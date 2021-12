Eishockey Der HC Luzern macht einen grossen Schritt in Richtung Playoffs Center Mark Fischer (24) ist mit dem Eishockey-Erstligisten Luzern auf Playoff-Kurs. Jetzt will er sich den Heimvorteil erkämpfen.

Stürmer Mark Fischer: «Wir werden am HCL noch viel Freude haben.» Bild: PD

HCL-Stürmer Mark Fischer ist erleichtert. «Der Punktgewinn in Wetzikon und der jüngste 4:2-Sieg gegen Rheintal waren enorm wichtig nach zuletzt vier Niederlagen in Serie. Die drei Punkte mussten sich die Luzerner beim Tabellenletzten in Widnau (SG) allerdings hart erkämpften. Der Ausgang der Partie stand bis auf Messers Schneide. Fischer: «In Widnau zu spielen, ist nie einfach, dazu kommt die lange Anreise. Wir waren mental aber bereit für diese Aufgabe.» Dennoch zitterte Luzern bis zuletzt. «Die Effizienz war mangelhaft. Wir müssten früher alles klar machen. Wir erarbeiteten uns viele Tormöglichkeiten und dominierten die Partie, scheiterten aber immer wieder kläglich im Abschluss», bilanziert Fischer. «Letztlich zählt aber nur der Sieg, der uns einen grossen Schritt in Richtung Playoffs bringt.»

Der HCL erspielte sich in 16 Partien 29 Punkte und liegt wieder an zweiter Stelle. Nach Verlustpunkten beträgt die Differenz auf einen nicht mehr playoffberechtigten Tabellenplatz (9. Rang; Reinach) acht Punkte. «Das Minimalziel ist das Erreichen der Top 8. Wenn wir aber sechs Runden vor Qualifikationsschluss auf Rang zwei stehen, muss die Top 4 mit dem Heimvorteil das anvisierte Ziel sein», betont Fischer. Ein grosser Anteil am Erfolg hat Trainer und Sportchef Raphael Zahner. «Er hat das Team zusammengestellt und brachte auch die Spielfreude zurück. Wir werden an diesem HCL noch viel Freude haben», glaubt Fischer. «Der Teamgeist stimmt, die Spieler unternehmen auch ausserhalb der Kabine viel miteinander. Das schweisst enorm zusammen.»

Vater und Bruder sind ebenfalls im Verein

Warum kehrte Fischer, der in Adligenswil aufwuchs und seinen Lebensunterhalt als Immobilienbewirtschafter verdient, vor zwei Jahren vom Ligakonkurrenten Pikes Oberthurgau nach Luzern zurück? «Ich habe meine Familie, meine Kollegen und meinen Job hier», erklärt er. «Es war auch eine Herzenssache. Der HCL ist mein Stammverein. Und dass ich nun mit meinem Bruder Michael in der ersten Mannschaft spielen kann, ist sehr schön. Es war schon immer einmal mein Wunsch, mit ihm zusammen zu spielen.» Übrigens: Mark Fischers Vater Roland ist Nachwuchsobmann beim HCL und sein grösster Kritiker, natürlich positiv gemeint.