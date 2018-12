Der Langläufer Cyril Fähndrich hat das Juniorenfeld fest im Griff Der Eigenthaler Langläufer Cyril Fähndrich erzielt in Campra bereits seinen dritten Sieg in der noch jungen Saison bei den Junioren auf nationaler Ebene. Am Sonntag wurde er sogar Tagessieger. Roland Bösch

Cyril Fähdrich auf dem Weg zum Sieg über 10 Kilometer im klassischen Stil. (Bild: Edi Zihlmann (Campra, 16. Dezember 2018)

Der Saisonstart von Cyril Fähndrich verläuft nicht wie ursprünglich geplant. Es war vorgesehen, dass der C-Kader-Athlet von Swiss Ski Mitte Januar 2019, just zu Beginn der Junioren-Weltmeisterschaften in Lathi (FIN) in Bestform sein wird. Nun aber hat der 19-Jährige auf nationaler Ebene das Feld der Junioren bereits jetzt fest im Griff. Anfang Dezember 2018 in Ulrichen dominierte der Sportmittelschüler im Sprint sowie im Einzelrennen über 11,4 km in der freien Technik, am Sonntag ist nun auch der Sieg über 10 km in der klassischen Technik hinzugekommen. Mit diesem Sieg konnte sich Cyril Fähndrich auch gleich als Tagessieger bei den Männern behaupten. Einzig beim samstäglichen Sprint musste der Dominator mit Rang 4 vorlieb nehmen.

Dem Luzerner ist der Begriff «Dominator» nicht angenehm. «Klar, freue ich mich über die positiven Resultate. Der erste richtige internationale Bewährungstest folgt aber erst am kommenden Wochenende mit den Continental-Cup-Rennen in Valdidentro.» Die drei Rennen vom Freitag bis Sonntag in Italien bilden zugleich die ersten Selektionsrennen für die Reise nach Finnland an die WM.

Die guten Resultate von Cyril Fähndrich sind in doppelter Hinsicht erfreulich. Noch im Frühling 2018 hat der Athlet des Skiclub Horw mit Rückenproblemen zu kämpfen. Die Schmerzen wurden zum ständigen Begleiter. Niemand weiss genau, woher der Schmerz kam. Man hat bloss festgestellt, dass sich ein Muskel im Rücken stark verkrampft. «Während mehrerer Monate waren pro Tag eine Stunde Physioübungen angesagt. Zudem habe ich das Krafttraining im Rumpfbereich erhöht», erklärt der jüngere Bruder der Spitzenlangläuferin Nadine Fähndrich. Gerade der Rumpf ist für den Athleten mit einem verhältnismässig langen Oberkörper sehr wichtig.

Job in einem Viersterne-Hotel

Dank den getroffenen Massnahmen konnte sich Fähndrich sozusagen ohne Beschwerden auf diese Saison vorbereiten. «Nach den Renneinsätzen habe ich den Rücken wieder vermehrt leicht gespürt. Es ist so gut auszuhalten, hingegen ist die Erholung ganz wichtig», zieht Fähndrich Zwischenbilanz. Erstmals in seinem Sportlerleben muss Cyril Fähndrich diese Erholungsphasen gezielt einplanen. Die Nachwuchshoffnung befindet sich bereits in der Endphase seiner kaufmännischen Ausbildung an der Sportmittelschule in Engelberg. Seit Sommer 2018 drückt er nicht mehr die Schulbank, sondern ist im Rahmen seines einjährigen Praktikums an der Rezeption des Hotels Waldegg anzutreffen. Das hoch über Engelberg liegende 4-Sterne-Haus offeriert seit Jahren der Siegerin und dem Sieger des Prologs des Nachtsprints von Engelberg eine Übernachtung für zwei Personen in ihrem Hotel.

Auch für den Profisportler Cyril Fähndrich hat man viel Verständnis. Er kann seine Arbeitszeit sehr flexibel anpassen. Zudem zeigt auch das Team viel Geduld mit dem Neuling. Fähndrich erklärt warum: «Vor meinem Einsatz im Hotel Waldegg habe ich noch nie gearbeitet. Ich habe mir gar nicht vorstellen können, welche Erwartungen Gäste an ein Hotel in dieser Güteklasse stellen dürfen.» Trotz der Flexibilität und des Entgegenkommens seiner Vorgesetzten musste auch Cyril Fähndrich diesen Sommer Gas geben. Nebst dem Training und der Arbeit wurde die Freizeit rar. Fähndrich stellt, ohne jammern zu wollen, fest: «Es gab Monate, da blieben lediglich ein, zwei trainings- und arbeitsfreie Tage.» Die Resultate zeigen, dass diese intensivere Phase dem Eigenthaler nicht schadet.