Der Juniorensport nimmt Fahrt auf – so trainieren Luzerner Vereine Am 6. Juni darf in Mannschaftssportarten wieder uneingeschränkt trainiert werden. Einige Clubs sind im Juniorenbereich bereits aktiv.

Das Spielfeld auf dem Luzerner Utenberg ist 90 Meter lang und 55 Meter breit. Längs durch die Mitte ist ein Absperrband aus Plastik ausgelegt. Dieses und die Mittellinie sind die Grenzen, die die vier Gruppen während des Trainings nicht überschreiten dürfen. Die Kunstrasensprenger nässen den Platz, die Sonne verschwindet hinter dem Dreilindenhang, ab 18.30 Uhr wärmen sich die 19 Junioren im Alter von 11 bis 15 Jahren in ihren fest zugeteilten Sektoren auf. Es ist erst die dritte Einheit an diesem Dienstagabend, den 19. Mai. Doch die Massnahmen wirken schon gut eingespielt, Trainer Max Oswald musste nie wegen Verstössen eingreifen.

Bild: Boris Bürgisser (19. Mai 2020)

Nach dem Training zeigte er Erbarmen und öffnete mit dem Schlüssel den Wasserhahn, weil einer seine Trinkflasche zu Hause vergessen hatte und ihm nicht erlaubt ist, einen Schluck von einem Teamkollegen zu nehmen. Die Knaben sind nach dieser rund einstündigen Einheit mit technischen Parcours und Schüssen aufs Tor nicht gerade ausgelaugt. Nur die beiden Goalies kommen auf ihre Kosten und entledigen sich schwitzend ihrer Masken. «Wir kommen weniger zum Rennen, wir üben mehr an der Technik. Aber wir freuen uns, wieder spielen zu können», sagt einer. Max Oswald schickt im Minutentakt einen Spieler nach dem anderen nach Hause. «Es ist recht anstrengend, die Regeln einzuhalten», sagt der 18-jährige Jungtrainer, der selber in der ersten LSC-Mannschaft spielt. (reb)

Eigentlich sollte der Handballer das Spielgerät ja nicht mit dem Fuss treten. Zurzeit ist es anders aber nicht möglich, wenn ein Ball, der von der anderen Trainingsgruppe herübergerollt ist, wieder zurückgespielt wird. So will es das Coronaschutzkonzept. «Bei den Kleinsten ist dies nicht immer einfach zu kontrollieren», sagt Daniel Heimann, der TK-Chef von Borba Luzern.

Training in der Mehrzweckhalle Allmend. Bild: René Barmettler (26. Mai 2020)

Auch im Handball, der auf Direktkontakt ausgelegt ist, sorgt der Ausnahmezustand für spezielle Trainings. Die Spielfelder in den Sporthallen im Maihof und auf der Allmend werden gedrittelt. Bei den Toren stehen jeweils Fünfergruppen aus Junioren, in der Mitte die Trainer. Aufgrund der Zwei-Meter-Abstandsregel ist Körperkontakt nicht erlaubt. So üben die insgesamt 70 Junioren vor allem Torwürfe, Täuschungsverhalten, Pässe und fördern die Rumpfstabilität. «Das ist manchmal kompliziert, beispielsweise dann, wenn ein Spieler wie ein Kugelstösser wirft. Dann muss ich ihn aus der Ferne korrigieren», erzählt Heimann.

Seinen U15-Junioren macht es trotzdem Spass. «Besser als nichts», sagt einer, das Handballspielen habe ihm in den letzten Wochen gefehlt. Nicht optimal sei die fehlende Möglichkeit, um sich umzuziehen und zu duschen. «So muss ich verschwitzt mit dem Bus durch die ganze Stadt nach Hause fahren. Das ist ja auch nicht unbedingt hygienisch.» Damit alle pro Woche mindestens einmal in der Halle stehen können, sind die Trainings kürzer als üblich. Ausser den Toren wird kein Hallenmaterial benutzt, «alles zu desinfizieren, wäre zu aufwendig», erklärt Heimann. (ss)

«Normalerweise ist Sommertraining bei Eishockeyspielern ja nicht beliebt. Jetzt aber kommen alle gerne und bedanken sich sogar dafür», erzählt Roland Fischer und lacht. Der Nachwuchsobmann des HC Luzern freut sich über den ausserordentlichen Betrieb im Regionalen Eiszentrum in Luzern. Eine Umfrage zeigte im Vorfeld, wie gross das Interesse von Eltern und Kindern an der Wiederaufnahme des Trainings per 11. Mai war. «Deshalb nehmen wir diesen Mehraufwand nun auf uns.»

Sophie Bucher (Mitte) und Joana Kuster von der U9-Mannschaft des HC Luzern trainieren mit Trainer Andzejs Mitkevics. Bild: Manuela Jans-Koch (28. Mai 2020)

Rund 160 Juniorinnen und Junioren von den U9-Bambinis bis zur U20-Auswahl trainieren derzeit mit insgesamt 21 Trainern je einmal wöchentlich vor Ort. Bereits in der Tiefgarage wird die viral bedingte Ausnahmesituation ein erstes Mal ersichtlich. In einer markierten Zone werden die Kinder von den Eltern an die Trainer übergeben, dann geht es auf klar markierten Wegen in den Bereich, wo Schienbeinschoner, Handschuhe und Schlittschuhe angezogen werden.

Die Einheiten sind auf drei Stationen verteilt, jeweils vier Junioren und ein Trainer arbeiten miteinander. Gefördert werden die Stocktechnik auf Kunsteisplatten, die Schusstechnik in der Schussanlage auf Kunsteis und Ausdauer. «Auf dem Eis in der Halle hätten wir zu wenig Platz gehabt, dort hätte der Trainer von der Bande aus Anweisungen geben müssen. Das ginge bei den Kleinsten gar nicht», erklärt Fischer. Dank den Lockerungen des Bundesrats hofft er ab 6. Juni wieder auf Normalbetrieb. (ss)

Es ist Freitagabend, 19 Uhr. Der Adligenswiler Sportplatz Löösch ist noch verwaist. Aber zahlreiche bunte Markierungshilfen, die auf dem Hauptplatz auf einer Platzhälfte verteilt sind, zeigen: B-Junioren-Trainer Patrick Gnos ist bereit loszulegen. Acht Junioren im Alter von 16 bis 17 Jahren erwartet er um 19.30 Uhr zum Training. Es sind nur acht, weil auf dieser Stufe eine Spielvereinigung mit dem FC Meggen besteht. Das restliche Kader darf nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, denn die Megger verzichten unter den noch bestehenden Umständen auf Trainings.

Auf dem Sportplatz Löösch wird nur in kleinen Gruppen von maximal fünf Spielern trainiert. Bild: Jakob Ineichen (22. Mai 2020)

«Trainingsmätschli» sind noch verboten, aber Gnos, der seit 25 Jahren als Juniorentrainer im FCA tätig ist, gewinnt der Situation dennoch Positives ab: «Sicher würden wir gerne mehr machen, aber es ist, wie es ist.» Das Spiel würde fehlen, «aber immerhin ist wieder ein Schusstraining möglich». Vereinspräsident Stefan Rieder begründet den Neustart beim FCA trotz aufwendiger Auflagen: «Wir sind ein Club, der Fussball ermöglichen will. Den zahlenden Mitgliedern wollen wir etwas bieten.» Die 6- bis 9-Jährigen müssen sich indes noch gedulden. «Die Auflagen sind im Kinderfussball nicht umzusetzen. Also liessen wir es sein.» Derzeit führen acht Teams Übungseinheiten durch. «Verteilt auf zwei Plätzen geht das sehr gut», sagt Rieder.

Unterdessen ist das Spieleroktett bereits – wie vorgeschrieben – umgezogen eingetroffen und wurde angehalten, den Ball nur flach zu spielen. Die acht Bälle und die restlichen Platzutensilien werden nach jedem Training desinfiziert. (reb)