Der HC Luzern bekundet Mühe mit der Favoritenrolle Der Zweitligist HC Luzern verspielt mit der 4:5-Niederlage gegen Zug den Gruppensieg. Für Routinier und Captain Reto Burkart ist die Platzierung für die Playoffs nicht so relevant. Michael Wyss

Reto Burkart spielt seit 17 Jahren im Fanionteam des HC Luzern. Bild: Michael Wyss (Luzern, 19. Januar 2019)

«Ja, klar schmerzt die 4:5-Niederlage gegen Zug. Wir wollten uns für die Hinrunden-Niederlage revanchieren. Jetzt haben wir gegen Zug insgesamt fünf Punkte liegengelassen und Rang 1 an Bellinzona verloren», zeigte sich der 33-jährige Reto Burkart enttäuscht. Der in Rain aufgewachsene und wohnhafte Stürmer möchte die Rangierung aber nicht überbewerten: «Wir sind zumindest einen Spieltag vor Schluss Zweiter. Letztlich spielt es im Hinblick auf die Playoffs keine Rolle. Du musst am Tag X einfach Bereitschaft signalisieren, alles geben und Siegeswille zeigen», ist Burkart überzeugt und sagt: «Wir hatten in der Qualifikation immer wieder Mühe mit der Favoritenrolle. Dass wir jedes Wochenende der Gejagte sind, war kein einfacher Umstand für uns. Wir haben uns mit dieser Rolle nicht immer zurechtgefunden. Das müssen wir einfach ablegen, wenn die Playoffs beginnen.» Bestes Beispiel, dass der HCL es kann, sind die Cup-Qualifikationsspiele gegen die beiden Erstligisten, wie Burkart betonte: «Gegen Prättigau-Herrschaft und Wil siegten wir, weil wir unbelastet in diese Duelle gingen. Hier zeigten wir unser wahres Gesicht und die Qualitäten.»

HCL-Manko ist die Effizienz

Am kommenden Samstag wird in der letzten Qualifikationsrunde Luzerns Gegner des Playoff-Achtelfinals (ab Dienstag, 29. Januar) bestimmt. Mögliche Gegner aus der Gruppe 2 sind Engiadina, Weinfelden oder Kreuzlingen-Konstanz. «Auf wen wir treffen, ist mir egal. Wichtig und bedeutungsvoll ist für mich der Heimvorteil, den wir auf sicher haben mit der Rangierung unter den Top 4. Das ist wichtig, dass wir vor unserem Heimpublikum starten können.» Wo muss sich der HCL steigern? «In Sachen Effizienz. Aufwand und Ertrag stimmen in keinem Verhältnis. Auch im Powerplay müssen wir zulegen. Es braucht einfach wieder 60-minütiges Powerhockey von uns. Wir müssen dem Gegner vom ersten Scheibeneinwurf zeigen, wer gewinnen will.»

Burkarts Zukunft

Wie geht es mit Burkart, dem dienstältesten Spieler des HCL, in Zukunft weiter? «Ich werde ziemlich sicher weitermachen. Noch ist das aber nicht fix. Ich entscheide mich in den nächsten Tagen.» Sollte der HCL die letzte Cup-Qualifikationshürde am Dienstag, 5. Februar (19.30, Eiszentrum Luzern) gegen den Erstligisten Uzwil überstehen und in die erste Hauptrunde einziehen, würde der Stürmer bei einem allfälligen Rücktritt das grösste Highlight in der Vereinsgeschichte im Herbst verpassen. «Ja, das stimmt. Wenn ich daran denke, dass ein National-League-Team hier in Luzern gastieren könnte, je nach Losglück, müsste ich eigentlich nur schon deswegen eine weitere Saison beim HCL anhängen», lachte Burkart. Im Herbst würde das Luzerner-Urgestein in seine 18. Spielzeit im Fanionteam starten.