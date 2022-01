Wintersport Die Freude neu entdeckt: Beatrice Zimmermann will es nochmals wissen Die Nidwaldner Telemark-Fahrerin Beatrice Zimmermann (31) will am Weltcup auf Melchsee-Frutt parat sein.

Beatrice Zimmermann hat ihr Training umgestellt und auch ein privates Aufbauprogramm durchgezogen. Bild: Etienne Bornet

Im März 2014 bestritt Beatrice Zimmermann im schwedischen Funaesdalen das erste Weltcup-Rennen, im Januar 2015 stand die Stanserin in Rauris (AUT) erstmals auf dem Podest und wieder rund ein Jahr später landete sie in Mürren ihren ersten Sieg. 43 Weltcup-Podeste und unzählige Medaillen an Schweizer Meisterschaften zieren inzwischen das Palmarès der 31-Jährigen.

Nach den Weltmeisterschaften 2021 auf Melchsee-Frutt war sich die Gesundheits- und Bewegungsspezialistin nicht schlüssig, ob sie ihre Karriere weiterführen soll. «Der vergangene Winter war nicht ganz einfach, er hat Spuren hinterlassen. Der Sport wurde wegen Corona in den Hintergrund gerückt und die Resultate entsprachen daher auch nicht immer den Erwartungen», sagt sie. Der Entscheid, zumindest noch eine Saison anzuhängen, sei auch ihrem Fanclub, ihrer Familie und Sponsoren geschuldet, die immer voll und ganz hinter ihr gestanden hätten.

«Ob Training oder Wettkampf, ich sage nie, es ist die letzte Fahrt, der letzte Wettkampf oder die letzte Saison. Ich muss spüren, im Kopf und körperlich, wenn Schluss ist.»

Im Sommer anderen Weg eingeschlagen

Um in dieser Saison wieder Spitzenresultate abzuliefern, ist Zimmermann im Sommer einen etwas anderen Weg gegangen. «Ich habe das Training umgestellt, habe nicht immer mit dem Schweizer Nationalteam in Saas-Fee trainiert, sondern phasenweise mein privates Aufbauprogramm durchgezogen. Andere Pisten, andere Trainings, eine Abwechslung, die bei mir die Freude am Telemark neu geweckt hat.» Und eines habe sie sich diesem Sommer fest vorgenommen: «Gut erholen.» Erholung sei eine der wichtigsten Faktoren, um auf der Piste Erfolg zu haben.

Der Fokus der Stanserin richtet sich in dieser Saison, welche gestern im französischen Saint-Gervais mit dem ersten Event lanciert wurde (siehe Box), auf den Weltcup-Einsätzen, da in dieser Saison keine Weltmeisterschaft stattfindet.

«Ich will in jedem Lauf das Beste herausholen. Natürlich immer mit dem Ziel, den Sieg einzufahren, doch die Konkurrenz ist gross, daher müssen auch die Tagesform und das Rennglück stimmen.»

Die Weltcup-Gesamtdritte der letzten Saison macht keine halben Sachen, unterordnet ihrem Sport alles, getreu ihrem Motto: «Der Unterschied zwischen dem, was du sein möchtest, und dem, was du bist, ist, was du tust.»

Zimmermann wird Fünfte zum Auftakt in Frankreich Beim Weltcup-Auftakt im französischen St. Gervais lief es Beatrice Zimmermann im ersten Sprintrennen nicht wunschgemäss. Die Stanserin erhielt sieben Penalties (je eine Strafsekunde) aufgebrummt, verpasste so das Podest und wurde Fünfte. «Das Skifahrerische hätte gepasst, mit den Sprüngen kam ich nicht zurecht», resümiert die 31-Jährige. Heute Abend, nach dem zweiten Sprint, dislozieren die weltbesten Telemark-Cracks an den Weltcup-Event auf Melchsee-Frutt. Am Donnerstag steht ein Sprint, am Freitag die Königsdisziplin Classic an (Start jeweils um 11 Uhr). Am Samstag und Sonntag ist je ein Rennen im Parallel-Sprint (Start 10 Uhr) angesagt. Gemäss Ok-Präsident Tino Tresch sind die Pisten Cheselen und Jäst rennbereit. Im Zielgelände sorgt das Telemark-Dörfli für eine besondere Stimmung. Zugelassen sind 999 Besuchende, es gilt die 3G-Regel. Rund 250 Helfende sorgen an den vier Renntagen für einen reibungslosen Ablauf. (le)

Rot in der Agenda hat sich Zimmermann natürlich das Weltcup-Event auf Melchsee-Frutt, welches am kommenden Donnerstag beginnt, angestrichen. «Ich bin Nidwaldnerin», sagt sie mit einem breiten Lachen im Gesicht, «das Rennen im Obwaldnerland ist mein Heimrennen, dort will ich parat sein, dort will ich meine beste Leistung abrufen.» Dabei helfen der Allrounderin bestimmt auch die guten Erinnerungen an die WM vor einem Jahr, wo sie sich Silber (Parallel-Sprint) und Bronze (Sprint) sicherte. Eine Bilanz, welche die Stanserin natürlich gerne einstellen, lieber noch überbieten würde.

Stefan Matter fehlt eine weitere Saison

Auch in der kommenden Telemark-Saison wird der vierfache Weltmeister Stefan Matter bei den Wettkämpfen fehlen. Der 34-jährige Engelberger konnte verletzungsbedingt bereits in der letzten Saison keine Rennen bestreiten. Im März 2020 wurde ihm ein Sturz an den Schweizer Meisterschaften auf Melchsee-Frutt zum Verhängnis, bei dem er sich am linken Knie schwere Verletzungen zuzog, beide Kreuzbänder und die Patellasehne waren gerissen. Im letzten Juli stand noch eine weitere Operation an.

«Im Februar werde ich wieder auf den Ski stehen»,

sagt Matter, der sich 2020 unter anderem den Gesamtweltcup gesichert hatte. Ein Rücktritt ist für den neunfachen Weltcup-Sieger, der im Bereich Ski- und Snowboardservice in einem Engelberger Sportgeschäft tätig ist, kein Thema.

In der letzten Saison engagierte sich Matter abseits der Piste, er hatte bei der WM 2021 auf Melchsee-Frutt im Organisationskomitee das Amt des Vizepräsidenten inne. Auch in diesem Jahr können die Veranstalter auf die Hilfe und die Fachkenntnisse des Engelbergers zählen. So wird er beim Weltcup auf Melchsee-Frutt wiederum als Vizepräsident amten, er ist für das Corona-Schutzkonzept verantwortlich. Eine Woche später macht der Telemark-Tross wieder Station im Kanton Obwalden: Am 5./6. Februar werden in Engelberg im Brunni die nationalen Meister gekürt, wo Matter das OK präsidiert.

Mit Obwaldner Sportpreis geehrt

Für seine Erfolge als Telemark-Fahrer und sein Engagement bei Veranstaltungen wird Stefan Matter mit dem Obwaldner Sportpreis 2021 ausgezeichnet, der mit 5000 Franken dotiert ist. Eine Geste, über die er sich sehr freut: «Es ist schön, dass mein Engagement honoriert wird und der Telemark-Sport auf diese Weise erst noch in den Fokus gerückt wird.»