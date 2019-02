Die EVZ Academy schafft die Playoffs auf den letzten Drücker Die EVZ Academy hat sich im letzten Qualifikationsspiel gegen Olten für die Playoffs der Swiss League qualifiziert. Das Zittern bis zum Schluss wäre nicht nötig gewesen, sagt Trainer Jason O’Leary. Michael Wyss

EVZ-Jubel nach dem gewonnenen Penaltyschiessen gegen den EHC Olten. (Bild: Philipp Hegglin (Zug, 17. Februar 2019))

Um die Qualifikation für die Playoffs zu schaffen, benötigte die EVZ Academy Zuger im letzten Match gegen Olten zwei Punkte. Und es wurde sehr spannend: Dank einem 2:1-Sieg nach Penaltyschiessen gelang das Unterfangen schliesslich. «Ich bin einfach sehr happy, was meine Spieler gegen dieses Topteam leisteten. Wir haben uns diesen achten Platz mit grossem Kampfgeist und viel Leidenschaft verdient», zeigte sich Trainer Jason O’Leary stolz und erleichtert.

Der 40-Jährige betonte, dass es sich dabei nicht um eine zufällige Qualifikation handeln würde. «Wir stehen dort, wo wir hingehören. Allerdings hätten wir früher schon alles klar machen müssen. Wir haben viele Punkte gegen Teams aus der hinteren Region der Tabelle verschenkt, was mich ärgert. Das Zittern bis am Schluss wäre nicht nötig gewesen.» Ihn freut nicht nur das Erreichen des Saisonziels, sondern auch die Entwicklung der ganz jungen Spieler im Team. «Ihre Einstellung und den Willen, den sie aufbringen, um jedes Spiel gewinnen zu wollen, ist sehr vorbildlich. Ich spüre eine grosse Winnermentalität.»

Standort Zug bleibt bestehen

Nach dem vergangenen Jahr glückte damit erneut die Qualifikation für die Playoffs. Die Viertelfinals (best of 7) gegen den erstplatzierten HC La Chaux-de-Fonds beginnen am kommenden Freitag auswärts. O’Leary sagt: «Wir werden uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern den Qualifikationssieger ärgern. Ich traue meiner Mannschaft auch in diesen Spielen etwas zu. Wir sind von der Playoff-Qualifikation beflügelt.»

Die Kulisse beim letzten Qualifikationsmatch gegen Olten in der Bossard-Arena war mit 913 Zuschauern verhältnismässig gross. Kein Thema mehr in Zukunft ist, dass die EVZ Academy nach neuen Standorten für die Meisterschaft sucht. «Wir werden uns auf Zug konzentrieren. Das Swiss-League-Team soll seine Heimspiele in der Academy Arena und Bossard-Arena austragen. Wir fokussieren uns auf Zug mit dem Hauptaugenmerk, hier noch mehr Fans in Zukunft mobilisieren zu können», so der 43-jährige Lars Weibel, Leiter der «The Hockey Academy». In den Anfangsjahren spielte die Academy nebst in Zug auch einige Partien in Sursee, allerdings war das Interesse im Surental sehr spärlich. Es kamen selten über 100 Fans in die Eishalle. Deshalb ist der Entscheid mit Fokus Standort Zug der einzig richtige.