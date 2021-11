Fussball Die Chamer gewinnen ein torreiches Spiel Dem SC Cham glückt ein Befreiungsschlag: Die Elf von Trainer Roland Schwegler bezwingt Basel U21 mit 4:3 Toren.

Grund zur Freude für die Chamer – wie hier beim Spiel gegen die Black Stars Basel im September. Bild: Roger Zbinden (Cham, 25. September 2021)

Die Promotion-League-Partie zwischen Basel U21 und Cham, die von beiden Teams mit vorsichtigem Abtasten aus einer gesicherten Defensive in Angriff genommen wurde, bot dem Publikum einen überaus spannenden Fussballnachmittag mit sieben Toren. Cham eröffnete den Torreigen mit einem Doppelschlag. In der 12. Minute verwertete Jan Loosli eine scharf getretene flache Hereingabe von Nico Siegrist zur 1:0 Führung, und nur eine Zeigerumdrehung später lancierte Marin Wiskemann seinen Teamkollegen Nico Siegrist, der das Skore in abgezockter Manier auf 2:0 schraubte. Die junge Basler-Elf reagierte heftig auf diesen frühen Rückstand. Sie tauchten nun vermehrt vor dem Chamer Gehäuse auf, das Torhüter Anthony von Arx mit zwei spektakulären Fussabwehren vorerst reinzuhalten vermochte. Auch die Gäste aus der Zentralschweiz schafften es, sich die eine oder andere Torchance zu erarbeiten.

Nach einem Lattenknaller von Julian Hermann (29.) verpasste Nico Siegrist die 3:0 Führung nur knapp. Das sollte sich rächen. Im direkten Gegenzug verkürzte der Basler Stürmer Tresor Samba mit einem Lupfer über den Chamer Keeper auf 1:2. An diesem Spielstand änderte sich bis zum Pausenpfiff nichts mehr. Nico Siegrist befand: «Nach dem guten Start liessen wir etwas nach. Wir waren etwas verspielt und agierten nicht mit der nötigen Konzentration.»

Alain Wiss erzielt den Siegtreffer

Sofort nach dem Wiederanpfiff versuchten die Basler, das Spielgeschehen zu diktieren. Mit Erfolg: In der 59. Minute erzielte Tresor Samba den 2:2 Ausgleichstreffer. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der vor beiden Toren zu brenzligen Situationen führte. In der 62. Minute lancierte Alain Wiss mit einem schnell ausgeführten Freistoss Marin Wiskemann, der das Leder mit einer spektakulären Direktabnahme in die hintere Basler Torecke knallte.

«Dieses Tor verdient das Prädikat Sonderklasse»

meinte der Chamer Sportchef Marcel Werder hinterher. Sein Team führte 3:2, aber die Platzherren gaben sich noch keineswegs geschlagen. In der 71. erzielte Tresor Samba mit seinem dritten persönlichen Treffer den erneuten Gleichstand. Mit dem Ausgleichstor zum 3:3 Gleichstand war die hart umkämpfte Partie aber noch keineswegs beendet. Beide Teams wollten den Sieg. Und der glückte den Gästen. In der 84. Minute schloss Alain Wiss einen schönen Angriff über Rrezet Hoxha, Nico Siegrist und Kevin Röthlisberger mit einem wuchtigen Kopfball zum 4:3 zu Gunsten der Gäste ab, die mit einem Dreier im Gepäck die Heimreise antraten.

Sportchef Marcel Werder strahlt: «Dieser Sieg, der mit viel Wille und Einsatz des gesamten Teams errungen wurde, kommt nach der zuletzt mageren Punkteausbeute einem Befreiungsschlag gleich, der uns guttut.» Und Nico Siegrist meint: «Am kommenden Samstag reisen wir nun mit gestärktem Selbstvertrauen zu Sion U21, wo wir wiederum eine geschlossene Teamleistung abrufen wollen.»