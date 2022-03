Handball Baisse der Stanser hält an: Nun droht womöglich der Abstiegskampf Die NLB-Handballer des BSV Stans verlieren gegen Stäfa mit 33:34 und sind nun seit acht Spielen sieglos.

Der Stanser Janik Nauer geht gegen Stäfas Abwehr in den Abschluss. Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 19. März 2022)

Ein Angriff noch, ein paar Sekunden bleiben, immerhin ein Punkt kann der BSV Stans retten. Doch der Abschluss von Janik Nauer ist unplatziert, trifft genau auf den Körper des gegnerischen Goalies. Dann ist Schluss, Stäfa feiert ausgelassen den 34:33-Sieg, während die Nidwaldner hadern, den Kopf schütteln, frustriert diskutieren. «Wir hatten Pech», stellte Trainer Ralf Stojan fest.

«Die letzten fünf Minuten sind für den Kopf gefährlich, wir machten in dieser Phase zu viele Fehler»,

konstatierte Spielmacher Fernando Skrebsky Dutra.

Mangelndes Glück, Unvermögen – es war eine Mischung von beidem, die am Samstag zum achten sieglosen Spiel in Folge führte. Der Schwung des überraschend guten Saisonstarts ist abhandengekommen, die 23:35-Niederlage am letzten Mittwoch in Winterthur war der Tiefpunkt einer Spielzeit, die der BSV im Sommer mit vielen Umstellungen angegangen war. Kam hinzu, dass gegen Stäfa zwei wichtige Akteure fehlten: Kreisläufer, Abwehrstratege und Antreiber Nando Kuster erlitt einen Handbruch, der rechte Aufbauer Pascal Achermann war krank.

Stanser Fehlstart und die Korrektur

Als Folge steigt die Belastung für andere, zudem übernehmen gewisse Akteure mehr Verantwortung als gewohnt. Ramon Pereira de Oliveira zum Beispiel, der zweite Brasilianer im Team, machte im rechten Aufbau und im Abwehrzentrum sein persönlich wohl bestes Spiel der Saison – dass ihn Knieprobleme belasten, kann er aber nicht kaschieren. Und Basil Gnos, einst ein hoffnungsvolles Talent beim HC Kriens-Luzern, erzielte aus dem linken Rückraum sechs Tore, so viele wie noch nie in dieser Saison, zudem stand er ebenfalls im Innenblock seinen Mann.

«Unser Selbstbewusstsein ist derzeit nicht gross. Wir haben aber alles reingehauen, die Moral war sehr gut»,

befand Stojan.

Ein besseres Ergebnis verspielte Stans vor allem in der ersten Hälfte, der Start war nämlich missglückt. Die 5:1-Abwehr war dem schnellen Angriffsspiel der Zürcher nicht gewachsen, Goalie David Wenger berührte kaum einen Ball und im Angriff stellte man sich zuweilen ungeschickt, gar tollpatschig an. Stojan nahm nach 18 Minuten ein Timeout, etwas spät, sein Team lag 7:12 zurück, die Anweisungen trugen indes Früchte. Der 6:0-Verbund deckte fortan etwas kompakter, Stans fand über das Tempospiel zu mehr Sicherheit und war zur Pause auch resultatmässig wieder dran (16:18).

Wenn Femiano loszieht, wird’s spektakulär

Gar spektakulär war das Gegenstossspiel, die Pässe von Goalie Noah Ineichen landeten jeweils punktgenau in den Händen von Carlo Femiano. Der abgezockte Linksaussen liess sich die meisten Gelegenheiten nicht nehmen, war am Ende mit zehn Treffern der erfolgreichste Akteur seines Teams. Das fünftklassierte Stäfa, das zur erweiterten NLB-Spitze zählt, geriet aus dem Tritt, stellte im Angriff auf die 7:6-Taktik um und musste Stans in der 48. Minute erstmals die Führung zugestehen (27:26).

Auch knappe zwei Minuten vor Schluss hielt diese noch Bestand (33:32), dann unterliefen dem Heimteam die entscheidenden Fehler. Pereira de Oliveira spielte einen Fehlpass, Goalie Ineichen war seinem Team kein Rückhalt mehr, Nauer verschoss und so standen die Stanser am Ende wieder mit leeren Händen da. Trotz lediglich zwei Punkten aus den letzten acht Partien können die Nidwaldner in der Tabelle den siebten Platz halten. Dauert die Baisse an, dürfte die Abstiegsgefahr in der Eichlihalle aber doch noch real werden.