Hallensport Die Handballerin Emma Bächtiger ist ein Zuger Ausnahmetalent Emma Bächtiger debütierte zuerst im Nationalteam und erst dann in der SPL 1. Die 17-jährige Rückraumspielerin des LK Zug steht vor einer grossen Karriere.

Gutes Auge: Emma Bächtiger setzt gekonnt ihre Nebenleute in Szene. Bild: Stefan Kaiser (Cham, 20. Januar 2022)

«Du kannst verwerfen, das ist völlig egal, aber du musst werfen!» Mit diesen Worten schickte sie Trainer Martin Albertsen im letzten März zu ihrem fünfminütigen Début im Schweizer Nationalteam. «Später musste ich das für mich alles nochmals durchgehen, es war einfach passiert, fühlte sich gar nicht realistisch an», erzählt Emma Bächtiger mit einem Lächeln. Obwohl es nicht ihre Art sei, auf den Platz zu kommen und gleich aufs Tor zu schiessen, nahm sie sich den Rat von Albertsen zu Herzen.

Dreimal nahm sie Mass, beim dritten Mal erzielte die damals 16-Jährige das erste Länderspieltor, trug ihren Teil zum 25:25-Remis gegen Weissrussland bei. «Ich habe das Vertrauen sehr geschätzt», sagt die 1,79 Meter grosse Linkshänderin, die wegen der Verletzung von Pascale Wyder ins Aufgebot gerutscht war. Bis dahin hatte Bächtiger kein Spiel in der SPL 1 absolviert, gab ihren Einstand im Nationalteam also vor jenem in der höchsten Liga. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Albertsen in ihr ein Ausnahmetalent sieht. «Er glaubt an mich, pusht mich, will das Beste aus mir herausholen. Er sagt, dass ich mir gar nicht vorstellen könne, was ich alles erreichen kann.»

Meister, Ausland, Champions League

Mittlerweile hat Emma Bächtiger auch ihre ersten Einsätze in der SPL 1 absolviert, nach zwei Jahren im Nachwuchs des LK Zug gehört sie seit dieser Saison zum Fanionteam. Neben Routinier Ria Estermann und Joline Tschamper ist die nunmehr 17-Jährige für den rechten Rückraum vorgesehen.

«Emma soll Verantwortung übernehmen und sich auf dieser Position bei uns durchsetzen. Sie legt sich ins Zeug, ist sehr an ihrer eigenen Entwicklung interessiert», lobt LKZ-Cheftrainer Christoph Sahli.

Der Wille, sich zu verbessern, war schon immer eines der Markenzeichen von Bächtiger aus Hombrechtikon. Inspiriert durch zwei ältere Brüder fand sie früh zum Handball, spielte in ihrem Stammklub Stäfa, später für GC Amicitia Zürich, wo sie U16-Schweizer-Meisterin wurde, und schliesslich für den LK Zug, mit dem sie bei den U18-Juniorinnen die Goldmedaille gewann. In der Zwischenzeit hat sie ihr ganzes Leben auf den Sport ausgerichtet, selbstredend ist daher, dass sie in ihrer Karriere noch einiges erreichen will. Meister mit Zug möchte sie werden, später den Schritt ins Ausland schaffen, gar in der Champions League spielen.

Wohnhaft bei einer Gastfamilie in Cham, besucht Bächtiger das Leistungssportzentrum OYM, absolviert wöchentlich vier Athletik- und fünf Mannschaftstrainings. Letztere sind geprägt von den Einflüssen verschiedener Trainer. Martin Albertsen, GC-Amicitia-Chefcoach Kent Ballegaard und LKZ-Trainerlegende Damian Gwerder wechseln sich im OYM in den Übungseinheiten ab, hinzu kommt ein Training in Zug mit Christoph Sahli. «Die Ausbildung ist sehr vielseitig», erklärt Bächtiger.

Kongeniales Duo mit Sponos Mia Emmenegger

Jede Übungseinheit geht sie dabei zweimal durch: zunächst in der Halle, danach nochmals in Gedanken. «Wir haben die Aufgabe, Feedbacks aufzuschreiben, wie wir das Training erlebt haben.» Besonders auffällig in ihrem Auftreten ist das Auge für ihre Mitspielerinnen. Wie ihre Brüder Nick (mittlerweile zurückgetreten) und Moritz (bei B-Ligist Stäfa aktiv), beides Spielmacher, setzt auch Emma gerne ihre Nebenleute in Szene.

Eindrücklich in Erinnerung ist hierbei die U17-EM 2021, als sie auf der rechten Angriffsseite mit Sponos Flügel Mia Emmenegger auf dem Weg zum starken, neunten Rang ein kongeniales Duo bildete. «Emma ist unglaublich gut im Vorbereiten von Aktionen», sagt Christoph Sahli. Die Kehrseite der Medaille: Bächtiger darf mehr auf eigene Faust unternehmen, «im positiven Sinn egoistisch sein». Auch ihr eigener Wurf lässt sich schliesslich sehen, sonst hätte Martin Albertsen bei ihrem Länderspiel-Début nicht derart beharrlich den Torabschluss von ihr eingefordert.