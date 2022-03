Fussball Der FC Sarnen will in der Rangliste nach oben klettern Der FC Sarnen (2. Liga regional) steigt mit einem neuen Trainer in die Rückrunde.

Der lange verletzte Stürmer Norman Blättler (links) steht den Sarnern wieder zur Verfügung. Bild: Jakob Ineichen (Sarnen, 29. August 2021)

Der Knall war vorprogrammiert, nur der Zeitpunkt kam etwas überraschend: die Entlassung des Trainer-Duos Roger Mathis und dem Assistenten Aniello Merola. Schon vor dem «Schicksalsmatch» gegen den FC Littau, den die Sarner mit 2:0 gewannen, und auch danach herrschte weiterhin «dicke Luft». Die Chemie zwischen dem Trainer-Duo und einigen Spielern stimmte überhaupt nicht mehr. In der Winterpause zogen die Sarner Teamverantwortlichen dann die Reissleine und verzichteten auf die Dienste der beiden.

Mit Elvin Bektesevic (39) wurde ein Trainer präsentiert, dessen Erfahrungsrucksack als Spieler (Winterthur, GC, YB, Red Star, Rapperswil, FCL und Kriens) und Trainer (YF Juventus und vor allem im Nachwuchsbereich) gut gefüllt ist. Unterstützt wirf er von Alex Burch und Deniz Bektesevic. Was hat Elvin Bektesevic in Sarnen angetroffen?

«Viele gute aufgestellte Typen. Ein motiviertes, lebendiges Team, welches funktioniert.»

Und die grösste Baustelle? Da musste er nicht lange überlegen: «Die fehlende Spielorganisation. Die Spieler wussten vielfach nicht, was sie auf dem Spielfeld für Aufgaben zu erfüllen hatten. Dem Team diese Struktur einzuimpfen war meine wichtigste Aufgabe. Jetzt gilt es diese während den kommenden Spielen noch zu verfeinern.»

Neuorientierung auf der Melchsee-Frutt

Ein weiterer negativer Fakt genoss in der Vorbereitungsphase hohe Priorität: das unbefriedigende Defensivverhalten. «In dieser Hinsicht muss sich das Team noch festigen. Im mit 3:1 gewonnenen Testspiel gegen Hergiswil sah ich schon einen disziplinierteren Auftritt.» Was die Vorbereitung angeht, hat der neue Trainer nichts zu bemängeln.

«Besonders das Weekend auf der Melchsee-Frutt war ein gelungener Anlass und fürs gegenseitige Kennenlernen enorm wichtig. Diesen Abstecher nützten wir auch, um zusammen die verschiedenen Ziele und Massnahmen, wie die Captain-Frage, zu definieren.»

Von einem Herumturnen im Abstiegsbereich will Bektesevic nichts wissen. Am Ende der Saison sieht der neue Übungsleiter sein Team im oberen Ranglistendrittel. Kadermässig hat sich beim FC Sarnen nicht viel geändert. Dieser wurde mit Mittelfeldspieler Nedai Ahmed (Erstfeld), Torhüter Fabrice Schelbert und der noch verletzte Rückkehrer Ruben Dos Santos (Buochs) ergänzt. Und auch der lange verletzte Stürmer Norman Blättler ist bereit für kommende Aufgaben und soll dafür sorgen, dass auch in der Offensive mehr läuft als in der Vorrunde mit den mageren 18 Toren.

Die erste Bewährungsprobe unter dem neuen Trainer ist gleich eine happige. Die Sarner müssen ohne den gesperrten Dzenan Cekovic zum zweitplatzierten SC Emmen (Samstag, 16.30) reisen, der im Vorrundenspiel mit einer 1:3-Niederlage vom Seefeld musste und sicher auf eine Revanche aus ist.