Die Nidwaldnerin Anja Christen ist Schweizer Super-G-Meisterin Auf dem Lauberhorn fanden die Schweizer Jugendmeisterschaften im Super-G statt. Die Nidwaldnerin Anja Christen meistert die anspruchsvolle Strecke mit grossem Vorsprung.

Die Wolfenschiesserin Anja Christen holt auf der Lauberhorn-Strecke die Goldmedaille im Super-G. (Bild: PD (Wengen, 2. März 2019).)

122 Jugendliche (54 Mädchen und 68 Knaben) der Jahrgänge 2003 bis 2005 massen sich am vergangenen Samstag in Wengen auf der Lauberhornstrecke an den Schweizer Jugendmeisterschaften im Super-G. «Der Nachwuchs hatte zuvor zwei Tage Gelegenheit auf der herausfordernden Strecke zu trainieren. Das war wichtig, wollen wir doch das Verletzungsrisiko so gering wie möglich halten», meinte Serge Allemand von Swiss Ski. Der schnelle Kurs mit dem schwierigen «Russi-Sprung» brauchte Überwindung, um Vollgas geben zu können. Das Ziel war unmittelbar oberhalb des legendären Hundschopfs.

Bei den Mädchen löste Anja Christen (Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen) diese schwierige Aufgabe am schnellsten. Die Nidwaldnerin holte sich die Goldmedaille mit 1,04 Sekunden Vorsprung auf die zeitgleichen Jasmin Mathis aus Buochs und der Elmerin Laura Bäbler. Bei den Knaben gewann Clemens Jobin (Haslital) vier Hundertstel vor Livio Hiltbrand (Weissenburg) und Samuel Bleisch (Flumserberg). Als bester Zentralschweizer klassierte sich Joel Iten aus Unterägeri auf Rang 8.

Christen im zweiten Rennen gestürzt

Am Sonntag folgte auf der gleichen Strecke der nationale Vergleich im Super-G, der wie die SM am Tag zuvor ebenfalls zum Swiss-Ski-Jugendcup zählt. Bei guten Bedingungen brillierten zwei Schwestern aus Engelberg. Die junge Luana Bösch gewann vor Laura Bäbler und ihrer Schwester Alessia Bösch. Auf dem guten 4. Rang landete die Buochserin Jasmin Mathis, die bereits an der SM Silber gewonnen hatte. Schweizer Meisterin Anja Christen stürzte, blieb aber unverletzt. Bei den Knaben gewann der SM-Zweite Livio Hiltbrand vor dem Stooser Philipp Kälin und dem Vortagessieger Clemens Jobin.

Beim acht Rennen umfassenden Schweizer Jugendcup führt Alessia Bösch vor Christen und Bäbler. Bei den Knaben liegt Hiltbrand vor Iten und Jobin in Front. «Der Jugendcup ist der Massstab der besten Schweizer Jugendskifahrer des Winters», sagt Serge Allemand. Nun stehen für die Schweizer Technik-Meisterschaften vom 23. und 24. März intensive Trainings an, um dann nochmals alle Kräfte mobilisieren zu können. (pd)