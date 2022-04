Radsport Darum fährt Weltklassefahrerin Alessandra Keller auch auf der Strasse Die Nidwaldner Mountainbikerin Alessandra Keller startet am GP Luzern. Das Rennrad ist ihr nicht fremd.

Alessandra Keller beim GP Osterhas, gefolgt von Schweizer Meisterin Marlen Reusser. Bild: Martin Platter (Affoltern am Albis, 16. April 2022)

Zu Beginn des Jahres bestritt Alessandra Keller zum ersten Mal ein Radquerrennen – und beim zweiten Wettkampf wurde sie direkt Schweizer Meisterin. Auf dem Mountainbike gehört die Nidwaldnerin als Weltcupsiegerin sowie U19- und U23-Weltmeisterin zu den Besten der Welt, vor zwei Wochen fuhr sie auch auf dem Strassenrennrad beim Kriterium in Affoltern am Albis auf das Podest.

Kellers Stärken sind sehr vielseitig. «Mir ist bewusst, dass ich auf verschiedenen Terrains sehr schnell sein kann», sagt die 26-Jährige.

«Ich will aber noch besser werden und vor allem auch bezüglich Renntaktik dazulernen.»

Damit sie ihr Können weiter ausbauen und ihrem Werkzeugkoffer weitere nützliche Tools hinzufügen könne, bestreitet sie zwischendurch Rennen auf dem Strassenrennrad. So auch am kommenden Sonntag beim GP Luzern in Pfaffnau (siehe Box). Der Mountainbike-Sport ist und bleibt aber Kellers erste Wahl. «Ich bestreite die Strassenrennen, um mich weiterzuentwickeln und auch, weil die Rennen gut in meinen Rennkalender passen.»

Das Rennprogramm Der GP Luzern wird am Sonntag in Pfaffnau auf einem knapp fünf Kilometer langen Rundkurs als Rundstreckenrennen ausgetragen. Beim nationalen Strassenrennen erhalten die Kategorien Frauen Elite, Frauen U17/U19, Männer U17 sowie Schüler U11, U13 und U15 eine Startgelegenheit. Die Schülerrennen zählen zur nationalen Schülermeisterschaft, die Rennen der Frauen zum Schweizer Frauencup. Zudem gelten die Rennen in Pfaffnau auch als Innerschweizer Meisterschaft auf der Strasse. (tw)

Zeitplan GP Luzern in Pfaffnau (Start-/Ziel- und Festgelände bei der ehemaligen Schwizer Transport AG, Sagenstrasse). Sonntag. 8.45: Männer U17. – 10.45: Schüler U15. – 11.45: Schüler U13. – 12.30: Schüler U11. – 13.15: Pföderirennen (Laufrad und Kindervelo) und Kids-Bikerennen im Start-/Zielbereich. – 14.00: Frauen Elite. – 14.02: Frauen U19/U17. – Mehr Infos: gp-luzern.ch

Ein breites Repertoire hilft Keller

Ein intensives Kriterium wie in Affoltern am Albis, wo in jeder Runde Wertungsprints gefahren werden, hilft ihr beispielsweise für künftige Shorttrack-Weltcuprennen oder explosive Starts über die olympische Cross-Country-Distanz. Längere Strassenrennen wie in Pfaffnau können hilfreich für Mountainbike-Rennen sein, die über die 20-minütige Renndauer von Shorttrack-Einsätzen hinausgehen. Und gerade weil der Mountainbike-Sport mit Rennen über kurze (Shorttrack), mittlere (Cross-Country) und längere (Marathon) Distanzen sehr vielseitig ist, hilft es, wenn man als Athletin ein breites Können mitbringt. Denn je nach Topografie des Rennens und Zustand der Strecken können die Anforderungen selbst bei Rennen über die gleiche Distanz sehr unterschiedlich sein. Keller sagt:

«Da ich in meinen Trainings oft auch auf dem Rennrad sitze, ist das für mich keine grosse Umstellung.»

Anders sei es sicher, wenn man höher eingestufte Rennen auf World-Tour-Niveau bestreiten würde, wo eine gezieltere Vorbereitung erfolgsfördernd sein kann. Aber für Alessandra Keller geht es bei ihren Einsätzen auf der Strasse vor allem darum, dass sie etwas lernen kann, um später auf dem Mountainbike weitere Erfolge feiern zu können.