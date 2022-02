Langlauf Cyril Fähndrich verpasst Bronze um zwei Sekunden: Diese zwei vierte Plätze müssen erst verdaut werden Drei Luzerner Langlaufhoffnungen standen die letzte Woche an der Junioren- und U23-WM in Norwegen im Einsatz.

Cyril Fähndrich nach dem 15-km-Rennen im klassischen Stil.

Am Sonntag gingen in Lygna (NOR) die Junioren- und U23-Weltmeisterschaften zu Ende. Die Schweizer Delegation überzeugte mit den zwei U23-Goldmedaillen von Anja Weber (Hinwil ZH) über 10 km im klassischen Stil und Valerio Grond (Davos) im Sprint. Es hätte nicht viel gefehlt und auch der Eigentaler Langläufer Cyril Fähndrich hätte eine Einzel-Medaille nach Hause nehmen können. Der 22-jährige B-Kaderathlet von Swiss Ski lieferte sich am vergangenen Donnerstag mit dem Norweger Haavard Moseby im Einzelrennen über 15 km im klassischen Stil ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Schluss landete Fähndrich um Haaresbreite auf dem undankbaren vierten Rang:

«Ich bin mit dem Rennen grundsätzlich zufrieden. Die Bronzemedaille jedoch um nur zwei Sekunden zu verpassen, ist schon hart»,

sagte er. Vorwerfen lassen kann sich Fähndrich nichts. Der Athlet des Skiclubs Horw, der 2019 bei den Junioren die WM-Bronzemedaille über 30 Kilometer im klassischen Stil gewonnen hatte, war gut vorbereitet. Auch das Material des Schweizer Teams hat bestens funktioniert. «Vor dem Start war ich ziemlich nervös, kam dann jedoch gut ins Rennen und konnte meinen Wettkampf durchziehen. Es hat alles gepasst, letztlich lag das Glück dieses Mal einfach auf der Seite des Norwegers», analysiert Fähndrich.

Mit der ledernen Medaille als Vierter vorlieb nehmen musste er auch beim letzten Auftritt des Schweizer Teams in der Mixed-Staffel vom Sonntag. Fähndrich übergab als Dritter an die Schlussläuferin Anja Weber. Die U23-Weltmeisterin zeigte erneut ein tolles Rennen und war die Zweitschnellste ihrer Ablösung. Die Schlussläuferin der Russen, Veronika Stepanova, zündete jedoch wortwörtlich den Turbo und sicherte sich nach Olympia-Gold in der Frauenstaffel auch noch die U23-Bronzemedaille für ihr Land. «Zwei vierte Ränge an einer U23-WM sind eigentlich brutal gut, trotzdem muss ich das jetzt zuerst etwas verdauen», bilanziert Cyril Fähndrich .

Buholzer und Schöpfer sind beeindruckt

Viele Eindrücke zu verarbeiten, haben auch zwei weitere Innnerschweizer Langlaufhoffnungen. Bianca Buholzer vom Skiclub Horw und Ramona Schöpfer vom Skiclub Marbach griffen bei den Juniorinnen ins Wettkampfgeschehen ein.

«Einmal bei einem Rennen im Mutterland des Langlaufs an den Start zu gehen, ist sehr beeindruckend. Die norwegischen Schulkinder haben extra freibekommen, um uns zu unterstützen»,

zeigt sich die 20-jährige Bianca Buholzer begeistert. Auch Ramon Schöpfer ist vom ganzen Drum und Dran im hohen Norden beeindruckt: «Sogar das norwegische Fernsehen hat unsere Wettkämpfe übertragen.» Zu Beginn der Weltmeisterschaften traten Buholzer und Schöpfer gemeinsam mit Marina Kälin und Siri Wigger in der Staffel an. Sie belegten den 9. Schlussrang bei 17 teilnehmenden Nationen.

Dritter Top-Ten-Platz für Janik Riebli Beim Weltcup-Sprint in Lahti konnte der Obwaldner Langläufer Janik Riebli überzeugen. Zum dritten Mal in seiner Karriere stiess der 23-Jährige in den Halbfinal vor und beendete das Rennen als Neunter. Für einmal Endstation im Halbfinal hiess es auch für die Eigenthalerin Nadine Fähndrich. Sie wurde ebenfalls Neunte. Beim 10-km-Lauf im klassischen Stil zeigte sie als Elfte das beste Distanzrennen der Saison. Lea Fischer (Engelberg) belegt im Sprintprolog Rang 42 und über 10 km Platz 53. (rb)

«Es ist etwas Grossartiges, zusammen mit den anderen Girls die Schweiz vertreten zu dürfen», blickt Buholzer zurück. Beim Sprint fehlten der Luzernerin dann lediglich 1,5 Sekunden für den Einzug in den Finallauf der 30 besten Juniorinnen. Schöpfer stand beim 5-km-Rennen im klassischen Stil im Einsatz. Sie klassierte sich im über 80-köpfigen Teilnehmerfeld als Jahrgangsjüngste auf dem guten 36. Rang und meinte zur Betreuerin im Ziel als erstes: «Es hat mega Spass gemacht zu laufen.»