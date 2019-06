Die Obwaldnerin Kathrin Budmiger befindet sich auf den Spuren von Nicole Zihlmann An den Innerschweizer Einzelmeisterschaften in Luzern stellt Kathrin Budmiger (TV Sarnen) mit dem 3 kg schweren Hammer eine Schweizer Bestleistung bei den U18 auf. Zur Limite für die Olympischen Jugendspiele fehlen noch 81 Zentimeter. Stefanie Barmet

Kathrin Budmiger beim Abwurf, wo sie noch viel Potenzial sieht. Bild: Hanspeter Roos (Luzern, 16. Juni 2019)

Eine der wertvollsten Leistungen des Wochenendes gelang Kathrin Budmiger (TV Sarnen). Die 17-­ Jährige steigerte ihre persönliche Bestleistung im Hammerwerfen von 52,07 auf 54,19 Meter. Damit verbesserte sie die Schweizer Allzeit-U18-Bestleistung, die bisher Vanessa Kuku (LC Zürich) gehalten hatte, um 42 Zentimeter und näherte sich der Limite für die Jugendspiele EYOF an. Diese steht bei 55 Metern. Noch bis am kommenden Sonntag bleibt der Obwaldnerin Zeit, um den geforderten Richtwert zu erfüllen. Während sie früher verschiedenste Disziplinen ausübte, entdeckte sie vor vier Jahren das Hammerwerfen. «Dank meinem Trainer durfte ich diese faszinierende Sportart ausprobieren und fand sofort Gefallen daran. Mir gefällt das Zusammenspiel von Technik, Kraft und Schnelligkeit. Wenn alles zusammenstimmt, kann man sehr weit werfen. Leider wird der Hammerwurf nur von wenigen Athleten ausgeübt, was ich sehr schade finde.»

Ihre Schwäche sei die Körpergrösse, die Stärke ihre Schnelligkeit. «So kann ich meine Grösse kompensieren. Ich trainiere momentan fünfmal pro Woche. Neben dem Techniktraining ist auch das Krafttraining ein wichtiger Aspekt. Ich bin meinen beiden Trainern Sandro Jöri und Guido Troxler extrem dankbar für ihre Arbeit und hoffe, dass unsere Zusammenarbeit noch lange weitergeht.» Verbesserungspotenzial sieht sie vor allem im Abwurf. «Ich kann noch in allen Bereichen besser werden, aber am Abwurf muss ich noch besonders arbeiten.» Mit ihrem Wettkampf in Luzern zeigte sich die Automatikerin im zweiten Lehrjahr zufrieden. «Die Schweizer Allzeitbestleistung freut mich natürlich. Mein Ziel, 55 Meter weit zu werfen und die Limite fürs EYOF zu erfüllen, habe ich noch nicht ganz gepackt, vielleicht klappt es ja noch.» Diese Saison möchte die SM-U16-Zweite von 2017 an den Schweizer Meisterschaften um den Titel kämpfen. Möglich, dass sie dereinst in die Fusstapfen der Schweizer Rekordhalterin Nicole Zihlmann treten wird.

Kathrin Budmiger hat noch bis Sonntag Zeit

Der Event auf der Luzerner Allmend fand bei hochsommerlichen Temperaturen statt. Mehrere Gäste werteten die Innerschweizer Meisterschaften auf. So stellte beispielsweise Angelica Moser (LC Zürich) mit 4,45 Metern eine Schweizer Saisonbestleistung im Stabhochsprung auf. Im gut besetzten 100-Meter-Rennen der Männer setzte sich der Menznauer Andreas Haas (STV Willisau) in Saisonbestleistung von 10,85 Sekunden gegen den Kurzhürdenspezialisten Maurus Meyer (TSV Rothenburg athletics/10,98 Sekunden) durch. Die für Rothenburg startende Lynn Helfenstein konnte ihre Saisonbestleistung im Weitsprung auf 5,77 Meter steigern.

Steffen und Röthlin mit Mehrkampf-Bestleistungen Am Mehrkampfmeeting in Kreuzlingen wussten Sandra Röthlin (LA Kerns) und Fabian Steffen (STV Altbüron) zu überzeugen. Beide pulverisierten ihre bisherigen Bestleistungen und qualifizierten sich für die Team-Europameisterschaften im Mehrkampf. Sandra Röthlin verpasste im Siebenkampf mit 5390 Punkten die Limite für die U23-EM um mickrige 10 Zähler. Überragend waren dabei vor allem die Leistungen über die Kurzhürden, wo sie mit 14,13 Sekunden bei Gegenwind lediglich drei Hundertstelsekunden über der EM-Limite blieb. Zum Tagesabschluss stellte sie über 200 Meter in 25,25 Sekunden ebenfalls eine persönliche Bestleistung auf. Am zweiten Tag wusste die Obwaldnerin mit 5,88 Metern im Weitsprung sowie 2:19,59 Minuten über 800 Meter zu überzeugen. Auch Fabian Steffen gelang ein starker Mehrkampf. Mit vier persönlichen Bestleistungen über 100 Meter (11,47 Sekunden), im Weitsprung (7,22 Meter), über 400 Meter (52,05 Sekunden) sowie im abschliessenden 1500-m-Lauf (4:37 Minuten) verbesserte er seine bisherige Zehnkampfbestleistung um 150 Einheiten auf ein Total von 7014 Punkten. (stb)

Tina Baumgartner (LA Nidwalden) gewann bei den Frauen über 100 und 400 m Hürden Gold sowie Silber im Weitsprung und Bronze im Hochsprung und Speerwerfen. Eine Klasse für sich war einmal mehr Nicole Zihlmann (LC Luzern), welche das Hammerwerfen der Frauen mit 63,46 Meter für sich entschied. Salome Hüsler (TSV Rothenburg) gewann in der U18 über 100 m, 200 m, 100 m Hürden, 400 m Hürden und im Weitsprung mit drei persönlichen Bestleistungen fünfmal Gold. Eine tolle Ausbeute gelang auch den Zwillingsbrüdern Fabio und Danilo Küchler bei den U16. Über 600 m, 100 m Hürden sowie im Stabhoch- und im Weitsprung hiess der Sieger Fabio Küchler. Zudem gewann der Rothenburger im Hochsprung Silber und über 80 Meter Bronze. Sein Bruder Danilo siegte im Kugelstossen und setzte sich im Diskuswerfen vor Fabio durch.