Halbfinals den Qualifikationszweiten Schönenwerd ebenfalls auf direktem Weg. Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Schönenwerd leisteten die Solothurner im zweiten Spiel den Lausannern nur noch bedingt Gegenwehr und verloren klar in drei Sätzen.