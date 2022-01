Tennis Andrin Casanovas Hoffnung hält lange, aber im Final ist Schluss An den Schweizer Hallenmeisterschaften des Tennisnachwuchses in Kriens wird der 17-jährige Weggiser erst im Final gestoppt.

Andrin Casanova. Bild: PD

2021 fiel die Junior Champion Trophy der Pandemie wegen aus, 2020 holte der Ballwiler Noah López den Titel in der U18-Königsdisziplin für die Zentralschweiz – und am vergangenen Wochenende hatte der als Nummer 2 gesetzte Andrin Casanova (N3.51) die Chance, Nachfolger von López zu werden. Nun: Es hat nicht ganz gereicht. Der 17-jährige Weggiser zeigte zunächst zwar drei starke Leistungen, musste sich aber im Final dem topgesetzten Mika Brunold (N3.31, Reinach/BL) mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben.

«Nach einer Final-Niederlage ist man natürlich immer enttäuscht, zumal das mein letzter Auftritt als Junior vor dem eigenen Publikum war, aber gesamthaft gesehen bin ich mit meinen Matches sehr zufrieden. Ich konnte dem Druck standhalten, war fokussiert und musste mich schliesslich einem starken Gegner geschlagen geben»,

bilanzierte Casanova, der vom ehemaligen Profi Christian Dillschneider (TC Meggen) trainiert wird. Mika Brunold (17), dessen Vater aus Sarnen stammt, gab keinen einzigen Satz ab und überzeugte mit seinem variantenreichen, druckvollen Spiel. Für den Baselbieter war das der vierte nationale Meistertitel, der zweite in Serie auf der U18-Stufe. Im Sommer des letzten Jahres unterlag Casanova in Bern im Viertelfinal dem neuen Meister mit 2:6, 1:6. Auch damals verlor Brunold keinen Satz.

Auch der TC Meggen steigt in die NLB auf In der letztjährigen Interclub-Saison gewann der TC Horw den NLC-Final gegen den TC Meggen mit Yanis Moundir und Andrin Casanova, den Nummern 1 und 2, mit 5:1 und stieg in die Nationalliga B auf. Der Coronapandemie wegen konnte der Spielbetrieb 2021 nicht plangemäss durchgeführt werden, was dazu führte, dass ausnahmsweise nur eine Mannschaft aufsteigen konnte – normalerweise sind es deren zwei. Weil aber Büsingen in der am 7. Mai 2022 beginnenden NLB-Saison auf eine Teilnahme verzichtet, kommt Meggen mit Captain Christian Dillschneider nun doch noch zum verdienten Aufstieg. Somit sind mit Allmend Luzern gleich drei Zentralschweizer NLB-Teams vertreten. Einem Derby steht also nichts mehr im Weg, denn die zwölf Teams werden in zwei Gruppen eingeteilt. (a.k.)

Das neue Jahr hat für Casanova also gut angefangen – und es soll noch einiges bringen. In seinem letzten Juniorenjahr will er an internationalen Turnieren so viele Punkte wie möglich einspielen, um sich seinen Traum von Wimbledon zu erfüllen. Dazu muss er unter die besten 100 Junioren kommen, um sicher die Qualifikation bestreiten zu können. Gegenwärtig ist der Luzerner die Nummer 192 der Weltrangliste, vor etwas mehr als vier Monaten war er noch die Nummer 653. Im Sommer wird Casanova die Matura abschliessen, danach kann er sich ganz dem Tennis widmen und in den nächsten zwei Jahren versuchen, bei den Profis Tritt zu fassen.

Flynn Thomas gewinnt das «Krienser» Duell

Von den übrigen Zentralschweizer Junioren überzeugte auch Brian Kriesi (R1) in der U14-Konkurrenz. Nach drei klaren Siegen bekam es der eben 13-jährig gewordene Krienser im Halbfinal mit dem gebürtigen Krienser Flynn Thomas (früher Flynn Richter) zu tun, der jetzt in Ebmatingen (ZH) wohnt und im Cina Tennis Institute in Palermo trainiert. Kriesi war gegen das Schweizer Ausnahmetalent chancenlos und verlor mit 1:6, 2:6. Der topgesetzte Thomas (N4.140) musste im Final gegen den Delsberger Thomas Gunzinger (R1) erstmals sein ganzes Können zeigen, um nach fünf U12-Titeln auch den ersten Triumph in der nächst höheren Klasse zu feiern.

Kim Kriesi, Brians Schwester, schied in der U12-Kategorie im Viertelfinal gegen Lara Gantenbein aus, die dann im Final triumphierte. Die restlichen drei Spielerinnen und drei Spieler aus der Zentralschweiz überstanden die Startrunde nicht. Trotzdem ist Philipp Dillschneider, der Cheftrainer des Regionalverbandes Tennis Zentralschweiz, zufrieden:

«Das Highlight waren die Auftritte von Andrin mit dem Einzug in den Final, aber auch Brian und Kim haben starke Leistungen gezeigt.»