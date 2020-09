Der Squasher Roman Allinchx verschiebt seine Ambitionen auf später Der Krienser Squasher Roman Allinckx startet nicht an der Schweizer Einzel-Meisterschaft, sondern tritt kürzer.

Roman Allinckx (22, vorne) ist im internationalen Ranking komplett zurückgefallen. Bild: Stefan Kleiser (Uster, 14. März 2019)

Einer der besten Squasher der Welt wollte er werden. Roman Allinckx brach dafür das Gymnasium ab, zügelte vor zwei Jahren von Kriens nach Barcelona, machte den Sport zu seinem Beruf und trainierte zweimal täglich. Doch jetzt ist alles anders. Die Nummer neun des Schweizer Rankings hat sich von der Schweizer Einzel-Meisterschaft, die diese Woche in Langnau am Albis ausgetragen wird, abgemeldet. Seit drei Wochen ist er nicht mehr Squash-Professional, sondern arbeitet in einem grossen Unternehmen als Datenanalyst. Vollzeit.

«Im internationalen Ranking bin ich komplett zurückgefallen», erzählt Allinckx. Wegen einer Fussverletzung bestritt er neun Monate lang keinen einzigen Wettkampf. Als er endlich wieder einigermassen fit war, zwang ihn die Coronaepidemie zu einer erneuten langen Pause. Im April 2018 stand die ehemalige Nummer eins des europäischen Junioren-Rankings noch im Halbfinal des Subbotnik-Open von Moskau, einem Event der Challenger Tour, und rückte dadurch auf Position 170 der Rangliste der Professional Squash Association auf. Er habe das erste Mal im Court das gespielt, was er eigentlich könne, kommentierte Allinckx damals seine Leistung.

In der neuesten Ausgabe der PSA-Rangliste wird der am Sonntag 22 Jahre alt gewordene Innerschweizer bloss noch auf Position 611 geführt. «Ich hätte ein Jahr gebraucht, um im Ranking wieder hochzukommen», analysiert er.

Vielleicht ein neuer Anlauf in einem Jahr

Ausserdem ist das Fussgelenk noch immer nicht komplett verheilt. «Der Arzt meinte, ich hätte immer noch eine Entzündung und Flüssigkeit im Fuss.» Deshalb tritt Allinckx nun kürzer. Endet damit die ambitionierte Karriere? «Ich würde sagen, im Moment ist alles verschoben. Ich bin am Warten.» Er trainiere aber immer noch einmal am Tag, betont Allinckx. «Damit behalte ich meine körperliche Fitness. Und ich wollte auch die Schweizer Meisterschaft spielen.» Doch dafür reicht das Ferienguthaben nicht – wegen der Quarantäne, die nach der Einreise aus Spanien in die Schweiz nötig ist. Sobald die Ausreisesperre gelockert sei, könne er sich aber vorstellen, wieder in Frankreich Interclub zu spielen oder auch einmal für ein Wochenende an ein Turnier in die Schweiz zu reisen.

«Ich habe mir alles gut überlegt», schliesst er. «Aber man weiss nie. Die Idee ist es, dass ich in einem Jahr, wenn sich die Situation um Corona beruhigt hat, vielleicht noch einmal auf Squash setze.»