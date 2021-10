Fussball Der FC Buttisholz nimmt den Aufstieg ins Visier Drittligist Buttisholz gewinnt den Spitzenkampf gegen Reiden 3:0. Der Rottaler Matthias Erni hat grosse Ziele.

Matthias Erni, Offensivspieler FC Buttisholz. Michael Wyss

«Wenn wir oben mitmischen wollen, müssen wir genau diese Duelle siegreich gestalten», zeigte sich der Buttisholzer Routinier Matthias Erni kampfbetont. Gesagt, getan. Die Rottaler besiegten im Spitzenkampf der 3. Liga Gruppe 3 das Überraschungsteam Reiden 3:0. Damian Meier (45. und 72.) sowie Dominik Epli (68.) waren für die Treffer besorgt. «Der Sieg ist verdient», freute sich Erni nach dem Spiel.

Der 28-Jährige, in Buttisholz wohnhaft und aufgewachsen, ist mit der bisherigen Bilanz (5 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage) sehr zufrieden.

«Wir konnten uns bisher in der starken Gruppe behaupten. Unser Start in die neue Saison macht zuversichtlich. Der Teamgeist und der Mix aus jungen und routinierten Spielern stimmen. Zudem haben wir ein breites Kader, was ein Vorteil ist.»

Auf die Ziele angesprochen, meinte der frühere 1.-Liga-Akteur (Schötz) und 2.-Liga-inter-Spieler (Eschenbach): «Wenn man nach einem Drittel der Qualifikation auf dem dritten Rang steht, nur zwei Punkte hinter dem Leader, ist die Frage beantwortet: oben mitmischen. Ein anderes Ziel gibt es nicht», spricht das Eigengewächs Erni Klartext. Lob für das Team von Trainer Michel Kohler kommt auch vom Co-Präsidenten Sascha Meier: «Das Team zeigt attraktiven Fussball, hat eine Winnermentalität entwickelt und belohnt sich aktuell mit Rang 3. Unser Ziel ist und bleibt die vordere Tabellenhälfte. Zudem wollen die Grossen der Liga ärgern. Ende Vorrunde schauen wir, wo wir stehen.»

Die nächsten Gegner sind happig

Erni, der beim FC Buttisholz die Freude zum Fussball entdeckte, will in die 2. Liga. «Buttisholz mit seiner tollen Infrastruktur verdient Fussball auf höherem Niveau. Wir haben eine Mannschaft beisammen, die viel Qualität mitbringt. Dass wir mit der Spitze mithalten können, ist kein Zufallsprodukt. Die Arbeit der vergangenen Jahre macht sich bezahlt. Das Erreichen der Aufstiegsspiele diese Saison ist möglich. Ich mache aber auch kein Geheimnis daraus und sage offen und ehrlich, dass ich in die 2. Liga will.» Wegweisend wird der Monat Oktober sein, wie Erni betonte. «Mit Wolhusen, Ruswil, Entlebuch und Dagmersellen warten Mitstreiter um die Top 2 auf uns. In diesen Partien wollen wir die Weichen für die Zukunft stellen, uns eine gute Ausgangslage für den Frühling schaffen.»

Krummenachers Arbeit wird in Reiden geschätzt

Erfreulich präsentiert sich die Tabellenlage für Reiden. Das Team von Trainer Ruedi Krummenacher steht trotz der Niederlage auf dem zweiten Rang (5 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage). «Wir sind mit dem Start sehr zufrieden. Die jüngste Niederlage schmerzt, aber jede Serie hat ein Ende. Die Entwicklung der Mannschaft stimmt mich zuversichtlich», zeigte sich der neue Vereinspräsident Benjamin Koch (33) zufrieden. Der in Langnau bei Reiden aufgewachsene Verteidiger, seit vielen Jahren Fanionspieler, lobt Krummenachers Arbeit.

«Er verrichtet sehr gute Arbeit, wir sind sehr zufrieden. Er geht auch Gegner beobachten, ist sehr engagiert und lebt den Fussball. Reiden ist unter seiner Führung in der 3. Liga angekommen. Wir spüren eine Ruhe im Team, eine gewisse Stabilität. Und nun haben wir auch sportlich einen Schritt vorwärts machen können.»

Wohin soll der Weg gehen? Koch: «Wir sind ein Dorfklub und das wollen wir bleiben. Die Etablierung in der dieser Liga geniesst Priorität. Auch die Integration der Nachwuchsspieler ist ein Anliegen. Wenn wir eines Tages die Aufstiegsspiele erreichen könnten, wäre das eine schöne Zugabe.» Am Sonntag kommt Leader Entlebuch. Koch: «Dass wir mit einem Sieg die Entlebucher überholen können, dafür benötigt es keine zusätzliche Motivation.»