Fussball Kuriose Szenen auf dem Buochser Seefeld: «Das habe ich noch nie erlebt» Keine Tore, kaum Höhepunkte: Trotzdem wird das 0:0 zwischen Buochs und Köniz in spezieller Erinnerung bleiben.

Fussball 1. Liga SC Buochs - Köniz



vlnr: Theo Michel, Christoph Frank Dominik Wunderli (buochs, 13.03.2022)

«Wir treten mit dem letzten Aufgebot an.» Dieser Satz wird im Mannschaftssport oft verwendet, wenn die Absenzen ein überdurchschnittliches Niveau erreichen. Selten aber war er wohl so gerechtfertigt, wie am letzten Samstag im 1.-Liga-Spiel des SC Buochs gegen den FC Köniz. Den Nidwaldnern fehlten wegen Verletzungen, Krankheit und Sperren elf Akteure plus Trainer Marco Spiess. «Das habe ich noch nie erlebt», gestand Zenun Selimi, der als Coach die Verantwortung an der Seitenlinie des SCB übernahm.

Ein Spiel, das auf einem sehr schwer bespielbaren Terrain ausgetragen wurde und kaum fussballerische Höhepunkte bot, erhielt so eine besondere Note. Als Selimi in der 63. Minute den ersten Wechsel vornahm, brachte er nämlich Ersatzgoalie Fabio Zizzi – nicht für den Posten zwischen den Pfosten, sondern als linker Flügel.

«Laufen Zizzi, laufen!»

hallte es von der Seefeldtribüne. Der Empfänger der Botschaft lächelte, zeigte mit dem Daumen nach oben und legte los.

Stefan Glarner mit «Hand Gottes»

Immer wieder sorgte Zizzi für Schmunzler, zu Schulden kommen liess sich der 22-Jährige punkto Einsatz aber nichts. Erstaunlich schnell und technisch versiert beackerte er die linke Aussenbahn, scheute keinen Zweikampf. «Die Position ist relativ egal. Kopf runter und laufen», so lautete sein Motto. In der 70. Minute hielt er ihn allerdings hoch und knallte mit dem Schädel von Lorin Wyss zusammen. Während der Gegenspieler blutend ausgewechselt werden musste, liess sich Zizzi einen Verband schnüren und machte weiter. «Das war ein guter Einstand», meinte er später mit ironischem Unterton.

In der 74. Minute stürmte Zizzi dem Keeper entgegen, blockte den Befreiungsschlag und ermöglichte Teamkollege Qendrim Aliti die einzige nennenswerte Buochser Abschlussmöglichkeit des Spiels – der Versuch war allerdings zu kraftlos. Das nächste Highlight mit Fabio Zizzi folgte in der 87. Minute. Ein weites Zuspiel wäre in seinen Füssen gelandet, der Weg aufs Tor war frei, doch Stefan Glarner, der langjährige Thuner Profi und Bruder von Schwingerkönig Matthias fischte den Ball mit der Hand aus der Luft und sah dafür die rote Karte.

«Ich schwöre, den hätte ich reingemacht. Ich sah mich schon jubeln, dann kam die Hand Gottes dazwischen»,

bedauerte Zizzi.

Trainer kennt kaum seine Ersatzspieler

Kurz darauf war Schluss und der SC Buochs hatte sich unter schwierigsten Umständen ein 0:0-Remis gesichert. «Ihr habt gesehen, was mit Kampf möglich ist», sagte Selimi zu seinen Mannen und er befand: «Drei Punkte wären schöner gewesen, doch für ein 0:0 hätte ich diesmal vor dem Spiel unterschrieben.» Neben Zizzi, den er für seine Laufbereitschaft lobte, wechselte er drei weitere Akteure ein, alle aus der 2. Mannschaft (3. Liga), «von Zweien kannte ich kaum den Namen».

Die Situation in der Tabelle bleibt indes weiterhin prekär, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt acht Zähler.

«Es wird nicht einfach, in den letzten zehn Runden brauchen wir sechs Siege»,

sagt Selimi. Immerhin rechnet er am nächsten Wochenende mit der Rückkehr von rund einem halben Dutzend Spielern. Für Zizzi dürfte es vorderhand also der letzte Einsatz als Feldspieler gewesen sein, «ich bin seit meiner Kindheit Goalie und möchte es auch bleiben», bemerkte er mit einem Lächeln. Sein leidenschaftlicher Einsatz am linken Flügel bleibt allerdings in spezieller Erinnerung.