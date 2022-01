Volleyball Marco Fölmli, Trainer von Volley Luzern, sagt: «Das Vorgeplänkel ist vorbei» Für Volley Luzern gilt es ab Samstag wieder ernst: In Jona beginnt der Showdown im Kampf um die NLA-Playoffs.

Marco Fölmli: «In den kommenden Monaten können wir sehr viel erreichen.» Patrick Hürlimann (Luzern, 28. September 2021)

Die kurze Winterpause ist beendet, am Samstag nimmt Volley Luzern den Meisterschaftsbetrieb wieder auf. Gegner am 12. Spieltag ist auswärts der TSV Jona (18 Uhr, Grünfeld), der in der NLA gegenwärtig die rote Laterne trägt. «Das Vorgeplänkel ist vorbei, jetzt kommt die interessanteste Phase, jetzt gilt es ernst. In den kommenden Monaten können wir sehr viel erreichen», sagt Luzerns Trainer Marco Fölmli.

Sein Team steht aktuell auf dem fünften Platz, der Rückstand auf die Playoffs (Top 4) beträgt nur drei Verlustpunkte. Sieben Runden sind in der Qualifikationsphase noch ausstehend, Zeit genug also für den Umzug auf die Sonnenseite der Tabelle. Nach einem missglückten Saisonstart mit personellen Problemen und fünf Niederlagen in Serie haben sich die Zentralschweizer stabilisiert. Seit Anfang November haben sie gegen jeden der sechs Ligakonkurrenten gepunktet, vier davon haben sie sogar bezwingen können. «Wir sind auf einem guten Weg», hält Fölmli deshalb fest.

Müller operiert, Mika verlässt Luzern

Die Automatismen einer Mannschaft, die im Sommer fast generalüberholt worden ist, greifen immer besser. Libero Jörg Gautschi fungiert als Antreiber, Passeur und Captain Peer Harksen führt umsichtig Regie, Diagonalangreifer Edvarts Buivids nähert sich seiner Form, die ihn in der Saison 2019/20 zum Liga-Topskorer machte, der Schweizer Nationalspieler Tim Köpfli dreht auf der Aussenposition auf und die kolumbianische Frohnatur Leandro Mejía sorgt in der Mitte für Stimmung.

Die personellen Sorgen reissen allerdings nicht ab. Zwar sind sie nicht mehr derart einschneidender Natur wie noch im Herbst – am Samstag in Jona werden aber wieder drei Namen auf der Absenzenliste stehen: Luca Müller musste seine Saison wegen Kniebeschwerden beenden, am Dienstag wurde er operiert. Irian Mika kehrt nach seinem Handbruch nicht ins Team zurück, sondern verlässt Luzern zu Gunsten seines Architekturstudiums. Und Marcel Häfliger war krank, ist noch nicht 100-prozentig fit. «Wir haben weiterhin nur drei Aussenangreifer zur Verfügung», bedauert Fölmli. Ob noch ein Transfer realisiert wird, lässt er offen.

«In den Playoffs liegt alles drin»

Im einzigen Testspiel gegen Schönenwerd verlor Luzern zwar mit 1:4, grosse Bedeutung misst Fölmli diesem Ergebnis aber nicht zu. «Wir haben einiges ausprobiert und dabei nicht auf den Gegner geachtet.» Die beiden grössten Baustellen im Spiel seiner Mannschaft macht er im Service und im Block aus. Dem Aufschlag mangle es an Konstanz und Druck, um mehr Wirkung zu erzielen. Die Abwehrarbeit am Netz werde zuweilen durch ungenügendes Positionsspiel und suboptimale Spannung in den Händen getrübt.

Das Potenzial für Höhenflüge steckt aber zweifellos in den Luzernern, das zeigt nur schon die Statistik, wo sie bei der Verwertung der hohen, schwierigen Angriffsbälle ligaweit zu den Besten zählen. «Wenn wir in Vollbesetzung sind und unsere Leistung abrufen, können wir fast jeden Gegner schlagen. Schaffen wir es in die Playoffs, liegt zwischen Platz vier und eins alles drin», so Fölmli – im Wissen, dass sein Team nun als Nächstes die unangenehme Pflichtaufgabe in Jona lösen muss. Zwar sind die St.Galler Tabellenletzter, haben sich seit dem letzten Aufeinandertreffen mit Luzern aber mit dem Moldawier Mihai Voleanschii verstärkt.