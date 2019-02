Cornillie tankt an der Cross-EM Motivation Fünf Wochen vor den Schweizer Crossmeisterschaften gilt der Gettnauer Crosslauf als wichtige Standortbestimmung. Mit dabei ist auch Yves Cornillie von der organisierenden Läuferriege Gettnau. Stefanie Barmet

Der Crossläufer Yves Cornillie ist motivierter denn je (Bild: Hanspeter Roos)

Der Gettnauer Crosslauf hat Tradition und wird am Sonntag bereits zum 34. Mal durchgeführt. Gleichzeitig werden die Innerschweizer Meisterschaften im Geländelauf ausgetragen. Zudem zählt der Lauf zum Swiss Athletics Cross Cup, einer nationalen Geländelaufserie für die Nachwuchskategorien U16 bis U20.

Dass der Crosslauf als wichtige Grundlage für Bahn- und Strassenläufe gilt, ist längst kein Geheimnis mehr. An den Cross-Europameisterschaften, die im Dezember im Tilburg (Holland) stattfanden, bewies die Schweizer Rekorddelegation mit dem Gewinn von zwei Silbermedaillen und zwei Top-5-Platzierungen, dass der Geländelauf auch in der Schweiz wieder an Bedeutung gewonnen hat.

Ein Verein der diesen Sport fördert, ist die Läuferriege Gettnau. Bestes Beispiel dafür ist Flavia Stutz. Die 21-jährige Ufhuserin vertrat die Schweiz bereits fünfmal an der Crosslauf-EM und lief in Tilburg in der U23-Kategorie auf den tollen 20. Rang. Mit Yves Cornillie stand ein weiterer Athlet der LR Gettnau, der wie Flavia Stutz seit Jahren von Dominik Lötscher trainiert wird, in Holland an der Startlinie.

Vorfreude auf das vereinsinterne Duell

Der 19-Jährige kam bei den Junioren zu seiner Premiere im Nationaldress. Auch wenn die Feuertaufe für den Huttwiler nicht wunschgemäss verlaufen ist, hat er eine grosse Portion Motivation getankt. «Ich bin motivierter als je zuvor. Diese Cross-EM hat meine Freude am Laufen noch verstärkt.» Nach einer zweiwöchigen Laufpause ging es zurück ins Training. «Ich habe gut trainiert und bin mit meiner momentanen Form zufrieden. Die Vorfreude auf die Crossläufe in Gettnau, Einsiedeln, Luzern und die SM in Montreux ist gross.» Das grosse Saisonziel der ersten Saisonhälfte ist jedoch die Schweizer 10-Kilometer-Meisterschaft in Uster. «Derzeit absolviere ich fünf bis sieben Laufeinheiten und 60 bis 80 Kilometer wöchentlich. Dieses Trainingsprogramm lässt sich gut mit dem letzten Jahr am Gymnasium vereinbaren.»

In Gettnau wird Cornillie im Kurzcross (3 km) antreten. Dabei kommt es zu einem vereinsinternen Duell mit dem zwei Jahre älteren Simon Schüpbach, der die Schweiz auch schon an der Crosslauf-EM vertreten hat. «Auf dieses Duell freue ich mich, ich bin gespannt, wer von uns beiden schneller sein wird.» Bleibt die Frage, wieso ein Huttwiler für einen Luzerner Verein startet? «Die LR Gettnau ist kleiner, familiärer Verein mit hohem Leistungspotenzial. Man findet immer einen Trainingspartner.»

Am Sonntag stehen auf dem ein Kilometer langen Rundkurs vor allem die Eliteläufer im Fokus. Im Eliterennen der Frauen über sechs Kilometer dürfte Flavia Stutz von den OL-Spezialistinnen Julia Jakob und Martina Ruch gefordert werden. Beim hochkarätigen Männerrennen über acht Kilometer sind die Orientierungsläufer Matthias (mehrfacher Weltmeister) und Andreas Kyburz (WM-Bronze) sowie der mehrfache Schweizer Langstreckenmeister Fabian Kuert von der LV Langenthal die Favoriten.

Gettnauer Crosslauf und Innerschweizer Cross-Meisterschaften in Gettnau. Sonntag: Starts zwischen 11.00 und 15.00. Nachmeldungen bis 45 Minuten vor dem Kategorienstart. Infos/Startzeiten unter: www.lrgettnau.ch