Dem Zweitligisten HC Luzern droht das frühe Playoff-Aus In den Playoff-Viertelfinals (best of 5) drohen dem HC Luzern und HC Seetal das Aus. Beide liegen mit 0:2 in Rücklage. Sursee schafft den Klassenerhalt, Seewen II steigt ab. Michael Wyss

Luzern-Stürmer Remo Gabathuler (links) will heute Abend mit Luzern die Serie auf 1:2 verkürzen. (Bild: Michael Wyss (Luzern, 7. Februar 2019))

Am Dienstag könnte die Saison verfrüht zu Ende gehen. Sicher aus Sicht des HC Luzern, der sich mehr erhofft hat als nur das Erreichen des Viertelfinals. Dass der HCL gegen Küsnacht 0:2 (1:3; 3:4) in Rückstand liegt, haben sich die Luzerner selber zuzuschieben. Selbstkritisch zeigte sich der 31-jährige Stürmer Remo Gabathuler (Center): «Wir haben im ersten Spiel wie auch im zweiten Spiel nur ein Drittel Eishockey gespielt. Das ist ärgerlich, denn die Zürcher sind sicher schlagbar. Doch wir müssen 60 Minuten Eishockey spielen, disziplinierter und effizienter sein.»

Die Chancenauswertung war zuletzt ein grosses Manko. Unerklärlich war aber auch, wie der HCL im zweiten Duell eine 3:0-Führung noch verspielen konnte. Gabathuler, der in Schiers aufgewachsen ist, bei Prättigau-Herrschaft die Freude zum Eishockey entdeckte, in der Stadt Luzern wohnt und beruflich als Veranstaltungsmanager seinen Lebensunterhalt verdient, zeigt sich dennoch hoffnungsvoll: «Die Serie ist noch nicht entschieden. Wenn wir am Dienstag gewinnen und die Serie verkürzen, liegt das Momentum auf unserer Seite. Wir packen das, denn es kann ja nicht sein, dass wir drei Erstligisten im Cup eliminieren und nun an Küsnacht scheitern.» Das dritte Duell findet am Dienstag (19.30, Eiszentrum Luzern) statt. Weiterhin verletzt ist Stammkeeper Gregory Keller (25), der sich im Cupspiel gegen Uzwil vom 5. Februar eine Verletzung am linken Fuss (Riss am Syndesmoseband) zugezogen hatte und vier bis sechs Wochen pausieren muss. Tomm Gadient (24) und Marcel Ducoli (35) bilden seit dem Ausfall das Torhüterduo.

Seetal hat seine Ziele bereits übertroffen

Vor dem Aus steht auch Seetal. Der Aufsteiger liegt gegen Bassersdorf 0:2 in Rücklage. Allerdings hat der Liganeuling seine sportlichen Ziele mit der Playoff-Qualifikation weit übertroffen. Am Dienstag (20.00, KEB Winterworld Wallisellen) muss ein Sieg her. Möglich ist es durchaus, denn die bisherigen Partien waren hart umkämpft, wie die Resultate zeigen: Mit 3:4 und 1:3 verlor das Team von Sven Trachsler/Armin Honauer.

Souverän schaffte Sursee eine Runde vor Schluss der Abstiegsrunde den Verbleib in der 2. Liga mit vier Siegen und einer Niederlage. Abgestiegen ist dagegen Seewen II mit bisher keinem einzigen Punktgewinn.