Der Fussballmeisterschafts-Abbruch-Entscheid ist im Sinn der Vereine

Der Bundesrat hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass Spiele frühestens am 8. Juni wieder möglich sein werden. Allerdings nur «in Ligen mit übermässig professionellem Spielbetrieb». Das trifft nur auf die Super- und Challenge-League zu. Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbandes gibt die Folgen des Abbruchs bekannt:

Die Wettbewerbe 2019/20 werden nicht gewertet, mit Ausnahme der abgeschlossenen Wettbewerbe, insbesondere den Halbjahresmeisterschaften in den Regionalverbänden.

Es gibt keine Meister sowie Cupsieger. Es gibt keine Auf- und Absteiger.

Die Teilnehmer am Schweizer Cup 2020/21 aus den Abteilungen Erste Liga, Amateur Liga und den Regionalverbänden werden per Los aus den für eine Teilnahme in Frage kommenden oder aus den in den jeweiligen Qualifikationswettbewerben verbliebenen Teams bestimmt.

Die ausgesprochenen Strafen, Bussen und die noch offenen Suspensionen oder Funktionssperren (auch aus Verwarnungen) bleiben bestehen oder werden gemäss den bekannten Regeln auf den nächsten offiziellen Wettbewerb derselben Kategorie übertragen. (reb)