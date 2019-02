Den Volleyballerinnen des FC Luzern fehlt der Mut zum Risiko Das 1.-Liga-Frauenteam des FC Luzern kämpft immer noch gegen den Abstieg. Gegen ein starkes Lugano schaut bei der 2:3-Niederlage immerhin ein ganz wichtiger Punkt heraus. Ruedi Vollenwyder

Die Luzernerin Luisa Böbner (Nummer 5) beim Smash. Auch beim Service kann sie überzeugen. (Bild: Pius Armein (Luzern, 2. Februar 2019))

Am Ende der spannenden und stimmungsvollen Partie zwischen dem FC Luzern und Lugano II hatten die jungen Tessinerinnen Grund zur Siegesfeier. 3:2 behielten die auf dem 4. Tabellenplatz liegenden Luganesi die Oberhand. Aber auch der Aufsteiger FC Luzern hatte keinen Grund, sich demotiviert zu grämen. «Ganz glücklich bin ich zwar nicht», gibt FCL-Trainer Jiri Jordan seine Meinung kund. «Mein Team hat gegen die beweglichen und abwehrstarken Tessinerinnen aber gut gespielt.»

Seiner Meinung nach wäre aber gleichwohl mehr möglich gewesen. Er vermisste in den Sätzen vier und fünf etwas den Mut im Angriff, der seinen Schützlingen in den Sätzen eins und drei zu den jeweiligen Satzgewinnen verhalf. Im ersten Set spielte der Aufsteiger die Gäste praktisch an die Wand. Innert 17 Minuten war dieser mit 25:12 abgehakt. Was die Luzernerinnen im ersten Satz auszeichnete, übernahmen im zweiten Satz (19:25) die Lugano-Frauen. Sie verteidigten besser und konnten so Luzern unter Druck setzen. Mit einer Willensleistung schaffte der FCL im von grosser Hektik geprägten dritten Satz den Turnaround. Beim Stande von 24:23 servierte Belinda Bühler zum Satzgewinn, den Barbara Jordan mit einem «Schubser übers Netz» sicherstellte.

Rang fünf liegt noch in Reichweite

Der vierte Spielabschnitt begann für den FC Luzern denkbar schlecht. 2:6 lag er zurück. Da weckte der voll mitgehende Coach Jiri Jordan seine Spielerinnen mit einem Time-out. Dieses wirkte: Mit Luisa Böbner am Service wurden neun Punkte in Serie eingespielt (11:6). Doch dieser schöne Vorsprung hielt nicht lange an. Nach einem 17:17-Zwischenstand verloren die Luzernerinnen den vom Trainer angesprochenen Mut im Angriff und auch den Satz mit 20:25. Der Entscheidungssatz (8:15) war dann eine klare Angelegenheit. «Immerhin, einen Punkt haben wir den Tessinerinnen abzwacken können. Ein sehr wichtiger Punkt», wie Luisa Böbner meint. Auf die erfolgreiche Serviceserie im vierten Satz angesprochen, konnte die 21-Jährige ein Schmunzeln nicht verbergen. «Wenn ich hinten spiele, dann kann ich den Fokus voll auf diese Aufgaben, wie saubere Annahmen und gute Zuspiele, legen. Da gebe ich jeweils Vollgas.» Doch auch sie hat in diesem Match Mängel ausgemacht. «Bei uns schleichen sich immer wieder Unsicherheiten ein. Und wegen dieser Fehler werden wir dann prompt bestraft.»

Zwei Runden vor Schluss der Qualifikation darf der FC Luzern, obwohl auf einem Abstiegsplatz liegend, zuversichtlich bleiben. «Der gute Match gegen das starke Lugano gibt uns viel Zuversicht. Zudem haben wir unser Schicksal in den eigenen Händen», gibt sich Luisa Böbner kämpferisch. Die Ausgangslage ist wirklich spannend. Denn Therwil II auf Rang 5 hat gegenüber der Jordan-Truppe (17 Punkte) nur einen Vorsprung von drei Zählern. Und genau diese Paarung steht, nach der Auswärtspartie gegen Lunkhofen (Rang 7, 19 Punkte), am letzten Spieltag auf dem Programm. Im Endspurt sind für den FCL also Siege Pflicht.