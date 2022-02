Laufsport Kampf um Siege und Spitzenplätze: Der Gettnauer Geländelauf ist zurück Am Samstag steht im Luzerner Hinterland nach zwei Jahren Unterbruch endlich wieder der Laufsport im Fokus. Die Rennen versprechen Spannung.

Fabienne Müller, U18-Schweizer-Meisterin über 800 m. Bild: Hanspeter Roos

Die Läuferriege Gettnau hat schon manch gute Läuferinnen und Läufer hervorgebracht und ist weit über die Region Luzern hinaus ein fester Begriff in der Szene. Traditionell veranstaltet der Verein alle zwei Jahre einen Crosslauf, der Laufbegeisterte aus der gesamten Schweiz ins Luzerner Hinterland lockt.

Pandemiebedingt konnte der 35. Crosslauf im Vorjahr nicht durchgeführt werden. Am Samstag wird in Gettnau endlich wieder um Siege und Spitzenplatzierungen gekämpft. Auf einem flachen Rundkurs von einem Kilometer Länge absolvieren die Teilnehmenden eine bis acht Runden.

In den Lauf integriert, werden die Innerschweizer Meisterschaften. In den Kategorien U16, U18 und U20 zählt der Wettkampf zudem zum Swiss Athletics Cross Cup. Bei dieser nationalen Serie sammeln die Nachwuchsläuferinnen und -läufer an diversen Crossläufen Punkte. Den Bestklassierten im Schlussklassement winken attraktive Startmöglichkeiten am Nachwuchs-Elite-Rennen des Luzerner Stadtlaufes, im Vorprogramm des Meetings Spitzenleichtathletik Luzern oder bei der Athletissima.

Wettkampfhärte für den Sommer gefragt

Eröffnet wird der Wettkampf morgen Samstag von den jüngsten Läuferinnen der Kategorie U10 um 12.20 Uhr. Im Rennen der Kategorie U18 über drei Kilometer ist mit Fabienne Müller die amtierende Schweizer Meisterin über 800 Meter am Start. Die Oberkircherin, die für den STV Willisau startet, bestreitet den Geländelauf als Vorbereitung auf die Sommersaison. «Crossläufe bieten Abwechslung zu den Bahnevents und sind für mich gute Trainingswettkämpfe. Die eher längeren Distanzen sagen mir weniger zu, aber gleichzeitig trainiere ich dabei meine Ausdauer, was mir Härte für den Sommer gibt», sagt die 16-Jährige. Nach dem Rennen in Gettnau wird die Gymnasiastin, deren 800-Meter-Bestzeit bei 2:14,19 Minuten steht, den Crosslauf in Luzern sowie die Cross-Schweizer-Meisterschaften bestreiten. «Im Sommer möchte ich meine persönlichen Bestleistungen über 800 und 1500 Meter steigern und die Limiten für die U18-Europameisterschaften, die bei 2:14 und 4:40 Minuten stehen, unterbieten.» Auf dem Weg zu diesen Zielen bildet der Crosslauf in Gettnau eine gute Standortbestimmung. «Ich habe nicht allzu hohe Erwartungen, aber ich werde wie immer versuchen, das bestmögliche Resultat zu erzielen und einen Podestplatz zu erreichen», so Müller.

Gut besetzte Rennen bei den Aktiven

Mit grosser Spannung erwartet werden dürfen auch die Rennen der Aktiven. Bei den Frauen bestreitet Flavia Stutz (LR Gettnau) ihren ersten Crosslauf nach fast einjähriger Verletzungspause. Die Ufhuserin trifft über die Distanz von sechs Kilometern auf die international erfolgreichen Orientierungsläuferinnen Elena Roos und Sarina Kyburz.

Noch besser besetzt ist das Rennen der Männer über acht Kilometer. Neben Matthias Kyburz, dem amtierenden Orientierungslaufweltmeister über die Mitteldistanz, sind mit seinen Nationalkaderkollegen Daniel Hubmann und Florian Howald und Jonas Egger sowie dem Langenthaler Marathonläufer Adrian Lehmann weitere Topläufer gemeldet.