Ringen Der Präsident der Ringerriege Schattdorf sagt: «Wir haben das Maximum herausgeholt» Die Ringerriege Schattdorf hat eine starke Saison hingelegt. Sie musste nie ernsthaft um den NLA-Verbleib bangen.

Trainer Michael Jauch (oben) zählt nach wie vor auch auf der Matte zu den wichtigsten Punktelieferanten. Bild: Urs Hanhart

Nach dem Verzicht auf die Mannschaftsmeisterschaft des Jahres 2020 aufgrund der strengen Coronaauflagen hat sich das Team von Trainer Michael Jauch, der nach wie vor auch auf der Matte zu den besten Punktelieferanten gehört, heuer eindrücklich in der Nationalliga A zurückgemeldet. Von den zehn Qualifikationskämpfen konnten die Urner deren drei für sich entscheiden, was für den 5. Schlussrang reichte. Vor allem in den im Hinblick auf die Verbannung in die Abstiegsrunde entscheidenden Duellen mit Hergiswil vermochten sie zu überzeugen. In der Hinrunde resultierte gegen die Luzerner ein diskussionsloser 24:15-Erfolg. Und im Rückkampf behielt Schattdorf mit 23:12 Punkten sogar noch deutlicher die Oberhand.

Ganz anders als noch in den vorangegangenen Mannschaftsmeisterschaften kam die Riege aus Schattdorf nie ernsthaft ins Bibbern. Der Ligaerhalt konnte bereits eine Runde vor Schluss definitiv sichergestellt werden. Auf der anderen Seite lag der Einzug in den Halbfinal nie richtig in Reichweite. Dazu hätten die Urner mindestens zwei Siege mehr einfahren müssen.

Die Jungen hielten dem Druck Stand

«Angesichts der Tatsache, dass wir hauptsächlich eigene und vor allem junge aufstrebende Ringer eingesetzt haben, bin ich mit dem Abschneiden unserer Riege sehr zufrieden», bilanziert Präsident Marco Gisler. «Das Team ist mit dem Druck sehr gut umgegangen und hat ihm standgehalten. Ich glaube, wir haben das Maximum herausgeholt.» Als eigentliches Saisonhighlight erachtet er den Sieg gegen Kriessern. Allerdings konnten die Ostschweizer nur gepackt werden, weil sie geschwächt antreten mussten. Ansonsten hatten die Urner gegen die grossen Teams wie Willisau und Freiamt meistens einen schweren Stand. Sehr beeindruckt war Gisler von den Auftritten der Epp-Brüder, die insbesondere gegen die Napfringer aus Hergiswil gross auftrumpften. «Sie sind an ihrer Aufgabe gewachsen. Vor allem Sven Epp wird sicherlich zu einer Teamstütze avancieren», zeigt sich der Schattdorfer Vereinspräsident zuversichtlich.

In Beckenried mit offenen Armen empfangen worden

Die Heimkämpfe wurden nicht wie gewohnt in der heimischen Turnhalle Grundmatte, sondern in einer Dreifachturnhalle in Beckenried ausgetragen. Dies deshalb, weil sonst das zu Saisonbeginn geltende Schutzkonzept nicht hätte umgesetzt werden können und im Kanton Uri keine der sehr spärlich gesäten grossen Hallen zur Verfügung stand. «Das Ausweichen nach Beckenried war eine sehr gute Entscheidung», betont Gisler. «Wir sind in Nidwalden mit offenen Armen empfangen worden – und auch die Zuschauerkulissen fielen erfreulich gross aus.» Der Vereinsvorsitzende kann sich durchaus vorstellen, dass die Heimkämpfe auch in der nächsten Saison wieder im Nachbarkanton durchgeführt werden. Innerhalb des jetzigen Kaders gibt es voraussichtlich keine Rücktritte. Michael Jauch wird weiterhin als Cheftrainer agieren. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Schattdorfer ihr aktuelles Niveau in der kommenden Saison zumindest halten können. Ob die Ringerriege nach Verstärkungen Ausschau halten wird, ist gemäss Gisler noch ungewiss beziehungsweise nicht entschieden.

Innerhalb des Vereins ist das Projekt «Future for Champions» gestartet worden. Dessen Ziel besteht darin, aus dem eigenen Nachwuchsbereich Stammringer für das Fanionteam heranzubilden. Marco Gisler ist ein dezidierter Gegner der Regelung mit den Doppellizenz-Ringern. «Damit wird die Liga verfälscht. Das Ganze ist sportlich sehr fragwürdig und ein Stück weit eine Lotterie, weil jeweils viel davon abhängt, ob gleichzeitig in der Nationalliga B gerungen wird oder nicht», begründet der Präsident. «Ich hoffe, dass es bald eine Änderung gibt. Allerdings sind die finanziell starken Vereine nicht daran interessiert.»