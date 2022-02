Rollhockey Es fehlen Siege: Den Urnern schwimmen langsam die Felle davon Die Rollhockeyaner des RHC Uri spüren die Verfolger im Nacken und stehen unter Zugzwang.

Tim Aschwanden (rechts) und sein RHC Uri benötigen unbedingt Punktezuwachs.

Nach der bitteren 0:7-Heimklatsche im Gotthardderby gegen den RC Biasca dürfte der RHC Uri froh sein, dass sich momentan Spiel an Spiel reiht und sie die Chance zur Wiedergutmachung haben. Am Sonntag (15.00) treffen die Urner zu Hause auf den RHC Dornbirn. Die Österreicher stehen aktuell auf Rang 4 und damit auf einem Playoff-Platz. Weil sie Biasca im Nacken spüren, sind die Vorarlberger auf Punkte angewiesen. Dasselbe gilt für die Urner. Momentan sehen sie die Felle etwas davonschwimmen. Nicht nur gehen Spiele verloren, die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf holen auch noch Punkte. Zuletzt passiert am Dienstagabend als Tabellenschlusslicht Montreux überraschend Uttigen in der Verlängerung bezwang. Damit steckt der RHC Uri mitten im Abstiegskampf. Just in diesem Moment gastiert mit Dornbirn ein Team in Seedorf, das der neue Urner Spielertrainer David Esteves ganz hoch einschätzt:

«Dornbirn ist eine komplette Mannschaft. Sie haben Spieler, die technisch stark sind. Solche, die gut schiessen können, und sie verteidigen aggressiv. Wollen wir ein Wörtchen mitreden, braucht es von jedem eine Topleistung.»

Seit dem Trainerwechsel, der noch keine zwei Wochen zurückliegt, galt das Augenmerk in den Trainings hauptsächlich taktischen Finessen. Spielertrainer David Esteves hat klare Vorstellungen, wie sein Team agieren soll. «Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber die Mannschaft zieht gut mit. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten und leidenschaftlich auftreten», so der Portugiese. Eine der Hauptstellschrauben dürfte auch das Defensivverhalten seiner Mannen sein. Vier (gegen Montreux) oder sieben (gegen Biasca) Gegentore sind einfach zu viel und reichen auf NLA-Niveau nicht zu Punkten.

Am Sonntag erwartet die Urner Abwehr der nächste Härtetest. Dornbirn hat drei Spieler in seinen Reihen, die in neun Spielen neun und mehr Tore erzielt haben. Man darf gespannt sein, ob sich das Urner Team rehabilitieren kann. Im Anschluss an das NLA-Spiel trifft das Urner 1.-Liga-Team ebenfalls auf Dornbirn (17.00). (ji)