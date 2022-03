Unihockey Ad-Astra-Sportchef Roman Schöni gibt sich vor der Entscheidung gelassen Die Unihockeyaner von Ad Astra Sarnen kämpfen ab Samstag gegen Regio Basel um den Verbleib in der NLA. Der Sportchef der Obwaldner strahlt Zuversicht aus.

Sarnens Sportchef Roman Schöni glaubt an ein positives Ende. Dominik Wunderli (Sarnen, 12. Januar 2022)

Das Wunschszenario sah anders aus, klar. Liebend gerne hätte sich Ad Astra Sarnen diese ­Zusatzschlaufe erspart und die Saison mit dem Ligaerhalt abgeschlossen, statt nun die Auf-/Abstiegsspiele bestreiten zu müssen. Aber Roman Schöni blickt den entscheidenden Tagen trotzdem mit bemerkenswerter Gelassenheit entgegen. «Nervosität hilft in unserer Situation nicht», sagt der Sportchef der Obwaldner. Mehr noch: Er freut sich, dass es zum Duell mit Regio Basel kommt. Wiederholt habe er aus der Nordwestschweiz vernommen, dass Ad Astra in den vergangenen zwei Jahren seinen Platz in der NLA nur verteidigen konnte, weil Corona den Abbruch der Meisterschaft verursachte. «Ich kann den Frust der Basler zwar verstehen», sagt Schöni, «aber es war nicht unsere Schuld, dass die Saisons nicht zu Ende gespielt wurden.» Und:

«Jetzt könnten wir den Beweis erbringen, dass wir in die NLA gehören.»

Ad Astra hat wahrlich keine einfachen Monate hinter sich. Das Playout liess sich nach der Niederlagenflut nicht vermeiden. Gegen die Tigers Langnau fand die Mannschaft von Trainer Tomas Chrapek in der zweiten Begegnung noch eine Antwort, aber drei verlorene Spiele in Folge sorgten für das schnelle Ende der Serie. Eine Lektion gab es zum Abschluss mit dem 3:17 im Emmental.

Überschaubare Anziehungskraft

Roman Schöni glaubt aber nicht, dass dieses deftige Resultat Spuren hinterlässt. «Wir hatten mit argen Personalsorgen zu kämpfen. Ein bisschen zeichnete es sich ab, dass wir im fünften Spiel keine Chance haben würden», sagt er, «aber es bringt nichts, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die hinter uns liegen. Es bietet sich jetzt eine zweite Gelegenheit, um oben zu bleiben. Und wenn wir die Aufgabe unbekümmert, aber hoch konzentriert anpacken, glaube ich an ein positives Ende.»

Natürlich wünscht sich Schöni den Verbleib in der höchsten Spielklasse, natürlich weiss er, dass die NLA gerade für Sponsoren deutlich reizvoller ist als die Zweitklassigkeit. Allerdings hatte er als Sportchef die Erfahrung machen müssen, dass sich die Anziehungskraft von Ad Astra in engen Grenzen hält. Er war davon ausgegangen, dass mehr Schweizer Spieler Interesse gezeigt hätten, ihre Karriere in Sarnen fortzusetzen, wenn sie dort die Bühne des NLA-Unihockeys betreten können. Schöni stellte fest, dass es sich um «einen Trugschluss» handelt: «Unser Standort scheint nicht attraktiv genug zu sein.»

Wie weiter mit den den Schweden?

Ein Fall in die NLB, das betonte Schöni schon mehr als einmal, würde den Verein nicht aus dem Gleichgewicht bringen: «Wir müssten sicher nicht bei null anfangen.» Nur würden sich einige Fragen stellen, nicht zuletzt die: Wie geht es mit der schwedischen Fraktion bei Ad Astra weiter? Was passiert vor allem mit Alexander Rudd, der als Weltstar vergangene Saison den Weg nach Obwalden fand, sich dort aber nicht so entfalten konnte, wie sich die Verantwortlichen das erhofft hatten? Rudd war zwar in der Qualifikation bester Skorer der Sarner, fehlt aber zuletzt, weil er an Corona erkrankt war. Er ist auch jetzt noch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte.

«Wie es mit ihm und den anderen Schweden weitergeht, kommunizieren wir erst nach Ende der Saison» sagt Schöni, «jetzt geht es zuerst einmal darum, dass wir noch einmal alles investieren, um den Abstieg zu verhindern.» Der Start erfolgt am Samstag, zuerst stehen für Sarnen zwei Auswärtsspiele in der Best-of-7-Serie an. Schöni hat nichts gegen die Favoritenrolle: «Die übernimmt automatisch das NLA-Team. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und sich entscheidet, wer ab Sommer in welcher Liga dabei sein wird.»